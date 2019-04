Vamos a defender el derecho del pueblo a organizarse y a exigir: Aquiles Córdova

** «No somos intermediarios, ni Antorcha ni ninguna otra organización manejó dinero público, el dinero de los programas sociales lo manejaban las dependencias... López Obrador miente sobre Antorcha». Se inauguró el XIII Torneo Nacional de Voleibol.

Veracruz, Veracruz.- «No somos intermediarios, ni Antorcha ni ninguna otra organización manejó dinero público, el dinero de los programas sociales los manejaban las dependencias encargadas, ellos le entregaban el dinero a los beneficiarios. López Obrador miente sobre Antorcha.»Lo que quiere decir es que no va a permitir que el pueblo se organice y se defienda contra gobiernos, precisamente como el de López Obrador, lo que quiere decir es: yo no voy a permitir que haya organizaciones, se acabo el derecho de gestión, por eso ataca a la «Antorcha mundial», pero no lo vamos a permitir, nosotros vamos a defender la existencia del derecho a organizarse, vamos a defender nuestro derecho a existir porque Antorcha sí sabe como acabar con la desigualdad y pobreza que hay en México.

A eso los convoco, antorchistas jarochos".

Así fue la respuesta del ingeniero Aquiles Córdova Morán, dirigente nacional del Movimiento Antorchista durante la inauguración del Torneo de Voleibol, a los ataques de AMLO en contra de esta organización.

EL XIII TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL

¿Qué fue lo que se inauguró hoy? A partir de mañana sábado, 166 equipos de Voleibol de todo el país, desde la categoría infantil hasta semi-profesional se aglutinarán una vez más en Veracruz este fin de semana para ser partícipes del XIII Torneo Nacional de Voleibol que organiza el Movimiento Antorchista Nacional, un encuentro deportivo sin patrocinio gubernamental, que se ha convertido en una de las competencias deportivas más importantes y exitosas a lo largo y ancho de la República Mexicana.

A decir del presidente de la Comisión Deportiva de Antorcha y dirigente de la organización social en Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa, “se trata de un torneo deportivo de carácter popular, que tiene como objetivo fomentar y masificar el deporte de conjunto, en este caso, el voleibol, entre las masas más desprotegidas de México”.

“Antorcha se está convirtiendo en uno de los mayores impulsores del deporte en nuestro país, seguiremos organizando torneos nacionales porque frente a los problemas sociales que aquejan a los mexicanos, se necesita forjar el carácter del hombre y la mujer, que sean capaces de enfrentar los retos que se le presentan en la vida cotidiana y sobre todo, fomentar el trabajo en equipo, Antorcha tiene claro que México, necesita formar un nuevo hombre para una sociedad nueva”.

Ante estos retos, el antorchismo veracruzano ha organizado con todo detalle el evento de inauguración de la décima tercera edición deportiva donde se espera la participación de antorchistas veracruzanos, en punto de las seis de la tarde de este día, en la majestuosa unidad deportiva “La Antorcha”, ubicada en la Colonia Unidad Antorchista de la reserva Vergara Tarimoya.

El evento de inauguración será engalanado por un banquete cultural preparado por los grupos culturales del antorchismo veracruzano, se espera también la asistencia del secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, el ingeniero Aquiles Córdova Morán así como miembros de la Dirección Nacional. La Comisión Nacional Deportiva de Antorcha, extiende la invitación al público en general para que participe en su XIII Torneo Nacional de Voleibol, llamado a convertirse en planeta deportivo.

