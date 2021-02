Vacunas a cambio de votos

**El asunto se vuelve muy turbio cuando vemos y escuchamos al señor presidente de la Republica en sus mañaneras diciendo que también se va a vacunar a los llamados “siervos de la nación”, a pesar de que ellos no están en la primera línea de batalla.

2 de febrero, 10:09 am

Por Iván Leo Tepatzi Ramírez

Ya estamos próximos a cumplir un año de que el gobierno federal anunciara el primer caso positivo de Covid-19 en la República Mexicana, y, a pesar de que se nos dijo en más de una ocasión en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y, en los informes diarios del Dr. Hugo López Gatell que “la pandemia estaba domada”, que “vamos bien” y que “la pandemia nos cayó como anillo al dedo”, hoy vemos con gran preocupación y con gran luto nacional la pérdida de miles de mexicanos a causa del Covid-19. Al día sábado 30 de enero se nos informaba en el reporte diario que en México había 158 mil 074 muertos, 110 mil 783 casos activos y un avance de 670 mil 307 vacunados, de un total de 130 millones de mexicanos, o sea, que apenas el .52% ha sido vacunado.

Cuando se nos dio la noticia de que el gobierno mexicano tenía negociaciones y avances para la entrega de vacunas con las farmacéuticas: Pfizer, Astra Zeneca, CanSino, Covax y Sputnik V, y que de acuerdo con el plan nacional de vacunación que se dividía en varias etapas, entre ellas era que la primera etapa iba a ser para vacunar a todos los doctores; médicos, enfermeras, personal de aseo de hospitales, que son los que están en la primera línea de batalla; en una segunda etapa a las personas de la tercera edad y así, hasta llegar a vacunar a toda la población siguiendo las etapas de de un “elaborado” Plan Nacional de vacunación. Pues de entrada se veía bien el plan, y se empieza con la vacunación con la primera etapa a la primera línea de batalla.

El asunto se vuelve muy turbio cuando vemos y escuchamos al señor presidente de la Republica en sus mañaneras diciendo que también se va a vacunar a los llamados “siervos de la nación”, a pesar de que ellos no están en la primera línea de batalla. Recordarán que cuando estaba en campaña el presidente de la Republica utilizó a los hoy llamados “siervos de la nación” como personal de contactación y promotores del voto a favor de Morena.

De acuerdo con el portal EMEEQUIS, “…las revelaciones sobre la directriz de inmunización prioritaria para 23 mil operadores políticos de la Secretaría del Bienestar y de la estructura electoral de Morena, en la etapa inicial de la aplicación del antídoto”. A pesar de que la Secretaría de Salud (SSA) publicitó que el personal médico que combate directamente al Covid-19 sería el primero en ser inmunizado, de diciembre de 2020 a febrero de 2021.

Hasta el secretario del Bienestar, Javier May Rodríguez, y su primer círculo de contacto: subsecretarios, asesores y hasta choferes, ingresaron oficialmente a la lista de “siervos” para entrar a la fila de vacunación prioritaria, de acuerdo con sus propios registros”.

Pues claro, lo turbio se vuelve muy claro, ahora que el 2021 es año electoral, ya que se van a elegir, diputados federales, senadores, gobernadores, presidentes municipales, etc. Pues con alevosía y ventaja van a utilizar a los “siervos de la nación” para promover el voto en favor del partido en el poder; sin impórtales tantito la vida del personal sanitario de los hospitales, adultos mayores, etc. De ahora en adelante veremos a los siervos de la nación tocar a nuestras puertas y ofrecernos las vacunas a cambio de nuestro voto. Compañeros antorchistas y no antorchistas, si tocan a nuestra puerta y nos ofrecen la vacuna hay que aceptarla, hay que vacunarnos. Pero en las próximas elecciones ni un voto a Morena.

