Una vez más, La Jornada de Oriente calumniadora

**​Se trata de desautorizar a Antorcha a los ojos de los electores. No lo conseguirán. La fama de Antorcha como una organización de paz, trabajo y de resultados, está tan arraigada en el pueblo que la siguen dos y medio millones de mexicanos.

La Crónica de Chihuahua

1ro de julio, 08:25 am

Por Eleusis Córdova Morán

​“La Jornada de Oriente”, periódico calumniador por excelencia, en edición del viernes 29 de junio, en su sección “Sociedad y Justicia”, publicó una nota que titula “Denuncia Impunidad a Violador en Escuela de Izúcar”. A renglón seguido detalla, “La presidenta de la Mesa de Padres de Familia, de la Escuela Federal Miguel Hidalgo, de Ayutla, Berta Toscano, denunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP), encubre al infante que violaron (sic) a una compañera de diez años desde febrero y que esa impunidad es apoyada por Antorcha Campesina, que azuza a pobladores para que linchen a quienes están denunciando el abuso sexual”. Toscano ofrece una rueda de medios en la capital, acompañada de Ángeles Flores, madre de la víctima, y de César Pérez Ballinas, presidente y asesor de “Cuartel General Zapata”. “El infante al que se señala como responsable del ataque sexual lo encubre el director del plantel, ubicado en Izúcar de Matamoros, Pedro Tapia Valero –aseguraron- quien es además, integrante de Antorcha Campesina y recibe el apoyo de esta organización, afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI)”. Hasta aquí la calumniadora nota.

​Antes de pasar a refutar las ofensas que nos vierte “La Jornada de Oriente”, es necesario precisar:

​Primero.- La señora Bertha Toscano, Ángeles Flores y César Pérez Ballinas, presidente y asesor de “Cuartel General Zapata”, son de filiación morenista, y el periódico también, por lo que, sin forzar mucho la lógica, no es difícil concluir que las madres de familia y el asesor se prestan a las maniobras de “La Jornada de Oriente” para calumniar y desprestigiar a Antorcha Campesina.

​La nota es, con malas artes, un ataque a Antorcha y a la labor política que, con motivo de las elecciones, viene realizando el Movimiento Antorchista Nacional en favor del candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, por el Partido Revolucionario Institucional.

​Se trata de desautorizar a Antorcha a los ojos de los electores. No lo conseguirán. La fama de Antorcha como una organización de paz, trabajo y de resultados, está tan arraigada en el pueblo que la siguen dos y medio millones de mexicanos.

​Hecho este preámbulo, paso a refutar las calumnias de la nota de marras.

​Antorcha Campesina, una y otra vez, ha denunciado la actitud poco honrada, poco profesional y poco objetiva, de varios periódicos, pero fundamentalmente de “La Jornada de Oriente”, diario que es ejemplo innegable de periodismo falso, calumniador e irresponsable que, en sus propósitos de desprestigio, no le importa manchar, con sus mentiras, honras ajenas aunque pongan en peligro la vida de ciudadanos honrados y pacíficos. La nota arriba citada es la prueba última de lo que aquí afirmamos.

​“La Jornada de Oriente”, sin pedir prueba alguna de su dicho a los declarantes, con celeridad asombrosa se apresura a transcribir lo que tres deslenguados expresaron y que él, con gusto vesánico, amplia y agiganta. No se explica de otra manera que “La Jornada de Oriente” avale la afirmación de que Antorcha apoya la impunidad y azuza a la población para que linchen a quienes están denunciando el abuso sexual. Han transcurrido, según la nota, cinco meses del suceso que describen, tiempo en el que ya podrían tener resultados de ese azuzamiento. ¿Qué heridas o atropellos han sufrido los denunciantes? ¿Qué ataques han sufrido en sus domicilios? Ninguno. Todo es producto de la mente imposibilitada para razonar del periodista. Todos son argumentos falsos. Son malas maneras de desprestigiar y de hacerse aparecer como víctimas de Antorcha Campesina.

​Dice la nota que al infante violador lo encubre el director del plantel, Pedro Tapia Valero, que es integrante de Antorcha Campesina. No cabe duda de que estamos ante un sujeto sin escrúpulos de ningún tipo, mentiroso redomado y falso como un billete de 4 pesos. El profesor Pedro Tapia Valero, a quien ni siquiera se le conoce, no es integrante de Antorcha Campesina. Podemos demostrarlo con la lista de asistencia que la Organización elabora por cada uno de los grupos de cada pueblo, y en la lista de miembros de Antorcha del grupo de Ayutla no figura el mencionado profesor. Por tanto es una calumnia vil, afirmar que lo apoyamos porque es antorchista. Como la recíproca es también valedera, al demostrar que Pedro Tapia no es antorchista, queda claro que no lo defendemos y, por tanto estamos exentos de toda culpa.

​Por último, para completar su campaña de desprestigio, sin más razón ni motivo que ofender, y desprestigiar, termina el reportero afirmando que formamos parte del PRI. ¿Y ese dato en qué ayuda a demostrar la culpabilidad de Antorcha? En nada. Pero como lo que se busca es desprestigiar a Antorcha como organización de lucha, paz y trabajo ante los ojos de los electores, hay que asociarla con el PRI y con el desprestigio que sufre este partido. Somos una organización filial del PRI, pero tenemos nuestros propios principios y objetivos más elevados, muy distintos a los del PRI, y nuestros órganos de dirección y formas de funcionamiento, nos evitan comulgar con delincuentes y cometer injusticias contra la ciudadanía, y nos obligan a adoptar una conducta defensora de la justicia, del orden y de la paz.

​44 años de lucha y dos y medio millones de mexicanos militantes de Antorcha prueban lo honrado de nuestro trabajo, lo limpio de nuestra conducta y nuestra firme decisión de trabajar con y por los pobres de México, trabajo, conducta y decisión que un mercenario de la pluma como Samuel Vera, periodista de “La Jornada de Oriente”, no lograrán destruir por más veneno que lancen en contra de Antorcha Revolucionaria.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---