Una burla tras otra del Gobierno, y los parralenses humildes siguen sin sus viviendas

** Demandamos la intervención inmediata del gobernador del estado, Javier Corral Jurado, para que termine ya “con este vergonzoso episodio, y se haga justicia a este grupo de sufridos y engañados parralenses”.

Parral, Chihuahua.- El hecho de que la Coesvi esté anunciando, a más de tres años transcurridos de la actual administración estatal, que junto con el Municipio de Parral, está construyendo y entregando casas en Parral, es una prueba de que el Gobierno del Estado sí tiene recursos para la vivienda. Así lo manifestó Marco Antonio Martínez Soto, dirigente del Seccional Sur-Parral del Movimiento Antorchista.

“Nosotros queremos decir que el hecho (que se esté entregando vivienda a bajo costo) no nos parece mal, antes al contrario; sin embargo, queremos manifestar que tenemos desde el 2014, que 100 compañeros afiliados al Movimiento Antorchista, sean dotados de sus terrenos”, dijo el representante. “Porque como pretexto para no entregarles sus lotes a nuestros compañeros, ha sido que el Gobierno no le ha podido pagar a los ejidatarios el costo de la superficie en la colonia Parral Vive, llamada ahora Federico Ferro Gay”, añadió.

Recordó que desde el año 2014, el entonces gobierno de César Duarte y la autoridad municipal, se comprometieron a construir 100 casas y a entregarlas con servicios incluidos, “a nuestros compañeros solicitantes de lotes, cuya demanda ya era vieja para entonces”. Terminó César Duarte y entró el Nuevo Amanecer, y todo siguió igual: “A pesar de que nuestros compañeros ya entregaron sus enganches, y a pesar de que muchos ya adelantaron incluso abonos en Recaudación de Rentas; ¡y a pesar de que el mismo delegado regional de Desarrollo Urbano ya asignó física y legalmente (en documentos oficiales, válidos) su lote a cada solicitante, simple y llanamente, nos han dejado colgados de la brocha, como se dice!”

Lo que siguió fue que la delegación local de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado efectuó el sorteo de terrenos solicitados por el Movimiento Antorchista de Parral para la fundación de su colonia, el 13 de octubre del 2016, en un evento a puerta cerrada en las oficinas de la dependencia, en el segundo piso del edificio de Gobierno del Estado. Y aunque el detalle les pareció sospechoso a los beneficiados (porque lo usual es que este tipo de ceremonias se realicen en el terreno, con todo y las consabidas líneas de cal), decidieron aceptar, en el entendido de que, si fuera necesario insistir y hasta manifestarse en caso de que les quisieran retrasar la entrega física, estaban dispuestos a hacerlo.

“Nadie se ha dignado a hacer realidad esta entrega tan anunciada, y esto ya parece la trama de una novela de surrealismo mágico –trágico en este caso-. Por lo tanto, y tomando en consideración que desde hace ya seis años se iban a entregar lotes, casas y servicios, lo que a la larga se ha demostrado que fue y es una burla, demandamos la intervención inmediata del gobernador del estado, Javier Corral Jurado, para que termine ya con este vergonzoso episodio, y para que se haga justicia a este grupo de sufridos y engañados parralenses”, concluyó Martínez Soto.

