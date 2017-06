Tres Castillos, Lomas de Oriente, colonias sin agua abandonadas por la JMAS

**A estas dos colonias no sólo no las contempla para instalar una red de agua potable, pero ni siquiera le quiere surtir en pipas la JMAS de Chihuahua, y los mandó a gestionar con la JMAS de Aquiles Serdán, que les cobra a 100 pesos la pipa.

19 de junio, 13:16 pm

Chihuahua, Chih.- En medio de una crisis de falta de agua como no se había visto en por lo menos desde la década de los años 90, dos colonias de la periferia: Lomas de Oriente y Tres Castillos, están condenadas a no tener agua, no por otra cosa sino por decisión de las autoridades.

A ellos, de forma que se antoja increíble, les llevan agua las pipas de Aquiles Serdán, pero se las cobran a 100 pesos cada una.

El pecado de estos colonos fue adquirir propiedades lejos, muy lejos de la avenida Ocampo y calle Coronado, que es donde despachan y tomas decisiones los presidentes de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS). En su pecado han llevado la penitencia, porque el antepasado mandamás de la JMAS decretó que Tres Castillos y Lomas de Oriente no fueran surtidas de agua potable.

Son colonias que están cerca del Cereso número 1 de San Guillermo.

A ellos se les dijo que hicieran gestiones para que consiguieran agua en pipas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento del vecino municipio de Aquiles Serdán, en vista de que para el Municipio de Chihuahua resulta muy caro, y además ni siquiera los ha contemplado en el presupuesto de ningún año, para introducir allá, tan lejos, una red de distribución de agua potable.

A pesar de que en su misma colonia hay un pozo y una planta de cloración, ellos obtienen el agua para uso doméstico de las pipas del Municipio de Aquiles Serdán, pero no se las dan gratis, sino que las tienen que pagar a 100 pesos cada una.

Al respecto, el dirigente de Antorcha Popular en las colonias del Sur de la ciudad, Iván Leo Tepatzi Ramírez, denunció que un problema reiterado cuando no hay agua, es que tanto la JMAS de Chihuahua como su contraparte de Aquiles Serdán, «se echan la bolita una a la otra, y ninguna se hace responsable».

Las consecuencias las pagan los colonos, que se quedan sin nada para beber, sin agua para bañarse ni para el excusado, ni para lavar trastes o lavar ropa, ni nada.

«No es justo que sufran el desabasto de agua y que encima, quieran lucrar con su necesidad. El Movimiento Antorchista tiene trabajo y representatividad en las más de 40 colonias que están padeciendo en estos momentos una grave crisis de falta de abasto, y aunque en cada gestión que hemos realizado en las instancias correspondientes se nos reitera que los problemas se van a arreglar, lo cierto es que l crisis se está agravando, y no descartamos ir a manifestar nuestro descontento ante autoridades superiores», advirtió Tepatzi Ramírez.

