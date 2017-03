Trastabilló y cantinfleó, Teresa Guerrero ante diputados locales

La Crónica de Chihuahua

31 de marzo, 10:21 am

Chihuahua, Chih.- La directora de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, Teresa Guerrero, compareció ante los diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas. Los legisladores cuestionaron a la funcionaria, quien se molestó porque, dijo, «el lenguaje que se utilizó (por los diputados) en la comparecencia es subjetivo, en el sentido de insensible e indolente».

Pero a la hora de rendir cuentas y de proporcionar datos duros, ella se abstuvo de dar información concreta en la mayoría de las preguntas que se le hicieron. La mayor parte de la información que le fue solicitada por los legisladores no la traía consigo.

Y... no nada más quedó de mandarla después para que se enteren los diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas. Ahí no quedó la cosa, porque su respuesta genial la dio cantinfleando: dijo por ejemplo, la directora de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas: ... “no sabemos la cobertura donde se hayan llevado las despensas porque necesitamos la retroalimentación”. Con ello, lo que quiso decir -en español corriente- es que ella no supo a dónde fueron a parar las dichosas despensas por las que le preguntaron.

Ah, pero bueno, ella dio lectura a las respuestas que ella sí traía preparadas. Para lo que es la dotación de alimentos en las escuelas indígenas; indicó que el Programa de Apoyo Alimenticio de Estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, se hace mediante a la dotación en especie de 29 productos básicos no perecederos en los planteles en donde se han implementado comedores; enfatizó que las escuelas beneficiadas del programa no son albergues.

Aseveró la funcionaria que este año se supera en un 58% el el presupuesto aprobado en el 2016 e indicó que desde el 4 de octubre que inició la administración se estaban entregando los productos alimenticios para cubrir los días hasta diciembre.

EL MEOLLO: ¿DÓNDE QUEDARON LAS DESPENSAS? Y ¿LOS APOYOS A COMUNIDADES Y ALBERGUES?

Los legisladores que atendieron esta comparecencia, cuestionaron a la funcionaria:

**El diputado Miguel Vallejo, representante de Movimiento Ciudadano, indicó que el presidente municipal de Bocoyna externó la preocupación de la falta de alimentos en este municipio, ya que desde agosto, y no desde diciembre como asegura la titular de Coepi, que no se hace la entrega.

**Imelda Beltrán, diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, manifestó que no pueden escudarse por lo que sucedió en años pasado, ya que la obligación de ellos es ahora, “yo tengo conocimiento de que no se está entregando el alimento desde el mes de octubre”, y señaló el hecho de que grupos indígenas acudieron a denunciar a Teresa Guerrero a las mismas instalaciones del Congreso, porque ellos no estaban recibiendo ninguno de los apoyos programados. La diputada preguntó en qué municipios se entregaron, cuántos niños se van a beneficiar y cuáles alimentos se entregaron, además de por cuánto tiempo será el apoyo.

**Blanca Gámez, presidenta del Congreso, cuestionó sobre las instancias que también hacen este tipo de apoyo, y agregó que ella no comparte el señalamiento de porque en otros años no se presentaran retrasos y ahora no deben de haber.

**Imelda Beltrán. “Esta situación es muy delicada, no es un tema con tinte político, tenemos que tener la sensibilidad, conocer las comunidades y como vive la gente, necesitamos estar muy pendientes”, dijo Imelda Beltrán. Indicó que en La Joya, la cual depende del Ejido La Pinta, en donde hay 60 alumnos en esta escuela indígena, ninguno de ellos está asistiendo, además de la comunidad de Guajolotes y Altos de las Garrochas, las cuales están a 20 minutos de la cabecera de El Vergel, por lo que cuestionó el por qué no se pasaron a entregar el alimento en esas comunidades cuando informaron que ya se había entregado el alimento en la cabecera.

Teresa Guerrero, al dar respuesta, expresó que el leguaje que se utilizó en la comparecencia «es subjetivo en el sentido de insensible e indolente», quejándose de que los diputados la maltrataron.

Dijo que el comportamiento de los alimentos es importante porque se puede ver que es un problema que se presenta, en donde no importa cual sea la administración, “quiero decirles que mi comparecencia aquí es completamente de buena fe, yo no estoy juzgando, les estoy dando el comportamiento del presupuesto y este presupuesto tiene un comportamiento real, que la ayuda alimentaria en algunas ocasiones inicia en septiembre… nosotros estamos presentando en marzo”.

Pidió no poner su palabra contra la de los diputados.

En segundo lugar comentó que el presupuesto del 2016 para la compra se tuvo la ayuda alimentaria hasta el mes de diciembre, “enero y febrero no había”,

PERO ELLA NO SE DA ABASTO PARA ATENDER LAS PETICIONES DE LAS COMUNIDADES

Y su oficina de ayuda no se da abasto para cumplir todo lo que ella tiene que cumplir en materia de peticiones de la gente:

En relación a las solicitudes de los indígenas, aseguró: “Nosotros tenemos un altero de demandas, en relación a lo que solicita la gente de alimento; en relación de las solicitudes de las escuelas, he estado en la sierra, el caso de las escuelas en donde nosotros llevamos alimentos lo absorbe la misma familia y como me dijeron los tepehuanes, nosotros no la vamos a poner entre la espada y la pared… el proceso de la entrega se va a llevar más o menos tres semanas, yo quisiera hacerlo antes”.

Solicitó hacer una comisión de vigilancia y dar tiempo a que lleguen los apoyos.

Ante el cuestionamiento de cómo se adquirieron los productos, informó que esto es compra directa a Diconsa, ¡una compra directa de 38 millones 400 mil pesos!

La directora no contaba con los datos precisos sobre en dónde se entregaron los alimentos que se informó se entregaron ahora en marzo, por lo que pidió oportunidad de «checar».

Al tratar de hablar de otros temas, la diputada Imelda Beltrán le indicó que no hay que salirse del tema, por lo que al retomar la palabra la funcionaria, indicó que una de las palabras que se utilizó en la prensa para decir que las despensas no llegaban es «suspensión», pero -se defendió- la ayuda es un apoyo programático, pero no se tiene un retraso de enero y febrero e inició en marzo.

Finalmente los legisladores dieron por terminada la comparecencia y procedieron a atender a un grupo indígena que los aguardaba en el mezannine del Congreso.

