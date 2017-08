Tras casi cinco horas de inundación, reabren el aeropuerto de la CDMX

La Crónica de Chihuahua

31 de agosto, 09:00 am

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió temporalmente despegues y aterrizajes debido a las condiciones climatológicas; hacia las 23:30 horas anunció que reanudó las operaciones.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que reanudó operaciones a las 23:30 horas luego de haber suspendido despegues y aterrizajes

Ante las intensas lluvias que se presentaron en la CDMX, al menos 50 vuelos fueron desviados a aeropuertos alternos.

Los 50 vuelos fueron desviados a los aeropuertos de esta forma: 8 a Acapulco, 5 a Querétaro, 1 a Tampico, 3 a Veracruz, 2 a Bajío, 5 a Morelia, 2 a San Luis Potosí, 7 a Guadalajara, 6 a Toluca, 5 a Cancún y 2 a Monterrey.

En estos 50 vuelos no están contabilizados los vuelos que no pudieron aterrizar con rumbo al AICM y los que no pudieron departir.

Pasajeros que ya se encontraban a bordo en los aviones y que no pudieron despegar, estuvieron por más de dos horas en espera de poder partir o arribar al aeropuerto.

En la terminal, se realizan 63 vuelos en promedio cada hora, contando aterrizajes y despegues.

Por la tarde, a través de su cuenta de Twitter, el AICM dio aviso de las afectaciones por las lluvias.

