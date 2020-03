Transportistas se suman al Movimiento Antorchista

La Crónica de Chihuahua

24 de marzo, 13:06 pm

Aquismón, S.L.P.- Transportistas de la comunidad del Aguacate, perteneciente al municipio de Aquismón, se adhirieron a las filas del Movimiento Antorchista para luchar en conjunto por sus necesidades. Esto debido a su inconformidad ante el gobierno Federal, “ya que la situación económica en el país ha empeorado”, denuncian.

Los transportistas señalan que al ser parte de esta organización se encuentran respaldados, pues indican que Antorcha ha demostrado que lucha por los derechos de los trabajadores y de todo el pueblo, “por parte del gobierno federal no hay empleos y los que hay son muy mal remunerados, tenemos que buscar la forma de solventar las necesidades de la familia, buscado no solo una fuente de ingreso si no varias para subsistir, en este caso somos choferes, otros también laboran en la industria o son comerciantes, la situación es preocupante”, así lo mencionó el señor Raúl “N”, habitante de esta comunidad.

Por su parte, Joel Francisco Martínez, líder seccional de Antorcha en la zona, hizo extensiva la invitación a todo el pueblo de Aquismón, a estar organizados para luchar por sus demandas y a los transportistas los alentó a seguir con su labor, ofreciendo un buen servicio a los habitantes de este municipio.

