Tiran un encobijado en calles de Praderas del Sur

**El sistema económico capitalista no necesita educar a las futuras generaciones ni a las presentes, sino solo dejar que fluya la enajenación ideológica imperante, pues es el mejor medio para obtener la mano de obra que necesita para la reproducción del sistema.

Con Morena en Tláhuac ¡No habrá regularización de las colonias pobres!

**El alcalde morenista, Raymundo Martínez Vite, contestó cínicamente: “Yo igual que los actuales vecinos, cuando llegué a Tláhuac no había servicios, no entiendo por qué ahora la gente no está dispuesta a esperar”.