Tecomatlán, Puebla: un sueño realizable de Nación, en un pueblo de la Mixteca

** City to City Barcelona FED premia a este municipio poblano en el 2013 por la propuesta de desarrollo integral de todo un pueblo, dice que el éxito radica en la estructura política de gobierno, basada en una filosofía socialista que ejerce la democracia participativa.

Tecomatlán, Pue.- En España, un grupo de académicos, investigadores, periodistas, sociólogos, antropólogos y funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona, emblemática ciudad para arquitectos y proyectistas de ciudades, integraron un consejo de la asociación civil, Fomento de las Artes y el Diseño (FAD), que desde el 2008 premia o reconoce a las ciudades o proyectos de ciudades, que van creciendo o adaptándose a las nuevas realidades del mundo: básicamente crecimiento demográfico en lugares cada vez más pequeños en las grandes urbes, o alejados de ellas, con dificultad para acceder y dotar de los servicios públicos, desempleo, elevadas tasas de violencia e inseguridad, y una constante de ecocidios. Este premio se llama City to City Barcelona FAD, y ha reconocido principalmente a proyectos de ciudades o sectores de ciudades, muy grandes y desarrolladas, que contribuyen a resolver estas problemáticas; México ha participado con tres proyectos, precisamente en sectores de alta aglomeración poblacional, pero en el 2013 un pueblo pequeño del sur mexicano, de la Baja Mixteca, fue reconocido, quedó en el lugar 5 después de estar entre los 25 finalistas y competir contra 175 más, por representar, todo un pueblo, un modelo de desarrollo social integral desde la infraestructura urbana y de servicios, su oferta cultural, deportiva y educativa, hasta su forma de organización política, se llama Tecomatlán, y está en Puebla.

La FAD http://www.fad.cat/ fue fundada en el siglo pasado, en 1903, originalmente por artesanos y decoradores, más adelante integrada por arquitectos y artistas del diseño que estudia el desarrollo de la arquitectura y las artes en España, y las promueve como objetivo prioritario, y es de renombre internacional pues son parte de ella muchos de los responsables de la arquitectura, arte y crecimiento urbano de Barcelona, una ciudad con un desarrollo armónico en la que lo mismo hay ruinas romanas, medievales, que arquitectura industrial, llena de monumentos desde los de inicio de siglo hasta los del periodo franquista, y variadas muestras sobre todo escultóricas y arquitectónicas, del arte contemporáneo y posmoderno. En el 2008 crean este premio, tienen cinco más, y la intención según explican en su sitio en Internet http://fad.cat/citytocity/4/es/?page_id=2 es la de promover buenas y nuevas prácticas en la administración, crecimiento y mantenimiento de las ciudades con las condiciones actuales sociales y políticas, sea por propuestas privadas, públicas, o una mezcla de ambas, dando a conocer en el mundo ejemplos modelo que en sus procesos incluyan acciones sociales, arquitectónicas, educativas, urbanísticas, que impacten, dice el sitio, globalmente a la ciudad y sus habitantes.

El mérito de este municipio, Tecomatlán http://fad.cat/citytocity/4/es/?cat=27, para ser tomado en cuenta de entre tantas y muy pobladas o desarrolladas ciudades, es que por una parte se reconoce todo su modelo administrativo y de organización social, y por otra, que es un pueblo pequeño, por décadas en condiciones de rezago económico, educativo, social, político, de infraestructura básica, muy altas, y cuarenta años después su fisonomía es otra, pasó de rural a rural semi-urbano, pero además, que este cambio – y es lo que resalta City to City – lo hizo posible su población tras un conflicto social violento entre los caciques del pueblo y sus habitantes, la gran mayoría campesinos, que a la postre se impusieron sobre ese cacicazgo e instauraron su propio modelo de gobierno, modelo que es la base de este desarrollo social y político que reconoce City to City, pues, por ejemplo, con apenas 5 mil 420 habitantes – el lugar número 157 por densidad poblacional de 217 municipios que tiene el estado de Puebla - más de la mitad de su población es estudiante, 3 mil 193 personas, y de ellos, más de la mitad son alumnos de preparatoria y universidad, tiene de hecho dos escuelas del nivel superior y las escuelas e instalaciones deportivas dominan el paisaje urbano; en los últimos tres años sobre todo, ha ido superando los porcentajes de rezago de servicios básicos por arriba del 80 por ciento general; no hay inseguridad – el estado de Puebla está en el lugar número 14 a nivel nacional por número de víctimas del delito -, no hay cárcel de hecho, ni prostíbulos, ni cantinas, y en este año se declararon sin analfabetismo.

Este reportaje expone precisamente este caso de desarrollo, atípico, en el país, por tratarse de un pueblo pequeño, predominantemente agrícola, que ha superado los índices de rezago en las últimas cuatro décadas debido a la estructura política de su administración municipal, que es la propuesta de gobierno de la organización Movimiento Antorchista Nacional, y de la que son militantes los presidentes municipales desde 1977, después de que en 1974 naciera este movimiento de una treintena de personas, campesinos principalmente, y profesionistas, y para explicarlo mostramos entrevistas con la actual alcaldesa, el director de Obras Públicas, la sub directora del Instituto Tecnológico de Tecomatlán, así como indicadores del Conapo, el Inegi, de la secretaría de Educación del estado de Puebla, del Inafed, del Plan de Desarrollo Municipal de Tecomatlán 2014-2018, del sitio de esta organización, de la revista Buzos, del canal en You Tube también de esta organización, el trabajo de campo que hicimos mi compañera fotoperiodista y yo en Tecomatlán, Puebla hace un par de semanas, así como del propio sitio en Internet del Ayuntamiento, entremezclado todo con las justificaciones de City to City Barcelona FED, para reconocer a Tecomatlán como un modelo tipo de desarrollo social integral.

Inés Córdova Aguilar es la actual presidenta municipal, va ya en el tercer año y este domingo pasado presentó su informe de trabajo del segundo año, y habla sobre por qué obtuvieron ese quinto lugar, contra otros proyectos por ejemplo, que se han presentado por México, como el Plan Integral para la Ciudad Universitaria en el Distrito Federal o el proyecto Ciudad Jardín de Nezahualcóyotl en el 2008, o la remodelación del Centro Histórico de la Ciudad de México en el 2011; aquí es preciso indicar que los reconocidos por City to City no pueden proponerse por iniciativa propia, el premio funciona a través de investigadores que el consejo llama «antenas», y que son personas, instituciones o colectivos, con conocimientos sobre la realidad en materia de ciudades de diferentes zonas geográficas del planeta – como cita la página de City to City -, que rastrean y localizan este tipo de proyectos y los «invitan» a proponerse como candidatos, pues bien, Inés Córdova dice que una vez que son animados por una antena, envían documentación y fotografías sobre el antes y después de Tecomatlán, «a lo que ha cambiado, por lo que nuestro municipio ocupó el quinto lugar en desarrollo, en avance, en sacar del atraso al pueblo, ponerlo en alto, ya, de ahora sí un municipio rural, sin desarrollar, que pues se desarrolló y ya pasó a ser municipio rural semi-urbano».

En los requisitos para recibir el reconocimiento, los candidatos deben ofrecer en sus propuestas o proyectos, la capacidad para la transformación de una ciudad o un sector urbano, con características de simplicidad, trascendencia, innovación, capacidad de anticipación, componente social, perdurabilidad y sostenibilidad; en el caso de Tecomatlán, el consejo de City to City dice como argumentación para darle el reconocimiento en el 2013, que al aplicar un sistema de democracia participativa impulsaron un proyecto de desarrollo integral, armónico y sostenido, «tras un largo periodo de caciquismo, el grupo Antorcha Campesina creó una cooperativa regional con la que consiguió erradicar la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades, se dotó al pueblo con servicios y equipamientos, y se restableció el Estado de Derecho y la seguridad. Dominado por un sistema caciquil, presentaba un grave atraso económico, político y cultural, desnutrición aguda, desigual distribución de la riqueza, analfabetismo, intensa migración hacia Estados Unidos, y falta de servicios básicos como agua o electricidad, y centros educativos y de salud».

City to City Barcelona FED resalta en su explicación también, que este cambio de un sistema de caciques a uno de democracia participativa, lo hicieron «en el marco de la Ley, de manera pacífica, creo la Cooperativa Regional Campesina, con ese grupo ganan las elecciones en 1974, y desde entonces es incorporado el suministro eléctrico, una red de agua potable, sistema de drenaje, guardería, bachillerato, Tecnológico, Normal, unidad deportiva y hospital regional. Impulsan el desarrollo urbano, académico, cívico y cultural, para atraer a estudiantes de Oaxaca y Guerrero con dos internados para acogerlos, con una acción social profundamente transformadora, y desde las escuelas han promovido proyectos de investigación para proyectos productivos y económicos, para el bienestar de familias campesinas», es decir, los estudiantes son preparados para básicamente aplicar lo aprendido, en el pueblo, y en los lugares de dónde son originarios o en donde radiquen después.

Dice Inés Córdova, «efectivamente, se hizo un relato de cómo era Tecomatlán antes, se sustentó con fotografías de cómo era, y de esos mismos lugares fotografías a lo que ha cambiado… ha habido un crecimiento constante a partir de 1977 que Antorcha Campesina logró obtener el Ayuntamiento, debido a la forma en que venían trabajando anteriormente – las anteriores autoridades -, pues el pueblo, hubo un momento en que pues ya estaba harto, se cansó de tanta injusticia, de tanta, pues pudiera decirse, crueldad, maldad, de los que estaban en ese tiempo, porque de lo poquito que llegaba no le hacían nada al pueblo, no lo cambiaban, no se preocupaban porque viniera una secundaria, una preparatoria, al contrario, para ellos hubiera sido mejor que no se preocuparan porque viniera una secundaria, una Normal, una preparatoria, nada, al contrario, para ellos hubiese sido mejor que no hubiese el nivel educativo con el que contamos», y habla de cómo inició este movimiento popular, campesino, para cambiar a los que entonces estaban en el poder, y cambiar asimismo la fisonomía por completo del pueblo, al, precisamente, dice, ser el pueblo el que ascendió al poder público. El sistema de democracia participativa se basa de hecho, en un sistema de gobierno en el que toman decisiones las autoridades constitucionalmente electas, presidente municipal, regidores, con las asambleas del pueblo y de los estudiantes, Pleno y Plenito.

Este es un resumen de la historia de cómo se gestó y dio ese cambio.

Tecomatlán, 1974

Para el año de 1974, la familia Campos llevaba décadas de acaparar la compra y venta de productos agrícolas, el comercio, y la presidencia municipal, los más identificables de la familia en esa época eran Francisco Campos Jiménez, Leobardo Campos Bravo, y «Chico» Campos; los testimonios dados por el secretario general del Movimiento Antorchista, habitantes de Tecomatlán y miembros de esta organización a la revista Buzos – «La organización de los pobres, en el estadio Azteca celebrará su XXXV aniversario», Minerva Flores Torres, 27 de abril del 2009 - hablan sobre los orígenes de este sistema de gobierno instaurado, y el nacimiento de Antorcha. En este reportaje exponen la forma de operar de la familia Campos como el sistema caciquil que refiere City to City: la familia Campos compraba y vendía las cosechas a precios mucho menores a los del mercado, y además era práctica frecuente que los productos eran pesados con trampa, por ejemplo, si un bulto era de 40 kilos registraban 30, también práctica vigente y común denunciada por muchos pueblos indígenas de México, en la que están sumidos por su ignorancia e indefensión del sistema de gobierno mexicano; controlaba también una red de prestamistas, los campesinos vivían solamente de la venta de lo sembrado y al ser los precios de compra menores a lo legal, no completaban para mantener a sus familias, de modo que acudían a Francisco Campos Jiménez a pedir préstamos, por esos préstamos pagaban el 10 por ciento de interés mensual o bien, les condicionaba a vender la cosecha a la mitad de precio, entonces el círculo de pobreza no sólo seguía dando vueltas, sino que se hacía cada vez más pequeño, los campesinos tenían cada vez menos con qué comer.

Los testimonios relatan asesinatos, golpizas, hostigamiento, por parte de la familia Campos que colocaba a gente afín a ellos en la Presidencia Municipal, de modo que controlaban también las leyes y el gobierno en el municipio, y así también despojaban de sus tierras a los pobladores. En 1972 Francisco Campos Jiménez y su hijo Cástulo Campos Merino intentan comprarle su propiedad a un lugareño, Mauro Moreno, al negarse lo mandan aprehender por la Policía junto con sus hijos José y Melquiades Moreno, y los recluyen en la cárcel de Acatlán de Osorio, esa fue la gota que comenzó a derramar el vaso, y en donde comienza a gestarse la fundación de Antorcha: el maestro Luis Córdova Reyes se organiza con un grupo de campesinos y van hasta la prisión de Acatlán a exigir que liberaran a Mauro Moreno y sus hijos, el grupo organizado de presión social, fue liderado hasta que los dejaron en libertad por no haber delito que perseguir, por Aquiles Córdova Morán, el secretario general del Movimiento Antorchista.

Ahí, en ese punto en la historia, fue donde comenzó todo; la fecha simbólica de creación de Antorcha es 1974, nadie sabe el día exacto o no le puede poner fecha exacta, porque fue una serie de acontecimientos la que lo provocó, a partir de que el pueblo explotó contra las violaciones a sus derechos humanos, por el abuso sistemático del gobierno de caciques que controlaba a la población, fueron acontecimientos en cadena como los abusos, y también la lucha estudiantil, los que dieron luz a esta organización. En el reportaje de Buzos se mencionan a algunos de las 30 personas que reunidas deciden formar Antorcha Campesina hace 42 años – hoy Movimiento Antorchista Nacional -, Aquiles Córdova Morán y cinco de sus hermanos, Ulises, Eleusis, Hersilia, Clara y Elsa, Pedro Domínguez Vázquez, Julio Córdova Merino, Ramiro Hernández Merino, Arturo Muñiz Vidal, Guillermo Merino, Guillermo Véliz, Efraín Guerrero, Mario Campos, Jesús Morán Muñiz, Sebastián Hernández, la gran mayoría eran campesinos y tres de ellos profesionistas. El nombre de esta naciente organización se lo dio la madre de los hermanos Córdova Morán y esposa de Luis Córdova Reyes, Margarita Morán Véliz, ella una campesina y él un humilde maestro de primaria; un reportaje en el sexto aniversario de su muerte – http://www.antorchacampesina.org.mx/noticias.php?id=15450#.Vs4IHfnhDDd – refiere una afirmación de ella en la que dice cómo se le ocurrió: «… y surgió porque el campesino no tenía con qué alumbrarse, y se alumbraban con un palo que se llama Tionoshtle, porque no había velas, no había para el petróleo, así fue como se me ocurrió, yo le puse Antorcha Campesina porque era la lumbre que daba luz al camino de los campesinos pobres».

Julio César Córdova Merino, iniciador del movimiento y habitante de Tecomatlán, dá una descripción de cómo vivía la gente del pueblo en un reportaje filmado en el 2012, público en el canal de You Tube de esta organización - https://www.youtube.com/watch?v=2lBOLkHFUVA -, «por qué nació aquí Antorcha, no nació por gusto, nació por una plena necesidad, pero antes había crímenes, y el criminal ahí se andaba paseando, y las autoridades las tenían a su mando, no había justicia… en cuestión de agricultura, los productos de los campesinos, había una explotación brutal: los campesinos no tenían dinero, iban con el cacique, le pedían prestado dinero y les decía ’sí te presto, nada más que te presto sobre tu cosecha’, y venían la cosechas, y a medias, la media cosecha para el prestamista y el sembrador le quedaba media cosecha, casi siempre estaban endrogados con los caciques… cuando empezaba Antorcha, vinieron a construir el puente Mixteco, pues la compañía traía órdenes de pagar cierta cantidad, cuando lo supieron los caciques, fueron les dijeron ’aquí tienen que pagar tanto, porque es lo que pagamos nosotros, y el resto déjenos a nosotros porque vamos a construir una iglesia privada’, y así, por todas esas razones, pues la gente tuvo la necesidad de organizarse, y así los caciques siempre estaban en contra de cualquier cosa en beneficio de la gente pobre, y eso no existe nada más en Tecomatlán, existe en todos los pueblos, siempre los caciques quieren los beneficios para ellos, lo que pasa es que no en todos los pueblos la gente tiene la conciencia, o siente el valor de organizarse para conseguir liberarse de esos abusos».

En ese mismo reportaje, Aquiles Córdova habla sobre ese estado de cosas que precedió a este movimiento organizado de personas, esa opresión contra la que dice esta organización, lucha en contra, y que no es una problemática o situación particular, sino una realidad, en pleno siglo XXI, de muchos pueblos, y también de muchas concentraciones urbanas marginadas, «nace por una realidad dura, difícil, que se dá hasta el día de hoy, porque no es una cuestión del pasado, no es algo que tengamos que contar como historia superada, es una realidad que sigue existiendo en el campo mexicano, que es que los pueblos están dominados, económicamente, socialmente, culturalmente, políticamente, por grupos caciquiles, que tienen poder económico, que tienen el poder político, con el respaldo normalmente de las autoridades centrales, de los estados respectivos, y que ejercen este dominio de una manera inhumana, de una manera completamente rapaz y completamente violatoria, no solo de los derechos humanos, sino de lo más elemental de la dignidad de los campesinos y de los habitantes de los pueblos campesinos en México, esta sigue siendo una realidad, y es esta realidad lacerante la que provocó el nacimiento de Antorcha Campesina».

En ese 1972 comienza a gestarse la formación de lo que después sería Antorcha Campesina, hoy Movimiento Antorchista, pero tiene como antecedente también un movimiento universitario; por esos mismos años, el mismo hijo de Luis Córdova Reyes que dirigió al grupo organizado de campesinos para lograr la liberación del campesino Mauro Moreno y sus hijos, Aquiles Córdova, encabezaba un movimiento político de profesores y estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura, que pugnaba porque se convirtiera esta escuela que formaba agrónomos, en una popular y pública, de modo que los hijos de los campesinos pudieran prepararse para explotar la tierra de sus padres, pues estudiar agronomía entonces era un privilegio de familias ricas. Bosquejan un modelo de universidad pública presentado a la Cámara de Diputados con el nombre de Proyecto Universidad Autónoma Chapingo, y después de movilizaciones estudiantiles y de profesores, logran que el 31 de diciembre de ese 1974, se publique en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica que dio vida a la hoy Universidad Autónoma de Chapingo. De modo que cuando Luis Córdova Reyes le confía el encargo a su hijo Aquiles, de entonces unos 31 años, de que organice y encabece al primer grupo de campesinos que se levantó contra el cacicazgo en Tecomatlán para que liberaran a Mauro, José y Melquiades Moreno, sabía lo que hacía.

La presidenta municipal Inés Córdova Aguilar dice que el padre de los diez hermanos Córdova Morán sabía lo que hacía muchos años atrás, desde que eran pequeños, y que fue la educación que les dio para formarlos como luchadores de su pueblo, lo que en realidad da origen a Antorcha Campesina, «Luis Córdova Reyes era director de la escuela primaria Miguel Hidalgo, logró la primaria completa – hasta esos años era la única escuela –, y de ahí él educó a sus hijos, los mandó a estudiar, a prepararse, y cómo ningún profesionista que logra obtener un título, una carrera, los hijos del maestro Luis Córdova sí se preocuparon por regresar a su pueblo y transmitir a los ciudadanos, a los campesinos, y abrirle los oídos, a que pues el pueblo no debe de estar así, sino que debe de luchar y debe de reclamar sus derechos». Básicamente los primeros formados fueron los hermanos Córdova Morán, Aquiles, Hersilia, Eleusis, Ulises, Lorena, Perseo, Dánae, Soraya, Clara y Elsa, y luego esta formación que nace en el hogar de Luis Córdova y Margarita Morán, se transmitió a esos primeros 30 en 1974, que hoy reporta esta organización, se han multiplicado en una membresía de 1 millón y medio de personas.

Ahí, en el hogar de Luis Córdova y Margarita Morán, les enseñaron la importancia de estudiar para mejorar sus condiciones de vida y la de otros, de superar la educación de la escuela, de organizarse y actuar políticamente, o de ser solidarios, las historias que cuentan sobre Margarita Morán http://www.antorchacampesina.org.mx/noticias.php?id=15450#.Vs4IHfnhDDd dicen por ejemplo que no obstante ser una familia pobre, ella, planchaba ropa ajena para soportar económicamente la educación de sus hijos y de otros muchachos, que apoyaba a muchos muchachos huérfanos y recibía en el comedor de su casa a todo el que quisiera comer, y una de las características de esta organización es la propuesta educativa que impulsan a través del desarrollo de infraestructura en Tecomatlán, también por ejemplo, y de los albergues estudiantiles que tienen por todo el país, para estudiantes pobres a los que tramitan becas de estudio del nivel medio superior al superior. Pero tanto en Tecomatlán como en Chapingo, los inicios de esta organización cobraron vidas y agresiones violentas, cosa que dicen sus miembros, ha sido una constante hasta estos días, cuarenta años después, pero que entonces comenzaron con miembros precisamente de la familia Córdova Morán.

En el caso de Chapingo la reacción fue casi inmediata, después de promulgada la Ley Orgánica de la Universidad de Chapingo se convoca a elecciones, los grupos políticos se enfrentan por la rectoría de la ya universidad pública, y el movimiento liderado por Aquiles Córdova es expulsado con violencia, cita el trabajo periodístico, por el Ejército. En Tecomatlán, en 1977 los campesinos organizados en Antorcha compiten y ganan las elecciones a la Presidencia Municipal con Ramiro Hernández Merino como candidato, por 120 votos contra la planilla de Cástulo Campos, cobijado por el Partido Comunista Mexicano pero formalmente por el Partido Popular Socialista, dice el reportaje de Buzos; para 1978 ya habían creado la Cooperativa Agropecuaria Regional y luego la Cooperativa Regional de Producción y Consumo, en donde hoy se venden y compran al precio del mercado y acordado por los productores, las cosechas, comienzan a hacer obras de infraestructura pública y la familia Campos sigue peleando el control del pueblo. La primera agresión mortal es contra Edgardo Amílclar Campos Córdova, el hijo adolescente de Elsa Córdova, que es herido con pistola por Victoriano Campos el 6 de junio de 1982, y muere tres meses después; casi un año y medio más tarde, la siguiente víctima fue Clara Córdova Morán, una de las hijas de Luis Córdova, maestra de profesión que fue asesinada junto con su esposo Gabriel García Hernández el 16 de noviembre de 1983, en una emboscada, un grupo armado, de 15 hombres con rifles, los acribilla y quita la vida.

En el reportaje-entrevista, Aquiles Córdova habla sobre la postura que tomaron ante los asesinatos; este proyecto de Nación, «al menor plazo posible», como repite en muchas otras entrevistas, artículos y conferencias, debía superar las agresiones porque eran no sólo una reacción lógica al quitársele cotos de poder al grupo de caciques mediante movimientos ciudadanos organizados, sino porque tenían - y tienen, también repite constantemente - el propósito de desestabilizar, y en consecuencia, destruirlo, «hubo necesidad de trabajar mucho con la gente, de explicarle muy detenidamente lo que significaba el proyecto antorchista, por qué estábamos recibiendo estos ataques y, sobre todo, tratar de contener el rencor natural. No faltaron, desde luego, las opiniones de que deberíamos responder de la misma manera en que nos estaban atacando, entonces tuvimos que trabajar muy duramente para que nuestra gente se mantuviera dentro de los límites del derecho y no respondiera con un espíritu de venganza, que no respondiera con violencia a la violencia de que estaba siendo víctima. Tenemos documentos, denuncias, los procesos de las víctimas que cayeron en aquella ocasión, tenemos la manera de demostrar que las víctimas, todas, fueron de parte de Antorcha Campesina».

El 6 de junio lo instituye de hecho esta organización, como el «Día de los Mártires Antorchistas», fecha en la que recuerdan con actividades culturales y políticas a decenas de sus miembros que han muerto sea por enfermedad, o asesinados en distintos puntos del país por el trabajo que hacen, sostienen, principalmente en regiones dominadas por cacicazgos o regímenes políticos autoritarios, generalmente escondidos en serranías y rancherías, o ciudades perdidas dentro de las grandes ciudades. Pocos años después a esta organización comenzaron a acercarse con problemáticas muy específicas, pero que coincidían en que eran ignorados por las autoridades en esos momentos, grupos de campesinos, colonos, obreros, estudiantes, maestros, de ahí que finalmente llegaran a estos años con el nombre de Movimiento Antorchista, por aglutinar a todos estos grupos, y movimientos que a la fecha, continúan en crecimiento dice esta organización, con la misma característica del ignorar oficial de entonces, hoy en día.

Hoy esta organización repite la fórmula de propuesta de gobierno en municipios del estado de México como Chimalhuacán e Ixtapaluca, en donde más avances han tenido, en Tepexi de Rodríguez en Puebla, en otros de San Luis Potosí, Oaxaca o Veracruz, así como han postulado a diputados federales emanados de Antorcha, que junto con las presidencias municipales han ejecutado esa propuesta de Nación como le dicen.

City to City Barcelona FED, dice que el éxito de la propuesta en Tecomatlán, Puebla, radica en la estructura política de gobierno precisamente; esta organización, con la filosofía socialista como base, ejerce en los gobiernos que encabezan la democracia participativa, «… ejercen la democracia participativa a través de la consulta ciudadana que se llaman Plenos o Asamblea del Pueblo, y Plenito, que es la Asamblea de los Estudiantes, en todas las decisiones de gobierno participa el pueblo, para ejecutarlas se promueve el trabajo interno», ha logrado por ejemplo, dice City to City, disminuir el flujo migratorio a Estados Unidos y el Distrito Federal, y en eso se basa la mejora económica y social del pueblo, no hay analfabetismo, inseguridad, y la asimetría económica es prácticamente imperceptible, se observan valores como dicen, del respeto a la mujer, a los menores, a los ancianos, personas con capacidades diferentes, medio ambiente, sin discriminación como costumbre regular de sus habitantes, por preferencia sexual, color, etnia, religión, origen, oficio o empleo, «es una práctica cotidiana y generalizada».

Dice también que los avances en desarrollo sustentable son posibles por la cultura educativa, por ejemplo, gracias a la reforestación en todas las comunidades del municipio y el ahorro del agua, ha mejorado la calidad del suelo en esta zona de la mixteca poblana que ha sufrido duras sequías en los últimos años, al involucrar a los estudiantes de las escuelas en proyectos de compostaje y lombricompostaje, o el aprovechamiento de los desechos orgánicos para mejorar su medio ambiente, cita en su página City to City. Destaca la creación de viveros en las escuelas agropecuarias, plantaciones permanentes, uso de energías alternativas que entre otras cosas, aseguran el desarrollo sostenible y la perdurabilidad del proyecto.

Tecomatlán 2016

En náhuatl, Tecomatlán quiere decir árbol de Tecomates, unos frutos que describen como con forma de vaso en los que la gente almacena agua para mantenerla fresca, en la región; le llaman también «La Atenas de la Mixteca», por las escuelas que tiene y la educación artística y deportiva que promueven entre la población de estudiantes y en general; está en el lugar 157 por densidad poblacional de los 217 municipios que tiene el estado de Puebla, localizado al suroeste de la capital de la entidad, limita al norte con Piaxtla y al sur con el estado de Guerrero, al oeste con Guadalupe Santa Ana, y al poniente con Tulcingo y Chila de la Sal, el clima es caluroso semi tropical. Comprende 181.15 kilómetros, por extensión es el número 71 del estado de Puebla, está en la región socioeconómica VI de Izúcar de Matamoros, y en el distrito número 13 local con cabecera en Acatlán, jurisdicción sanitaria 08 de Acatlán, y pertenece al distrito judicial I, también con cabecera en Acatlán. La administración está compuesta por un presidente municipal, síndico y seis regidores que forman las comisiones vigentes de Gobernación, Hacienda, Industria y Comercio, Obras Públicas, Salubridad y Educación, tiene autoridades auxiliares en las comunidades de Olomatlán y San Miguel de Lozano, autoridades que son electas por votación cada 3 años, y que oficialmente colaboran con la administración municipal a través de un cuerpo normativo de presidente auxiliar y 4 regidores; la estructura de funcionarios es de un secretario general o del Ayuntamiento, un tesorero, secretaria de Tesorería, director de Obras Públicas, de Desarrollo Rural, directora del DIF, coordinadora del DIF, y un Juez de Paz. El edificio del Ayuntamiento está ubicado sobre la avenida Calvario, a un costado de la Plaza Fundadores y del Templo de San Pedro Apóstol.

La propuesta, este experimento social que realiza el Movimiento Antorchista a nivel gobierno municipal y trabajo legislativo, ha resultado muy exitosa dice City to City, ha logrado que la fisonomía de un paupérrimo pueblo dominado por caciques, sin servicios, sin escuelas, sin desarrollo comercial o agropecuario, haya cambiado diametralmente 40 años después – esta es una liga a Flickr en donde les mostramos el trabajo fotográfico que hicimos en el lugar https://www.flickr.com/photos/49393159@N07/albums/72157662753500244 –; de cosechas mal pesadas, agiotismo, agresiones físicas y hostigamiento a los campesinos, pasaron a una cooperativa regional en la que el pueblo determina y vigila los precios de compra y venta de los productos agrícolas; de una escuela privada a una pública desalojada por el Ejército, a la única que con esquema de universidad autónoma en México, el conjunto de la comunidad, profesores, estudiantes y trabajadores, eligen por voto universal al rector, por Ley, contrario al esquema de consejo universitario que priva en el resto, en la que se les reconoce de hecho como autoridad, y en la que han estudiado y estudian cientos de hijos de campesinos pobres.

Según la presidenta municipal Inés Córdova Aguilar, la organización de la gente y la educación dentro de la organización, es la que ha hecho posible este cambio, en ambos casos, la negociación con las diversas corrientes y grupos políticos ha sido tanto un freno, como determinante para poder aplicar esta propuesta a la realidad, con la cuota de agresiones físicas y mortales en contra de sus integrantes que señalan, y las amenazas y/o ataques continúan porque aplican un modelo de gobierno distinto al actual en el país, que perjudica a muchos grupos o familias en el control o poder de, pero para hacer realizable la propuesta, el reto hoy es enfrentarse al sistema de distribución oficial de los recursos vía federal o estatal, para que se convierta en un hecho, dice Inés Córdova, «bueno, sí es muy difícil, porque el recurso que dá el gobierno del estado es muy poco, raquítico», pero el problema y la solución para los Ayuntamientos es así como muy sencilla de comprender dice, muy difícil de hacer, y se resume a cómo se distribuye el recurso municipal, «cosa por la que en otros municipios no se desarrollan, por qué, porque todos los integrantes del Cabildo se asignan un sueldo, eso por principio de cuentas, se asignan un sueldo sin pensar en que si su comunidad tiene agua potable, tiene drenaje, tiene salud, tiene educación, a ellos les interesa tener un sueldo, y lo poco que llega se reparte en sueldos», antes que la representación popular; en Tecomatlán dice, la gran mayoría de los empleados y representantes populares no cobran.

«Aquí en Tecomatlán no, aquí en Tecomatlán gracias a la organización, a la educación que nos han dado, a que hemos logrado entender, pues de que debemos trabajar por el pueblo en general, en los beneficios sociales, no particulares, pues aquí los regidores amablemente y por la educación que han recibido, hay algunos que ellos mismos lo plantean, que no cobran un quinto por la formación de los que están en la organización; los regidores no perciben un quinto de sueldo, así lo manifiestan en sus declaraciones patrimoniales», los regidores reciben apoyo en vivienda y de manutención los mínimos por parte de esta organización, con los negocios particulares con que se mantienen, el que está en el cargo de presidente municipal sí cobra, en su caso el sueldo mensual es de 14 mil pesos, del que disponen para los gastos del municipio si es preciso dice, «y nos pueden ver, está declarado en la página del municipio, aquí no utilizamos el dinero para bien personal, porque lo importante es mantener el trabajo que han venido haciendo los otros presidentes municipales desde 1974, damos continuidad al trabajo».

El Ayuntamiento realiza actividades económicas para patrocinar dos festejos anuales, que a su vez dejan un remanente económico para las obras del municipio: las Espartaqueadas, un encuentro de deportistas y artistas con esas temáticas un año uno y un año otro, y en las que participan miembros de la organización de los 32 estados de la República, pero que capta además a universidades particulares y públicas, así como grupos artísticos, y la Feria de Tecomatlán, considerada como la más importante del estado de Puebla; la venta de los puestos comerciales en las Espartaqueadas sirve para financiar la Feria cuyas atracciones son completamente gratuitas, pues sostienen que parte de su propuesta de gobierno es que la gente tenga el mejor acceso posible al esparcimiento. El recurso captado al final de la feria una vez recuperada la inversión - cualquiera de los festejos cuesta alrededor de 14 millones de pesos –, se destina a obras del municipio dice, y en el caso de las Espartaqueadas el recurso lo reúnen pobladores en kermés, vendimias, así como hacen buena parte de las labores de limpieza y mantenimiento para ahorrar dinero, o estirarlo, pues si bien pueden recibir apoyo gubernamental para estos festejos algunas veces, no es una generalidad ni algo seguro, de ahí que la organización y participación activa de la población sea determinante para obtener el recurso de estos dos festejos, financiar los siguientes, y en general en las demás actividades del municipio, armar el plan de gobierno a través de las Asambleas, y ejecutarlo.

Es observable dice, en las obras y acciones de gobierno; en el segundo informe de trabajo que presentó la presidenta municipal este 21 de febrero, dijo que con los ingresos municipales cubrieron el pago de nómina, entre ellos los empleados municipales contratados, y gasto corriente, por 11 millones 029 mil 395 pesos, y ejercieron 8 millones 108 mil 036 pesos por participaciones federales del ramo 33 en creación de proyectos y actualización de la normatividad del municipio, los proyectos de agua potable en Isla La Paz, rehabilitación del sistema de agua potable en Mixquiapan, barda perimetral con malla en Quicayan, pavimentación con concreto estampado, ampliaciones y rehabilitaciones dela red de agua potable y de alcantarillado sanitario, en la cabecera municipal, principalmente.

Pero la participación activa de la población se observa también en la vida cotidiana, los valores humanos ejercidos en el día a día, cosa que también resalta City to City: no hay inseguridad. La Policía Municipal está integrada por 12 elementos en la cabecera municipal y 28 en las 9 comunidades, al 2010, de acuerdo con el Censo de Población del Inegi, no hay registros de delitos del fuero común ante el Ministerio Público por daños, homicidios, lesiones, robo o delitos sexuales. No hay prostíbulos, no hay cantinas, si bien se venden bebidas alcohólicas en las tiendas de conveniencia del lugar, las actividades que hacen para financiar los dos festejos anuales por ejemplo, dice, contemplan lo mínimo el consumo de alcohol, «hacemos de todo, menos bailes así seguido, porque en nosotros es parte de la educación, de la cultura, así bailes que se hagan seguido, no, porque creemos que dañan a los jóvenes, a los que están estudiando – más de la mitad de la población son estudiantes, Secretaría de Educación Pública del gobierno del estado de Puebla http://www.nuestraescuela.puebla.gob.mx/indicadores.php#infraestructura -, y a los adultos que llevan el sustento a su familia, por eso aquí en Tecomatlán una cantina declarada, no la ve; en los puestos – de los dos festejos anuales – incluso lo toman a mal algunos porque quieren dar rienda suelta, sin ver a quien perjudican, les ponemos un horario de las 10 de la noche que consideramos suficiente para que se diviertan, y la mayoría ha estado de acuerdo».

Lo que se ven son escuelas, instalaciones deportivas, un hospital regional completo, el pueblo hasta 1970 tuvo una carretera que lo comunicara con el resto del estado, hasta entonces que comenzó la construcción estaba incomunicado, hoy cuenta con – www.inegi.org http://www.tecomatlan.gob.mx/ -un Hospital Integral, una clínica del IMSS-Oportunidades, maneja como medios de comunicación masiva una antena parabólica, una repetidora de televisión y radio estatal y nacional, tiene servicio de correo, telégrafo, teléfono y cobertura celular. De los atractivos, el pueblo promueve al norte un Zócalo municipal, cerca está también el templo católico de San Pedro Apóstol que data del siglo XVI y actualmente en restauración, en esa misma zona está la plaza cívica que llaman Fundadores, con los bustos precisamente de los fundadores y personajes ilustres, y está también el edificio del Ayuntamiento; conforme se baja hacia el sur, se topa con el auditorio-teatro «Clara Zetkin Córdova», la Unidad Deportiva «Wenceslao Victoria Soto» que comprende un estadio de fútbol y pista de atletismo, tres canchas de volibol y dos de basquetbol, al fondo está el balneario Ixcóatl, que quiere decir, «de cara al agua», a un lado del complejo deportivo está la plaza de toros «La Antorcha», y bajando un poco más, el estadio de béisbol «Ing. Rigoberto Hernández Sánchez», todos fueron construidos con las normas de la Conade y están pensados para deporte profesional; hay un solo hotel, se llama Cencalli, que quiere decir «la casa de todos» - en alusión a Margarita Morán -, y dentro del hotel y sobre la zona deportiva, dos restaurantes muy conocidos en el estado de Puebla y el Distrito Federal que se llaman «Fonda Margarita», también en honor a Margarita Morán y las dotes de cocinera que le atribuyen sus conocidos, con las que como práctica común alimentaba a los jóvenes y niños que apoyaba para que siguieran estudiando. A la entrada del pueblo está un arco monumental que dice, «Bienvenidos a Tecomatlán, Pue., Atenas de la Mixteca y Cuna de Antorcha Campesina», en la base del arco hay un museo mirador con la historia del pueblo.

City to City dice que no hay desempleo en este municipio. La actividad económica principal es la agricultura, mayormente siembra de maíz y cacahuate – www.inegi.org.mx http://www.tecomatlan.gob.mx/ -, por sectores productivos, el primario o de agricultura, ganadería y fruticultura, es en el que está el 62.5 por ciento de la población; actividades del secundario, la industria manufacturera, está ocupada el 12.2 de la población; y el terciario, que es de servicios, se ocupa el 7 por ciento. Además de la siembra de cacahuate y maíz, producen ajonjolí, anís, arroz y cereales, en la fruticultura siembra de sandía, papaya y caña de azúcar, crían ganado vacuno, caprino y porcino, producen lácteos y huevos, en la industria explotan a menor escala serpentina y bentonita, y en el comercio, antes controlado por una tienda de la familia Campos, hoy hay negocios del pequeño comercio, farmacia, papelerías, zapaterías, estéticas, tienda de ropa, dos restaurantes, mueblerías, distribuidora de cemento, de productos farmacéuticos e insumos varios, tiendas de abarrotes, tortillerías, panaderías, de materiales para la construcción, mecánico automotriz, y hay también una agencia automotriz.

Para que estén instalados estos giros del comercio, la agricultura y la industria, debieron, dice Inés Córdova, garantizar antes los servicios básicos, agua, luz, drenaje; el director de Obras Públicas Néstor Toribio Pájaro, dice que en los últimos tres años es cuando más se ha avanzado en dotación de servicios públicos e infraestructura para la comunidad, datos a actualizar por el Coneval y que precisaron reforzarlo así, en los últimos tres años, para obtener más recurso de participaciones y concursos federales, y ejecutar los proyectos de infraestructura vigentes; los más necesarios dice, son el trazo y ampliación de la carretera estatal por la que se comunica el municipio con el resto de la entidad, más de cuarenta años después de que superaron la incomunicación, actualmente muy angosta para el tráfico local y foráneo, y es el tramo estatal el que está en malas condiciones, el federal, desde Matamoros a Palomas está en mejor estado. La pavimentación en general está en buenos porcentajes y calculan poder lograr el 100 por ciento en pocos años, hoy es del 70 por ciento en la cabecera municipal y en el resto de las comunidades el registro oficial es del 20 por ciento, al interior de las comunidades tienen calles adoquinadas en la mayoría de la superficie poblada, pero el problema está en la conexión con la cabecera por los caminos, que hasta hoy son rurales, «les damos mantenimiento regularmente y hemos solicitado tramos de asfalto a petición de las comunidades sobre todo, pero en los estudios que se hacen desde el gobierno federal nos dicen que no es posible por el costo-beneficio», como son comunidades muy pequeñas, cientos de millones en un par de kilómetros no son justificables de acuerdo con las reglas para la obtención de recursos federales, que precisamente se basan mucho en los registros de marginación del Coneval, pero son precisos dice, pues por ejemplo en el caso de emergencias médicas, que la gente baje de los escarpados cerros sigue siendo muy difícil, tardado y peligroso.

Dice Néstor Toribio que la mayoría de las obras que son de impacto mayor para la población se realizan con dinero federal, para lo que deben apegarse a esas reglas, tener cierto porcentaje de pavimentación, de luz, de agua, de drenaje, que a su vez es tomado en cuenta por el gobierno estatal para los recursos que libera a proyectos municipales, de acuerdo con sus planes sexenales de desarrollo, muchas veces no alcanza con el recurso municipal, y con el estatal tampoco, «desgraciadamente no le podemos dar al pueblo ni para el pozo, ni para el transformador, entonces lo que tenemos que darles es una obra que sea al 100 por ciento, que puedan hacer uso de ella», básicamente funcionan como una casa con pocos recursos, que jala la cobija de dónde se puede, «por eso los recursos de obras que impactan se solicitan directamente al gobierno federal». En la cobertura de agua potable el porcentaje es del 75 por ciento general en el municipio, la cabecera municipal en donde vive más de la mitad de la población – 2 mil 624 personas -, cuenta con dos pozos para obtenerla y cada localidad con uno, recién perforaron un pozo nuevo para dotar de agua a Isla La Paz, que hasta hoy la obtiene de acarreo, en este caso la autoridad responsable de la planificación y liberación del recurso es la Junta Central del estado, e iguales porcentajes reportan de cobertura en drenaje público; en electrificación, la cabecera está cubierta al 98 por ciento y en total el municipio en un 90 por ciento. Para la recolección de basura tramitaron también recién, la construcción de un relleno sanitario, actualmente la colectan y destruyen en un tiradero a 2 kilómetros de Tecomatlán, ahí un camión pasa todos los días y en las comunidades cada tercer día.

De la infraestructura pública resaltan la de salud, en las 9 comunidades operan consultorios médicos de atención básica que operan medianamente, en las Juntas Auxiliares, las que tienen más habitantes, operan al 100 por ciento 2 Centros de Salud, y en Tecomatlán, se encuentra además de una clínica IMSS Oportunidades, el Hospital Regional que funciona desde octubre del 2002, esta clínica atiende al año a 6 mil personas en promedio, del municipio y de otros como Piaxtla o de los estados de Oaxaca y Guerrero, por ejemplo; cuenta con áreas y ofrece servicios de, urgencias, consulta general, odontología, farmacia, laboratorio, ginecología, hospitalización pediátrica y de adultos, especialidades, cirugía, tecno-cirugía, sala de recuperación. El DIF por otra parte opera una Unidad Básica de Rehabilitación con aparatos de electroterapia, mecanoterapia e hidroterapia, para personas con capacidades diferentes, adultos mayores, deportistas y lesionados.

A Tecomatlán le dicen «La Atenas de la Mixteca», su desarrollo y oferta educativa científico-cultural y la deportiva, es uno de los aspectos de organización y propuesta de gobierno más resaltados por City to City: este pueblo de más de 5 mil habitantes con 9 localidades y la cabecera municipal – para sus mediciones el Coneval cuenta dos más, el balneario y una ranchería – tiene, de aquella primaria de 1974 con menos de 6 grados, las hoy 37 escuelas en el 2016, desde preescolar hasta profesional, y más de la mitad de la población – Secretaría de Educación Pública del gobierno del estado de Puebla – es estudiante; de los 5 mil 420 habitantes de acuerdo con el Inegi, la mitad está en la cabecera municipal, 2 mil 624 personas, y en general en las escuelas desde nivel preescolar hasta profesional estudian 3 mil 193 personas, más de la mitad de la población total, en edades de los 4 a los 23 años. El porcentaje de población de 15 a 29 años es de 34 puntos, y de 60 años es el 14.7 por ciento, la media poblacional está en los 23, estudiantes.

La secretaría de Educación del gobierno del estado de Puebla contabiliza 37 escuelas en Tecomatlán, 12 centros de preescolar, 3 inscritos por el Conafe y 9 en general; 13 primarias, 2 del Conafe y 11 general; 6 secundarias, 2 técnicas y 4 telesecundarias; 4 del nivel medio superior, 2 bachilleratos generales, 1 tecnológico y 1 técnico, y 2 escuelas de nivel universitario, de hecho, una tercera parte de los 3 mil 193 estudiantes están en el nivel profesional. En preescolar están inscritos al ciclo escolar 2015-2016 de acuerdo con el reporte oficial, 352 alumnos, la gran mayoría, 339, en los centros generales; en primaria 738, 726 en general; en las secundarias 418, 338 en las técnicas y 80 en las telesecundarias; en media superior 621, 58 en el bachillerato general, 20 en el técnico, y la gran mayoría, 543, en el tecnológico. En la Escuela Normal Superior Clara Zetkin Córdova y el Instituto Tecnológico de Tecomatlán, estudian mil 064 jóvenes; las tasas de cobertura que reporta la secretaría al final del ciclo escolar, el último reportado, son del 133, 115, 114, 179 y 146 por ciento en los niveles primario, secundario, medio superior, y superior, lo que los ubica en las posiciones más altas a nivel estatal, en las número 3, 9, 20, 2 y 2 de los 217 de municipios de Puebla; las tasas de absorción son del 121, 122 y 187 por ciento, en los indicadores que miden, secundaria, media superior y superior, ocupan la primera posición en secundaria y media superior, y la sexta en superior. Los porcentajes de retención son también en estos tres niveles del 97 por ciento en los primeros dos casos, y del 82 en el superior; en las tasas de aprobación, en el 100 por ciento en secundaria y media superior, y del 91 en superior, con eficiencia terminal del 96 y 79 por ciento, ubicándolos en las posiciones 15, 15 y 44.

El Ayuntamiento reporta este año que abatieron la tasa de analfabetismo con la aplicación del programa Alfa TV, Yo sí Puedo, diseñado por el Ministerio de Educación de Cuba – este sistema es el que critica el INEA en México, los porcentajes de éxito entre ambos programas son frecuentemente cuestionados por la institución mexicana -, y se debe a la política educativa, dice Inés Córdova, que procuran en todos los niveles, el de preescolar por ejemplo ofrece desde maternal, horario de vida, ludoteca, cunero, alimentación, y dos maestros por grupo, que garantizan que al salir los niños ya escriban y lean; en primaria y secundaria realizan proyectos auto sustentables que impactan a la comunidad como dice City to City, y a nivel media superior y superior; en el caso de la primaria los niños tienen horarios de educación cultural-artística a la 1 de la tarde con clases de poesía, ajedrez, música, banda sinfónica y teatro, y de 3 a 6 de la tarde practican atletismo, natación, fútbol, volibol, básquetbol y béisbol en las instalaciones de la Unidad Deportiva. El sistema educativo lo promociona el municipio como el de más alto nivel académico en el estado, y atrae estudiantes, sobre todo en los niveles medio superior y superior, de estados como Guerrero o Oaxaca, además de Puebla.

La Normal ofrece las carreras de Pedagogía, en las áreas de profesor de Biología, Historia, Matemáticas y Español, Telesecundaria o Preescolar; el Instituto Tecnológico de Tecomatlán ofrece las carreras de Ingeniero Agrónomo, es la única escuela que la ofrece en el estado, Gestión Empresarial y Ciencias Computacionales, esta escuela tiene por ejemplo laboratorios de ciencias computacionales, científicos, de gestión empresarial, de tiempos y movimientos, salas de cómputo y audiovisual, cuentan con dos albergues para estudiantes, y actualmente construyen una villa estudiantil que ofrecerá áreas de estudio y deportivas, comedor, dormitorios, servicios médicos, área varonil y femenil, y calculan que albergaría a alrededor de mil estudiantes, dice el director de Obras Públicas Néstor Toribio, «hace un año solicitamos, por la magnitud de la demanda estudiantil, recurso para una villa y nos dijeron, para 200 gentes, pedimos para mil, no nos creían, ¿cómo en un pueblo de 5 mil habitantes?». El consejo de City to City Barcelona FED dice que la ejecución de la propuesta integral de gobierno se observa en el sistema educativo que interacciona constante y directamente con la población inmediata, en este caso la gente de Tecomatlán, y Rosa María Dávila, la sub directora académica del Instituto Tecnológico, dice que la oferta que hacen como organización y sistema de gobierno, es elevar la calidad educativa promedio en el país, para que las personas puedan realmente desarrollarse, en todos los ámbitos, educativo, cultural, deportivo, político y social, «en primer lugar, el objetivo es elevar el nivel académico que como sabemos a nivel nacional es muy bajo; el segundo objetivo que tenemos es que la educación sea integral, que se desarrolle también el aspecto volitivo y el aspecto de la sensibilidad, y eso nosotros lo logramos a través de la enseñanza cultural y deportiva; y el tercer objetivo es que el estudiante salga conociendo cuál es la situación económica, política y social del país, que sepa la problemática a la que se va a enfrentar cuando salgan al campo laboral».

En esencia, dice Rosa María Dávila, siguen el programa oficial, lo que los diferencia dice, es el énfasis que hacen, antes de la educación de los alumnos, en la de los maestros como primeros formadores de los jóvenes, una de las fallas del actual sistema educativo público que señalan, «sí pedimos de nuestros maestros, tratamos, de seleccionar a nuestros maestros, para que sea gente que verdaderamente quiera enseñar, que tenga eros pedagógico, que realmente le preocupe que sus alumnos aprendan, y de esa manera el maestro también se desarrolle, el maestro también se capacite, porque ahí está el círculo vicioso: el maestro no puede enseñar más porque él tampoco sabe más, entonces tenemos que partir de la selección, de la capacitación de los profesores». La enseñanza en el Instituto Tecnológico como en la Escuela Normal, extiende el programa obligado por la secretaría de Educación Pública; desde los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa en el gobierno federal, se suprimió mucha información de Biología, Historia de México y Universal así como de Literatura, de los libros de texto, lo que ha sido ampliamente reclamado y criticado por los círculos académicos y docentes del país, pero este sistema que se aplica en Tecomatlán, considera que es imprescindible estudiar más allá del programa de la SEP, ampliar los temas lo permite el sistema educativo vigente más no recortarlo, y la razón de hacerlo dicen, es que es vital para el desarrollo del país, y para entender la filosofía social que aplica esta organización Movimiento Antorchista Nacional, a través de las propuestas de gobierno que actualmente aplica en diferentes municipios de México, y en Tecomatlán, Puebla:

«Los ampliamos en esos temas, precisamente como parte de la formación que el alumno tiene que conocer: en qué país vive, qué problemas tiene, y cuál debe ser su participación para solucionar esos problemas, porque si ha tenido el privilegio de prepararse gracias a los impuestos que paga el pueblo, tiene que también ser consciente de esa obligación de regresarle al pueblo, con sus conocimientos, esa oportunidad que se le ha dado».

