Tabasco sigue olvidado

**Pobladores denuncian que los censos y apoyos nunca llegaron a sus casa PRD asegura que condonación de CFE es una medida desesperada ante el olvido al estado. *LEA CONMOVEDORES TESTIMONIOS*

Villahermosa, Tabasco.- A tres meses de las inundaciones que afectaron a más de 250 mil tabasqueños, habitantes de las principales colonias rurales de la entidad denuncian olvido por parte de las instancias federal y estatal al no ser contempladas en el censo de afectados, y posteriormente, en la entrega de apoyos y vales por enceres.

“Desde noviembre ni el gobierno del estado ni el presidente nos han entregado ningún apoyo, supimos que estaban dando cemento, pero solo a lo seco donde pasaban, a lo más feo ya no llegaron”, así lo denuncia don Sebastián, habitante de la colonia Lázaro Cárdenas del Río del municipio Paraíso, Tabasco, quien a pesar de vivir a 10 minutos de la Refinería de Dos Bocas, obra bandera del gobierno de la Cuarta Transformación, asegura que no se ha visto beneficiado ante la inundación que lo dejó afuera de su hogar por más de tres semanas.

Don Sebastián es un adulto, mayor de sesenta años, quien para caminar necesita del apoyo de una andadera metálica, agradece a Dios, además, que a pesar de no contar con ningún apoyo en la tragedia, no fue contagiado por el letal coronavirus.

María de Jesús Colorado, habitante de la misma colonia asegura que a su casa ni la de sus vecinos llegaron los servidores de la nación. “No fuimos censados la mayoría de las personas, ¿cuál es el apoyo de Manuel López Obrador que dice está entregando a todos si nuestra colonia no fue censada?”. La señora de más de sesenta años asegura que por su avanzada edad es muy difícil encontrar trabajo, además de que las afectaciones que el agua dejó en su hogar han complicado más su situación: “uno necesita el apoyo, no estamos pidiendo que nos mantengan, muchas como yo solo dependen de lo que vamos sacando en el día, cuidar niños, lavar ropa, pero no alcanza”.

Pedro Broca de la Cruz, habitante de la ranchería kilómetro 18, asegura que a su casa tampoco llegó el censo anunciado por el gobierno del estado y la entidad federal “nosotros necesitamos que nos vengan a censar, a mí en mi casa el agua llegó a un metro por un mes, se me quemó el motor de la lavadora y el refrigerador que teníamos quedó inservible”, el señor Pedro como muchos más asegura que el anuncio de condonación de pagos de la energía eléctrica no le beneficia, “parece burla, ¿pero qué electricidad vamos a usar si ya nada nos sirve?”.

Sobre la supuesta condonación de pagos de energía eléctrica a 600 mil tabasqueños el senador Juan Manuel Focil Pérez exigió que se clarifiquen los convenios con CFE, pues ya han pasado tres gobiernos, incluyendo al actual, y “solo han engañado a los tabasqueños”, sostuvo. El senador insistió además en que “Morena está desesperada porque le ha quedado mal a Tabasco y por eso buscan comprar el voto con programas sociales”.

