Solo un niño se presentó a tomar clases de preescolar en escuela de Ecatepec

**A pesar de las complicaciones que representan para los profesores retornar a los planteles por la falta de insumos como gel antibacterial y agua, se aceptó al menor.

La Crónica de Chihuahua

19 de junio, 08:15 am

De los 176 alumnos inscritos en el jardín de niños “Margarita Maza de Juárez”, ubicado en la tercera sección de la colonia Benito Juárez en las faldas de la Sierra de Guadalupe, en Ecatepec, en el Estado de México, solo un niño se presentó a tomar clases porque su padre insistió en que ya deben ser presenciales, informó la coordinadora del Movimiento de Escuelas y Centros Comunitarios de Ecatepec (MECC), Dolores Tejeda Villalón.

Explicó que a pesar de las complicaciones que representan para los mentores retornar a los planteles por la falta de conectividad a internet, de agua e insumos como termómetros, gel antibacterial y jabón, entre otros, la directora del preescolar le tuvo que dar clase a este pequeño.

Advirtió que la profesora de grupo atiende en línea a poco más de 30 menores que toman sus clases de forma virtual.

La directora le dará clases únicamente tres veces a la semana, y confío en que el padre comprenda que por precaución lo idóneo en este momento es continúe trabajando de manera virtual.

Destacó que es de esta forma como el niño se interrelaciona con sus compañeros, con los que hay una coevaluación y retroalimentación de los temas que ven durante las dos horas de clase que se imparten de forma virtual.

Indicó que es imposible atender a los niños que toman clases en línea y a los que acuden de forma presencial, por lo que confío en que haya sensibilidad por parte de las autoridades escolares y de los padres de familia para que no se presenten situaciones como ésta. Sin embargo, mencionó que si el padre de este alumno insiste en llevarlo lo atenderán, pues un alumno es valioso.

Resaltó que las autoridades educativas no les presentaron un proyecto claro de este regreso presencial, por lo que la ejecución de protocolos es incierta para los directivos de la Secretaría de Educación estatal, y desde luego para ellos.

A tres semanas de concluir el ciclo escolar, dijo, la carga administrativa para directores y docentes se incrementa pues hay que elaborar informes, llenar las boletas, presentar la planeación en general, trabajo que debe subirse a las distintas plataformas de la Secretaría de Educación estatal para cumplir con los trámites que se requieren.

Cabe menciona que en la mayoría de los planteles de educación básica en municipios como Coacalco, Tecámac y Ecatepec, no hubo consenso para el retorno a clases presenciales y en pocos casos los alumnos regresaron.

La misma situación se registró en municipios como Teotihuacan, Otumba, y Acolman, donde la mayoría de los padres de familia decidieron no llevar a sus hijos a clases, pues consideran que todavía no existen las condiciones necesarias de seguridad, esto porque la mayoría de ellos aún no han sido vacunados contra el coronavirus.