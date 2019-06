Solicitamos respeto y obras de infraestructura para comunidades marginadas

Al licenciado Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de México

A la opinión pública

Los antorchistas bajacalifornianos, junto con casi tres millones de mexicanos agrupados en las filas del Movimiento Antorchista Nacional, nos hemos sentido injustamente aludidos y agraviados en cada ocasión que el Presidente de México enumera a supuestas organizaciones que se quedaban, en todo o en parte, con dinero de los programas sociales de transferencia monetaria de las pasadas administraciones, léase PROSPERA, 60 y más, etc., pues aunque varía de una sede a otra la lista que menciona el Presidente de organismos supuestamente intermediarios y ladrones, prácticamente nunca deja de mencionar a la “Antorcha Mundial”

Por supuesto que no hay en nuestro país ninguna agrupación con este nombre, pero cualquier mexicano medianamente informado de las organizaciones sociales que luchan por un mejor futuro para los mexicanos, sabe que desde hace cuatro décadas y media nació, originalmente agrupando campesinos y posteriormente a familias trabajadoras de diversos sectores, la que originalmente se llamó Antorcha Campesina, hoy Movimiento Antorchista Nacional, por lo que inmediato se interpreta como un mote peyorativo la reiterada mención de “Antorcha Mundial” como intermediaria que escamotea los recursos. Honrada y pacientemente hemos ensayado los diversos métodos a nuestro alcance para tratar de sacar al Presidente de su error, pues con el discurso que acostumbra repetir en cada evento masivo pues, como escribiera nuestro Secretario General, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, pareciera que “cree firmemente que los líderes antorchistas han vivido hasta hoy de las transfusiones recibidas desde el poder público, es decir, que no son otra cosa que parásitos chupadores de dinero, un dinero que ha salido de los “moches” al presupuesto destinado a los pobres. Por eso, le parece obvio que para acabar con la plaga que él llama “la antorcha mundial”, basta con “desconectarla” de la manguera de las transfusiones.”

Antorcha, el Movimiento Antorchista Nacional, ha sido y es, lo crean o no nuestros detractores, la única organización popular que ha logrado sostenerse independiente durante casi medio siglo en la lucha contra la pobreza en México, superando calumnias, persecución, bloqueo administrativo, secuestros, cárcel y asesinatos, la mayoría de las veces orquestados desde las esferas del poder político; es la mas exitosa en su tarea de agrupar y enseñar a reflexionar sobre la realidad social al pueblo trabajador, al conseguir pasar de 30 campesinos fundadores en 1974 a tres millones de mexicanos organizados en la actualidad; y es, sin duda, la que con base en una lucha tenaz y leal con ese pueblo ha logrado, sin estar al frente de las instituciones de gobierno, importantes y trascendentes mejorías en su calidad de vida, desde la educación hasta los servicios públicos, desde cultura hasta salud. Por todo ello, desde aquí, donde empieza la Patria, CON TODO RESPETO, EXIGIMOS RESPETO.

De la misma manera, los antorchistas bajacalifornianos nos sumamos a la petición de que se destine presupuesto público para construir obras en escuelas, colonias populares y comunidades rurales. No queremos dinero; no exigimos ni hemos exigido nunca que se nos entreguen los apoyos a los líderes, QUEREMOS OBRAS Y SERVICIOS PARA LOS POBRES DE BAJA CALIFORNIA Y DE MÉXICO ENTERO, así como la integración de nuestros compañeros a los programas de apoyo del Gobierno de México, en particular a las Becas “Benito Juárez” para los estudiantes que el Presidente ha subrayado son universales, es decir PARA TODOS, y en Baja California se está excluyendo a estudiantes muy humildes que al no alcanzar lugar en preparatorias públicas están haciendo el esfuerzo, con el sacrificio de sus padres, para educarse en instituciones por cooperación.

Señor Presidente:

Esperamos que haciendo a un lado prejuicios o sectarismos de algunos de sus asesores, instruya para que al Movimiento Antorchista Nacional, la organización de los pobres, por los pobres y para los pobres, se le trate con respeto y se den alternativas de solución a las justas demandas de campesinos, amas de casa, obreros, maestros, comerciantes, empleados y pueblo en general agrupado en nuestras filas.

Muy respetuosamente

Comité Estatal del Movimiento Antorchista Nacional en Baja California

