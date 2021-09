Sobre la glosa económica del Tercer Informe

Por Brasil Acosta Peña

(El autor es Doctor en Economía por El Colegio de México, con estancia en investigación en la Universidad de Princeton, fue catedrático en el CIDE.)

El criterio de verdad, dicen los filósofos, es la práctica. Todo lo que uno diga y presuma como verdadero, tendrá que ser corroborado en la realidad y ella tiene la última palabra. Es el caso de lo que vivimos con la cuarta transformación, pues se afirma que todo va bien; sin embargo, no se sustenta en la vida diaria de todos los mexicanos.

Este gobierno canceló la inversión en obra pública para las comunidades y pueblos de México. Todo el dinero se lo llevó al tren maya, a Santa Lucía y a Dos Bocas, obras que por cierto aún no se terminan y que, como hemos dicho en una infinidad de ocasiones no sacarán a México de su atraso, pero sí lo dejarán en un rezago difícilmente revertible. Por esta concentración del presupuesto hoy doña Guadalupe Rosales Cruz, Irma Altamirano, Fernando Rodríguez y don Daniel Cervantes, entre otros, siguen inundados en la Laguna de Chiconautla, Ecatepec; aprovechamos este espacio para dar la voz a todos los damnificados de Ecatepec y de México que hasta este momento no han recibido ningún apoyo del gobierno Morenista; pues bien, Este gobierno quitó los programas de desarrollo regional del Ramo 23, que etiquetaban recursos a la realización del Cárcamo y Drenaje Profundos de la Laguna de Chiconaulta y que tenían un avance gracias a las gestiones hechas por el Movimiento Antorchistas, pero este gobierno simplemente lo canceló de un plumazo y ahí están las consecuencias. Aprovechamos este espacio para exigir al gobierno morenista que etiquete recursos para concluir con esa importante obra que resolverá el problema de fondo de La Laguna de Chiconautla de Ecatepec.

Pero no solo eso, ahora los damnificados del cerro del Chiquihuite, los de Tula, los de Jalisco y los de Sinaloa, están desamparados, pues este gobierno les quitó el FONDEN y aunque dicen que les apoyarán, es fácil decir, difícil cumplir con ello. También damnificó a los científicos cancelando los fideicomisos que fortalecían la ciencia, la tecnología y la innovación.

El gobierno decidió apoyar con entrega de recursos directos a ciertos sectores de los campesinos de México; sin embargo, abandonó los apoyos para desarrollar la producción agrícola y hoy seguimos siendo un país en el cual el 45% del total de lo que comemos viene del exterior, no tenemos lo que se conoce como seguridad alimentaria. Se canceló el apoyo al fertilizante, a la comercialización, a los desastres naturales en el campo, al diésel, los subsidios a pequeños productores que hoy no pueden comprarse un tractor para su labor, a los que tienen sistemas de riego, a los que tienen pequeños invernaderos, etc. Al no producir de manera eficiente los productos que consumimos y otros que tenemos que importar se reflejan en un incremento sustancial de los precios de los productos de la canasta básica, lo cual se refleja en el bolsillo de los mexicanos, por poner un ejemplo, en el 2018, al salir el gobierno anterior, el precio de la tortilla era de 14 pesos, hoy se vende entre 18 y 24 pesos. En los pequeños detalles de la realidad se ve si vamos bien o mal.

Este gobierno dijo que bajaría el precio de la gasolina y, sin embargo, subió. El precio del gas tampoco ha sufrido las reducciones que prometieron. Sólo pusieron precio máximo, pero ello no ha logrado la reducción de los precios anunciado.

En materia de Salud las cosas no están mejor. ¿Dónde está el sistema que se le parece a Dinamarca? Hoy los niños no tienen medicina para el cáncer; la responsabilidad de hacer prueba del tamiz se la pasaron a los estados de la república, pero, al mismo tiempo, les redujeron el presupuesto y concentraron muchas de las tareas en el INSABI, en otras palabras, dejaron a su suerte a las madres con hijos recién nacidos; se quitaron los apoyos para quienes padecen de diabetes, sea aquellos que requieren desde insulina hasta la diálisis. Se han muerto más de 250 mil mexicanos por Covid según cifras oficiales y extraoficiales más de medio millón, además de ser el primer país del mundo con más muertes de médicos por Covid. Antes, los mexicanos gastaban el 14% de sus ingresos en Salud, con este gobierno tienen que gastar el 40%, de lo cual se deduce que este gobierno que se llena la boca de decirse antineoliberal está, en los hechos, favoreciendo a las empresas privadas que se dedican a la venta de medicinas y a dar consultas, por ello no le invierte en más hospitales o camas y el INSABI, simplemente, no se sabe de su existencia.

Muchas comunidades se quedaron sin agua potable, sin luz eléctrica, sin drenaje, sin pavimentaciones, sin espacios deportivos dignos, sin apoyos a la vivienda, sin apoyos para las escuelas de sus hijos; además, falta empleo, el salario mínimo, aunque aumentó nominalmente, sigue golpeando a las familias pues la canasta básica subió. En ningún país del mundo se utilizan los apoyos directos como mecanismo para lograr el crecimiento económico, por eso, este gobierno es más bien una fábrica de pobres, pues en lo que va de este gobierno hay 3.8 millones de pobres más según el Coneval, lo cual implica un retroceso de 5 años de combate a la pobreza. ¿Dónde quedó aquello de que, por el bien de México, primero los pobres?

Por tanto, en el bolsillo de la gente, en la casa inundada y sin apoyo, en la falta de empleo de la gente, en la falta de apoyo a la vivienda, al campo, a la producción, en la falta de vacunación de todos los sectores de la población, en los niños sin medicina para el cáncer, en los mexicanos sin apoyo para medicinas por sufrir la enfermedad de la diabetes, en la falta de crecimiento económico y de oportunidades para salir adelante se ve que la realidad es más contundente que el discurso. En materia económica México no va bien. Contrario a lo que se dice, este panorama va a empeorar y esa será la herencia de la cuarta transformación. “Aprendan, para que tengan… más presupuesto para los mexicanos”