Sin poder iniciar siembras de autoconsumo en la Tarahumara

**Se está pasando el tiempo del ciclo agrícola 2017, de hecho en la Alta Tarahumara ya se pasó el tiempo para la siembra de maíz, además de que hay falta de semilla.

La Crónica de Chihuahua

10 de julio, 13:19 pm

Faltan los apoyos institucionales

La falta de apoyos institucionales, así como la poca capacidad de poder adquisitivo de los productores, han imposibilitado establecer las siembras de autoconsumo en la zona de la alta y baja Tarahumara.

Tomás Ruiz Mendoza, representante de los Consejo de la Alta y Baja Tarahumara, informó que en este momento es una difícil situación la que se atraviesa en la región de la sierra, donde la agricultura básica es cien por ciento de autoconsumo de las familias y habitantes de las diversas comunidades.

Explicó que se está pasando el tiempo del ciclo agrícola 2017, de hecho en la alta Tarahumara ya se pasó el tiempo para la siembra de maíz, además que hay falta de semilla. En cuanto a la siembra de fríjol hay algunas zonas como el municipio de Carichí donde puede ser aún posible sembrar, con los riesgos de una helada temprana. En el caso de Bocoyna también.

No así es el caso de Urique, Guazapares, Morelos o Batopilas aún hay tiempo de realizar la siembra de fríjol, pero el problema estriba en que no hay subsidio para la semilla y, si lo existe, resulta que no se puede pagar la parte que le corresponde al productor.

Se habla de fríjol a 30 pesos kilo de semilla, pero los productores de autoconsumo no tiene para pagar el 50 por ciento, o bien, el caso del maíz el precio es de 8 pesos, sin embargo de igual forma tampoco se tiene el recurso para aportar la otra mitad, señaló.

Los habitantes de la sierra están descapitalizados y no hay forma de pagar, entonces no es justo que esto esté sucediendo en las dependencias como Desarrollo Rural o la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, que no han analizado esta dura situación, finalizó Ruiz Mendoza.

