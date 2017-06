Sin culpables ni nada, a tres meses del asesinato de Miroslava Breach

**Se exige que la investigación no haya sido en vano, que el despliegue de recursos incluyendo la recompensa lleve a dar con la detención de los responsables.

23 de junio, 16:00 pm

Chihuahua, Chih.- En el marco de la presencia del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, y del representante de la Organización de Naciones Unidas, Jan Jarab, periodistas y derechohumanistas se manifestaron en la cruz de clavos para recordar que son ya tres meses del asesinato de la corresponsal del periódico La Jornada en Chihuahua y colaboradora del extinto Norte de Ciudad Juárez, y no hay respuesta.

Durante el acto de recuerdo de la extinta periodista e investigadora, también se alzó la voz en recuerdo de Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, reporteros del grupo Radio Divertida y del corresponsal de La Jornada en Sinaloa Javier Valdez, asesinados por su trabajo periodístico en esta capital y en Culiacán.

Rolando Nájera, amigo y compañero de Breach Velducea, leyó un pronunciamiento ante decenas de medios que acudieron a cubrir el acto y exigió a las autoridades estatales resultados convincentes y claros en torno al asesinato de la periodista, esto en base a los recursos utilizados y a la recompensa de un millón y medio de pesos ofrecida por la Procuraduría General de la República, (PGR), para quien ofrezca información que lleve a la captura del o los responsables.

“Hoy exigimos que esa investigación no haya sido en vano, que el despliegue de recursos, incluida la recompensa lleva a capturar a los responsables del hecho y que sea un ejemplo de que si existe la intención de acabar con la impunidad, como lo ha asegurado el gobierno de Chihuahua, de 2008 hacia acá la violencia y las amenazas han obligado al exilio a 456 periodistas en el mundo, 12 de los cuales salieron de México, una de ellas Patricia Mayorga, cercana a Miroslava y que abandonó el país porque no se garantizó su seguridad”, dijo.

“Debemos exigir que haya las medidas necesarias para que el periodismo no sea atacado ni una vez más, en ningún lado, en ningún evento, porque ejercer la libertad de expresión a plenitud no debiera tener mayor riesgo, aunque en México se demuestra lo contrario, hoy nos toca exigir una vez más por los compañeros caídos y ofrecer lo mejor de nosotros, esperamos justicia, queremos justicia, no más periodistas asesinados”.

