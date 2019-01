Siguiendo la historia de los apaches: la india capturada de Jovales

** ...Narró también don Pedro Fimbres cómo Lupe vivió con las familias Fimbres y Fuentes, se adaptó a la vida mestiza, fue bautizada en la iglesia católica como Guadalupe Fuentes Fimbres, y se unió en matrimonio a don Perfecto Muñoz.

Por: Miguel Méndez García

En noviembre de 2017, recibí una invitación de mi amigo John Hatch, para acompañar a una comitiva de noruegos que vinieron a la Colonia Juárez, a entrevistar a don Pedro Fimbres Vargas.

Los noruegos contrataron en la Ciudad de México al cineasta y documentalista Enrique M. Rizo, quien a su vez contrató en Chihuahua a un guía y encargado de seguridad. La finalidad de la entrevista a don Pedro, era principalmente sobre Lupe, una apache adolescente que fue capturada por Pedro Fimbres, Julián Fuentes, Juan Garrobo, José Navarro y dos vaqueros más, todos de Nácori Chico, en la sierra de Sonora, en un lugar ahora llamado Pico de la india.

Los noruegos venían «Siguiendo la expedición de Ingstad a la Sierra Madre», el noruego que en el año 1932 realizó una expedición en busca de los apaches broncos. Don Pedro Fimbres era el sobreviviente de las personas que capturaron a Lupe y quienes la adoptaron y llevaron a vivir con ellos.

La entrevista fue muy profesional y todo un éxito, trajeron un excelente equipo de filmación, audio y fotografía. Antes de iniciar, el encargado de audio solicitó no iniciar debido a que se escuchaba un cierto sonido en el ambiente; para mí imperceptible, aunque escucho muy bien. Solicitó la posibilidad de que ese sonido no se escuchara, así que tomé la iniciativa de localizarlo. Después de agudizar mi oído pude escuchar un zumbido, me dirigí a cuatro casas de distancia y encontré a una persona conocida de la Colonia Juárez que aspiraba el interior de su auto con una pequeña máquina. Le explique la situación y solicité nos permitiera unos momentos para la grabación y accedió con gusto. De esa calidad era el equipo.

Don Pedro Fimbres tenía una memoria fabulosa, pues en la entrevista pudo responder con sinceridad y claridad a todas las preguntas de los noruegos sobre su vida en Nacori Chico, en Mesa de Tres Ríos, Sonora, y en Colonia Juárez, Chihuahua. Detalladamente ,narró las experiencias de sus antepasados sobre la captura de la apache Lupe, su crianza como cautiva, así como el evento de la familia Fimbres Grajeda, cuando el apache Juan y dos mujeres apaches mataron a María Dolores Grajeda, esposa de Francisco “Chico” Fimbres. Los apaches también secuestraron a Gerardito, hijo de ambos. En una campaña emprendida por varios nacorenses, finalmente Don Cayetano Fimbres, en una ladera de la sierra de Sonora, liquidó al apache Juan, con un disparo de su rifle. Los demás campañeros mataron a las dos mujeres apaches. Narró también don Pedro cómo Lupe vivió con las familia Fimbres y Fuentes, se adaptó a la vida mestiza, fue bautizada en la iglesia católica como Guadalupe Fuentes Fimbres, y se unió en matrimonio a don Perfecto Muñoz. Ellos vivieron en Hope Valley, Jovales, y después de su muerte, ella fue sepultada en el cementerio de Nuevo Casas Grandes.

Pude ver trabajar a Enrique con mucho profesionalismo, traduciendo incluso del español al inglés perfectamente y coordinando todo el evento. Al finalizar la entrevista con don Pedro, quien fue acompañado por su primo Cayetano, charlé con Enrique. Le comenté que en esta región tenemos muchas historias sobre Paquimé, sobre la apachería, sobre la llegada de los colonos mormones, sobre la comunidad de Colonia LeBaron, sobre la revolución mexicana, sobre la llegada y vida de los menonitas, el ataque de villa a Columbus, la expedición punitiva, la muerte de Fierro en la laguna de los mormones y muchos eventos históricos. Mis comentarios fueron en el sentido de invitarlo a realizar, bien un documental o una película tomando alguna historia de la región. Se interesó en algunas historias que comentamos rápidamente, debido a que se tenían que retirar, pues viajarían a Guachochi y a la reserva apache de Mescalero de Nuevo México. Pero me prometió regresar para comentar el asunto y efectuar algunas entrevistas en la región. Siendo sincero, dudé que regresara.

Un año después, recibí un correo electrónico donde me informaba que tenía los boletos para viajar a Chihuahua, solicitaba si podía recibirlo, para confirma su viaje. Por supuesto que me alegré y confirmé su visita. Después de recibirlo, charlamos largamente sobre el mosaico multicultural que tenemos en esta región, sobre cada uno de los temas que puede considerar para efectuar un buen documental. Elaboramos una línea histórica del tiempo, de acuerdo a los acontecimientos mencionados y efectuamos un cronograma para efectuar entrevistas grabadas en audio y video en la región.

Entrevistamos a varios amigos: Phillip Stover en Juan Mata Ortiz, historiador en Revolución y Religión, autor de varios libros sobre el tema; a John Hatch Lunt, descendiente directo de los colonos mormones que llegaron a esta región en 1885; a la señora Nelda Whetten viuda de Villa, “apachóloga” de corazón, quien ha atendido, investigado y acompañado a varios escritores sobre los apaches y también a los grupos de apaches mescaleros que han visitado la región. Entrevistamos también a Ernesto Beall Jeffers, conocedor también sobre el tema de los apaches y a Luis Alberto Fimbres García, nieto de don Pedro Fimbres quien lamentablemente falleció en este 2017, y por supuesto a un servidor. Después revisamos muchas fotos obre personajes y lugares de la región. Enrique quedó satisfecho, pero por falta de tiempo, debido a que actualmente trabaja en un proyecto en Cuba, no pudimos entrevistar a más personajes y visitar algunos lugares históricos.

El objetivo se cumplió, y Enrique integrará toda la información para solicitar entre sus contactos principales, los recursos para la realización del proyecto (entre ellos Netflix) y tal vez (el prometer no empobrece) la realización de una serie de cinco o seis capítulos. Esperaremos que se den las cosas para, si esto es posible, poder promover turística y culturalmente nuestra región, llena de estos atractivos.

Enrique M. Rizo estudió en el Colegio la Salle en León, Guanajuato, en Northern Film School en Reino Unido, y tiene su propia empresa en la Ciudad de México, donde radica. Participó como Primer Asistente de Producción en la Película Roma. Esta película, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, ha tenido varios reconocimientos y galardones: El León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, (es la primera vez que una cinta mexicana gana este premio), en los Globos de oro, como mejor Dirección, Guión y Película, en el Festival Internacional de Cine de Toronto, premios del Círculo de Críticos de Cine de New york, en la Asociación de Críticos de Los Ángeles, Premios de Cine Independiente británico, y más de 50 premios, además de ser nominada al Oscar.

Mi deseo es que se den las cosas para este proyecto. Gracias, Enrique m. Rizo, por tu interés en esta región del noroeste de chihuahua. ¡Enhorabuena!

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---