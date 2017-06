Siguen protestando profesores del Cobach contra la directora general

La Crónica de Chihuahua

29 de junio, 11:14 am

Chihuahua.- Maestros agremiados al Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres, hicieron presencia ayer en las primeras dos ceremonias de la ronda de graduaciones de los planteles de Cobach de la localidad, pero bajo protesta.

Ataviados con una playera en donde se solicita la destitución de la directora general del Cobach, Teresa Ortuño Garza, los profesores cumplieron con sus responsabilidades a la vez que expresaron su inconformidad con el trabajo de la funcionaria.

“Yo no diría que se inconforman contra mi labor, diría que hay un diálogo permanente con el sindicato, que nunca se ha roto y que estamos realizando en términos de educación y diálogo como debe der ser, intentando resolver un problema”, dijo Ortuño Garza.

Respecto a las expresiones de los quejosos quienes exigen su destitución, se negó a rendir declaraciones argumentando que la situación está en vías de arreglarse.

Mientras tanto, los profesores permanecieron dentro del gimnasio e incluso uno de los estudiantes que estaba celebrando su graduación, pidió el uso de la palabra para manifestar en nombre de sus compañeros su solidaridad con los maestros. Sin embargo, no le permitieron hablar.

“Me dijeron que ya tenían el programa hecho y que no podían meterme. Yo mismo había hablado con Teresa Ortuño en una de sus giras y ella me explicó que el adeudo era de 50 millones de pesos, ahora sé que es de 350 millones de pesos. Las colegiaturas han subido, entonces ¿dónde está ese dinero?”, cuestionó el graduado Pablo Rodríguez Estrada.

Para manifestar su descontento, durante el discurso de Ortuño Garza los profesores presentes dieron la espalda, y aun cuando se les permitió el acceso con las camisetas de consigna puestas, argumentaron que los directivos intentaron coaccionarlos a que no fueran vestidos con ella.

“La directora del plantel me dijo que no me iban a dejar entrar así, y que no fuera así; pero creo que es mi derecho a la libre expresión y mi deber estar con mis muchachos”, dijo el profesor Octavio Rodríguez, tutor de un grupo de graduados del plantel 9.

En su lucha por remover a Teresa Ortuño de su cargo, se han interpuesto dos demandas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR), en donde se denuncia a la funcionaria por un desvío de fondos relacionados principalmente a los que ellos aportan por concepto de préstamos hipotecarios.

Incluso, los sindicalizados han denunciado que se está reteniendo el dinero de padres de familia a quienes se les descuenta parte de su sueldo que se destina a la pensión alimenticia de sus hijos, pero cuyo monto nunca llega a ellos.

