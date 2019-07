¡Si Omar Fayad no puede, que renuncie!

Carta abierta a todos los antorchistas hidalguenses .

1ro de julio, 16:33 pm

Queridos compañeros antorchistas:

Hoy, nuevamente, estamos librando una lucha importante en contra de un gobierno que, por sus hechos y dichos, se ha declarado abiertamente enemigo de campesinos, colonos, estudiantes, maestros, comerciantes, transportistas, etc., es decir, enemigo del pueblo trabajador, pero fundamentalmente enemigo del pueblo organizado en las filas del Movimiento Antorchista, la razón: porque somos prácticamente los únicos que exigimos que se atiendan las demandas de pueblos y colonias, que se cumpla con las promesas de campaña y que se combata realmente la pobreza y la desigualdad y, para ello, como sabemos, se necesita que se introduzcan los servicios básicos, que se construyan escuelas, clínicas, que se generen empleos bien pagados, etc.

Pero, como el gobernador, Omar Fayad, no quiere invertir en el bienestar de comunidades rurales y colonias populares, y obvio, el hecho de que una organización como la nuestra le exija inversión en obras y que gaste el dinero, el presupuesto, donde más se necesita, no donde a él le parezca o convenga, ha provocado una reacción furibunda de su parte, ha hecho casi de todo para pretender desanimar, asustar y dividir a los antorchistas hidalguenses: 1)ahora dice que ya no habrá soluciones para organizaciones, que él, Omar Fayad, está obedeciendo lo que le ha dicho el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, es decir, que tendrán que acudir uno por uno a pedir soluciones; 2) como también sabemos, el gobernador ha echado a andar desde hace al menos dos años una campaña para desprestigiar a nuestra organización y a sus líderes, a nuestro querido líder nacional, el maestro Aquiles Córdova Morán y a nuestra dirigente estatal, la profesora Guadalupe Orona Urías; 3) y, finalmente, la ola de agresiones y amenazas para amedrentar a los antorchistas.

Todo eso que hace el gobernador y el propio presidente es, por un lado, anticonstitucional y violatorio de la ley y, es querer poner de pretexto todas esas sinrazones para no resolver las demandas, para no atender tú solicitud, lo que prometió, pues el gobernador sabe que, por ley, está obligado a atender y resolver, porque nosotros los hidalguenses le pagamos, porque él está para obedecer, no para agredir y negar las soluciones; porque, además, el dinero del gobierno que él administra no es de su propiedad; así que si no quiere o no es capaz de cumplir la función para la que fue elegido, si no puede cumplir con su obligación, QUE RENUNCIE, QUE SE VAYA Y PONGAMOS A UN GOBERNADOR QUE SÍ PUEDA, QUE SÍ ATIENDA LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, que no sea un insensible y arrogante.

No olvidemos que el pueblo sostiene al Estado y a la misma fuerza pública, así que nosotros debemos perseverar hasta que nos resuelva o se vaya Omar Fayad. La Constitución y la ley por sí solas no se levantan, no se mueven, sirven solamente si el pueblo las conoce, las vuelve su arma y exige su respeto y aplicación.

La lucha de Antorcha es justa, los antorchistas queremos un país nuevo y por eso luchamos, así que compañeros, vamos con paso de vencedores, exijamos que Omar Fayad cumpla o se vaya, vamos con la fuerza que nos da nuestra unidad a hacer de nuestro plantón y de nuestra lucha un verdadero ejemplo de lo que es capaz un pueblo organizado y consciente

¡SI OMAR FAYAD NO PUEDE, QUE RENUNCIE!

¡SOMOS UN SOLO HOMBRE, SOMOS UN SOLO IDEAL, ADELANTE ANTORCHISTAS HASTA TRIUNFAR!

FRATERNALMENTE

COMITÉ ESTATAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA EN HIDALGO

