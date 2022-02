Sheinbaum abandona a capitalinos durante la pandemia

**Los apoyos de la CDMX son insuficientes y se entregan a cuentagotas, afirman trabajadores informales, pequeños y medianos empresarios; Sheinbaum sólo se enfoca en ser precandidata de Morena a la Presidencia de la República 2024.

La Crónica de Chihuahua

7 de febrero, 07:08 am

Abigail Cruz Guzmán/

Buzos de la Noticia

Ciudad de México.- Los apoyos y créditos que otorga el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) son “insuficientesˮ y se entregan a “cuentagotasˮ, afirmaron trabajadores informales, pequeños y medianos empresarios; además, denunciaron que Claudia Sheinbaum solo actúa como precandidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República en 2024.

Los emprendedores, quienes desde hace más de dos años viven al día debido a la pandemia de Covid-19, denunciaron que todas sus soluciones han sido de corto plazo, insuficientes, insostenibles y aplicadas con la lógica de la inmediatez, ya que se carece de un plan estratégico congruente con la realidad. Por ello, advirtieron, la reactivación económica de la CDMX “está en riesgo”.

A Claudia Sheinbaum, hoy, solamente le interesa su imagen pública; ésta es la razón por la que el gasto de la oficina de comunicación social del gobierno de la CDMX asciende a 750 millones de pesos (mdp) este año, cifra muy superior a la que destina para apoyar a los sectores donde la pandemia está provocando más estragos.

Los sectores empresariales y los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en la capital del país coinciden en este dictamen popular; y reiteradamente han acusado a Claudia Sheinbaum de ser “una mujer insensible” frente a los problemas de los sectores más vulnerables.

En una entrevista, Federico Döring Casar, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la CDMX, calificó de “ridícula” la cifra que el gobierno de la capital otorga en apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y a la informalidad (160 mdp) porque equivale a “menos de la tercera parte de lo que destina a su promoción personal y de comunicación social para salir en notas que difundan sus supuestos logros y eso nos da una idea de cuáles son sus prioridades”.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la CDMX, Armando Zúñiga, confirmó que, a sus agremiados, el gobierno capitalino no les ha otorgado ningún crédito ni apoyo, por lo que la situación de los pequeños y medianos empresarios está “complicada”.

Reveló que con la variante Ómicron de Covid-19 se ha elevado el número de incapacidades de los trabajadores y que, de acuerdo con el tamaño de cada empresa, los costos en nómina pueden subir entre el 10 y el 30 por ciento, poniendo en riesgo sus operaciones. Pero el gobierno de Sheinbaum permanece indiferente y a la fecha no ha accedido siquiera a aplicar incentivos fiscales a las Pymes.

El líder empresarial también reveló que su organización negocia con la plataforma CONECTA créditos y apoyos para sus agremiados, ya que “por medio del gobierno de la CDMX no hemos recibido nada”.

“Ha aumentado mucho el número de incapacidades que están en el Seguro Social y, de acuerdo con el tamaño de la empresa, las pequeñas pueden tener incapacitado hasta el 80 por ciento de sus plantillas y hablamos de micros que van desde tres empleados hasta aquellas Pymes que van de 20 o 30 y son las que más lo resienten, debido a que puede haber contagios masivos y puede ser la totalidad de la plantilla”, agregó.

Las empresas grandes van del 10 al 20 por ciento de incapacidades, pero eso “depende del tamaño de la empresa y eso se ha resentido mucho y complica la operación de las empresas”.

Reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalan que aún no se recuperan 138 mil empleos en la CDMX; que las empresas con pérdidas de plazas fueron alrededor de 50 mil y que otras desaparecieron. Baja California, Nuevo León, Tabasco, Chihuahua y Querétaro han mostrado una recuperación más acelerada de empleos que la capital de la República.

Apoyos solo en el discurso

Según el gobierno de Sheinbaum, hasta el 30 de diciembre del año pasado, el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso), había autorizado 43 mil 168 créditos, con un monto global de 434 millones 260 mil pesos para el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), pero los dirigentes de éstas aseguran que tales créditos “solo están en el discurso”; y que los pocos entregados, se produjeron a cuentagotas.

Información oficial detalló que el gobierno capitalino capacitó en materia empresarial a 32 mil personas y que esta acción impactó favorablemente el crecimiento productivo y los niveles de ingreso de 73 mil empleos. Además, “se aprobaron 54 mil 416 solicitudes de crédito, de las cuales 42 mil 792 se han colocado créditos por un monto total de 427 millones 920 mil pesos”.

Pero la Coparmex, el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (CDCP), organizaciones de vendedores ambulantes, artesanos y grupos indígenas agrupados en el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas y Movimiento Nacional (MPCOI-MN), desmintieron las cifras e indicaron que la ayuda del gobierno capitalino ha sido “un apoyo de discurso, es solo un mensaje político. Apoyo real no hay”.

Gerardo Cleto López, representante del CDCP, que agrupa a tres mil 500 comerciantes, aclaró que, a dos años de la pandemia, ninguno de sus agremiados ha recibido un crédito o apoyo pese a que lo solicitaron y llenaron los formularios exigidos por el gobierno capitalino.

“Hay un discurso de parte del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum, del cual se están colgando para decir que nos están apoyando; pero solo es un discurso político y no nos apoyan porque nos advierten que nos están permitiendo abrir las actividades mercantiles y productivas. Es decir, que con su discurso político nos señalan que nos están apoyando porque no cierran las actividades mercantiles, te estamos apoyando porque no cerramos las actividades comerciales. Además de que las tiendas y otras actividades productivas permanezcan abiertas”, destacó el dirigente.

Los vendedores ingresaron su documentación para obtener un crédito de 10 mil pesos o como apoyos por desempleo, tal como lo presumió Sheinbaum en su momento. Sin embargo, muy pocos de los solicitantes han recibido respuesta y muchos otros ni siquiera pudieron acceder al sistema.

Además, frente a la desastrosa situación que enfrentan la mayoría de las Mipymes en la capital de la República, se necesita con urgencia, enfatizó Gerardo Cleto López, que los “incentivos y financiamientos sean a fondo perdido y no créditos, porque éstos representan un endeudamiento en el momento que se tienen ventas bajas. El que tramita un crédito tiene la intención de pagarlo, pero no tiene forma de hacerlo debido a las bajas ventas y porque en lugar de tener una ganancia, pierde; se pone en aprietos al comerciante por los intereses”.

Sheinbaum necesitaba “maniobrabilidadˮ

El líder de Coparmex, Armando Zúñiga, reveló que solicitó al director del Fondeso, Fadlala Akabani Hneide, información sobre las reglas para otorgar los créditos que, en algún momento, anunció la Nacional Financiera (Nafin), pero hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta.

En entrevista con buzos, e l diputado local panista Federico Döring Casar advirtió que los apoyos que el gobierno de la capital ha otorgado tanto a Pymes como a vendedores ambulantes han sido “insuficientes”, pese a que en algún momento la Jefa de Gobierno argumentó que necesitaba “maniobrabilidad” para apoyar directamente a los más necesitados.

“Tenía hasta el 10 por ciento de margen para dar los apoyos, un trámite ante el Congreso y en 2020 no pasó ni del cinco por ciento lo que le destinó a la pandemia como son apoyos económicos y apoyos de pruebas para detectar los contagios, más recursos humanos y la ampliación de infraestructura de camas y tampoco lo hizo en 2021. Lo que queda claro es que lo más que ha hecho es salir en los periódicos y otros medios de comunicación para seguir difundiendo su imagen con miras al proceso electoral de 2024”, apuntó.

Entre los pocos apoyos que realmente ha entregado se hallan los destinados al pago de rentas para los comerciantes del centro y algunos créditos a los taxistas, pero eso resultó insuficiente. En algún momento apoyó al sector restaurantero con algunos estímulos fiscales, “pero tampoco fue suficiente”.

Sin el respaldo gubernamental, la economía se contrajo 9.5 por ciento en 2020; y el año pasado, la recuperación económica ha sido lenta, pues la pérdida de más de 230 mil empleos en el primer año de la pandemia representa una carga demasiado pesada.

“Claudia Sheinbaum miente, son los famosos programas sociales de López Obrador, que ya existían y que no diga ‘les estoy dando apoyo a las madres solteras’, porque éste ya existía; que no diga ‘les estoy dando apoyo a los muchachos de las prepas’, porque ya se les daba y solo le cambiaron el nombre, como otros programas que ya existían”, denunció Döring Casar.

Pascual de Jesús González, coordinador general del MPCOI de la CDMX, informó que, en 2020, el gobierno capitalino entregó solo tres mil pesos a 200 de sus integrantes, cantidad repartida, además, en dos exhibiciones: primero mil 500 y luego otros mil 500 casi al final de ese año.

En 2021, los beneficiados fueron 400, cada uno con dos mil 200 pesos, también entregados en dos partes: mil 100 pesos a la mitad del año y mil 100 pesos antes de que éste concluyera. González reveló que a la fecha no se les ha informado si, en 2022, habrá apoyos económicos como había ofrecido Sheinbaum.

El representante de los comerciantes y artesanos indígenas indicó que los “programas de bienestar no han podido ser, ni representan una solución a las necesidades de los pueblos. En esta pandemia simplemente no han aparecido respuestas que ayuden a solventar la grave situación que se vive. Más aún: se han convertido en obstáculos para el desarrollo productivo que en algunos casos se venía dando a consecuencia del esfuerzo comunitario, que poco a poco avanzaba”.

González aseguró que los artesanos y los vendedores de la vía pública, con los trabajadores del Sector Salud, los recolectores de basura y los vendedores en mercados populares “se convirtieron en los pilares que están enfrentando esta pandemia”.

La CDMX, entre los peores lugares

El gobierno de la CDMX otorgó “un reducido número” de ayudas en comparación con otras entidades de la República y otros países, denunciaron Federico Döring y Gerardo Cleto López. En Nuevo León, por ejemplo, el gobierno estatal condonó el impuesto sobre la nómina de empresas que lo requirieran y ofreció créditos de hasta un millón de pesos por empresa. En Jalisco, estos créditos fueron de 190 mil pesos por empresa. Precisaron que los gobiernos de ambas entidades, donde se encuentran la segunda y tercera ciudades más pobladas de la República, pertenecen a gobiernos de oposición, quienes no escatimaron recursos en apoyo de las empresas, a diferencia del ejecutivo de la CDMX, cuyos créditos fueron de solo 10 mil y los más altos de 50 mil pesos.

En la CDMX no se ayudó a ningún empresario a pagar el recibo de energía eléctrica a pesar de que “los capitalinos estaban encerrados y consumían más luz que nunca”.

Los apoyos en la capital fueron pocos e ínfimos, pues consistieron en mil pesos para 15 días, es decir, menos de 100 pesos para que sobrevivieran; con esta cantidad, las familias debían comprar medicinas; y cuando el precio de los tanques de oxígeno alcanzó los 30 mil pesos, el gobierno de Scheinbaum se negó a apoyar a las familias que tenían muy grave a alguno de sus miembros.

Para la Coparmex, la reactivación económica en la CDMX está en riesgo debido a que el gobierno capitalino carece de un proyecto de recuperación bien definido y la economía está afectada por el aumento en los precios de los productos y servicios básicos. Es decir, los indicadores de la actividad productiva más reciente no son buenos.

Además, hay una lenta recuperación del empleo debida a la cuarta ola de Covid-19, que afecta principalmente a la planta productiva, los servicios y el turismo; por cierto, en este último sector, uno de los más importantes, se deja sentir la ausencia de un titular de la dependencia que esté al tanto de sus problemas, pues hace tres meses renunció Paola Félix Díaz, y aún no ha sido nombrado el nuevo titular.

Armando Zúñiga asegura que, para resolver la crisis que enfrenta la CDMX, urge un dialogo de alto nivel en el que participen las autoridades y los sectores productivos involucrados para definir un plan de reactivación económica, reforzar la infraestructura hospitalaria y afrontar eficazmente las contingencias presentes y futuras, pues la sociedad debe hacerse a la idea de que el Covid-19 permanecerá varios años en México y en el mundo.

El 26 de enero, el Secretario de Gobierno, Martí Batres, se reunió con la Coparmex y otras organizaciones con quienes se comprometió a reunirse de nuevo en los próximos días para resolver sus demandas. Pero hasta el momento ninguno de los dirigentes de la iniciativa privada ha recibido una nueva cita.

Por si fuera poco, el semáforo epidemiológico es inservible, pues las autoridades capitalinas lo aplican de acuerdo con sus intereses políticos locales o con las órdenes emitidas desde Palacio Nacional. Además, la misma Jefa de Gobierno lo ha violentado mediante eventos masivos como las verbenas populares, el desfile de Día de Muertos y las preposadas en alcaldías gobernadas por Morena.

“Claudia Sheinbaum está reprobada en su manejo de la pandemia y la CDMX es la entidad con la peor letalidad del país y con el peor número de decesos en el mundo, así como de contagios, salvo un país como Perú; lo que demuestra que es una funcionaria abiertamente insensible”, lamentó el diputado local Döring.

Esta actitud negligente llegó al extremo cuando se presentaron los primeros casos de la cepa Ómicron, la Jefa de Gobierno no quería gastar en las pruebas y se limitaba a pedir a los capitalinos que se quedaran en casa, que si se sentían mal no salieran. “La razón de todo ello era muy sencilla: no contaban con pruebas”.

El ejemplo de los países que han logrado contener la pandemia con la aplicación gratuita de pruebas fue inicialmente rechazada por Claudia Sheinbaum porque, en la ciudad más poblada del país, hasta los kioscos sanitarios que se instalaron para detectar el Covid-19 carecen de pruebas.