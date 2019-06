Seis mil personas marcharemos para exigir obras educativas y servicios de salud para Ixtapaluca y Chimalhuacán

**A casi dos años del terremoto del 19 de septiembre de 2017, hay miles de niños y jóvenes mexiquenses que, a riesgo de su integridad física, siguen tomando clases en inmuebles gravemente afectados e incluso en carpas en plena calle, con todo lo que eso conlleva.

18 de junio, 15:41 pm

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

A casi dos años del terremoto del 19 de septiembre de 2017, y a un año de la tromba llamada culebra de agua que azotó al municipio de Chimalhuacán, hay miles de niños y jóvenes mexiquenses que, a riesgo de su integridad física, siguen tomando clases en inmuebles gravemente afectados e, incluso, ha habido quienes han tomado clases en carpas instaladas en plena calle, con las consecuencias negativas que eso conlleva.

Durante meses, maestros, padres de familia y alumnos hemos realizado cientos de gestiones ante el Instituto Mexiquenses de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) a fin de que dicha dependencia gubernamental construya y repare instituciones educativas altamente afectadas por el sismo ocurrido en septiembre de 2017 y la tromba de agosto de 2018; no obstante, su titular, Gelasio Carreño Román, una y otra vez ha burlado los compromisos acordados, afectando así a más de 33 mil estudiantes de los municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán, Estado de México.

Entre los casos más graves que se encuentran en el municipio de Chimalhuacán son:

1. La Universidad Politécnica de Chimalhuacán (UPChi): desde hace dos años el IMIFE no termina de construir un edificio de aulas académicas a fin de que la institución educativa amplíe su oferta educativa, toda vez que actualmente ofrece cinco licenciaturas, pero la institución está proyectada para impartir 15. Desde hace 17 meses, el IMIFE inició la construcción del segundo edificio, pero luego detuvo la obra. Aunque hace nueve meses (en octubre de 2018) se comprometió a liberar recursos para concluir la tercera etapa del edificio de aulas académicas, a la fecha no ha hecho nada, incluso las varillas ya están oxidadas debido a que desde hace un año dicha obra está en el abandono.

2. Las 130 escuelas dañadas por el fenómeno metereológico conocido como culebra de agua que azotó en agosto pasado al municipio de Chimalhuacán; cinco de ellas resultaron gravemente dañadas y aunque el IMIFE prometió arreglar 50 de ellas (construiría aulas, módulos sanitarios y bardas), el avance es muy lento.

3. La irresponsabilidad en el trabajo del IMIFE se ve claramente en cinco escuelas, pues, a pesar de que los daños son graves y niños de preescolar, primaria y secundaria corren alto riesgo, el IMIFE no hace nada para solucionar la situación:

a. En la Secundaria No. 65 Carlos Torres Bodet, ubicada en Santa María Nativitas, colapsaron ocho aulas por lo que los estudiantes estuvieron recibiendo clases en carpas. Los directivos decidieron regresar al inmueble porque el IMIFE no dice para cuándo construirá las ocho aulas que sustituirán a las colapsadas; sin embargo, la comunidad estudiantil corre gran riesgo porque en una de las aulas en que se imparten talleres, la columna está separada de la pared, además de que la barda perimetral se movió tanto que adquirió la forma de “S”, por lo que en cualquier momento puede derrumbarse y dañar a alumnos o maestros.

b. En una primera instancia, el IMIFE diagnosticó que había que derrumbar el edificio escolar de la Secundaria José María Morelos y Pavón, ubicada en Xaltipac; luego dijo que no. Inquietos los directivos por el segundo dictamen del IMIFE, solicitaron un dictamen privado el cual aseguró que se requería la demolición urgente del edificio escolar que tiene más de 30 años de existencia, lo cual tomó como válido el director del IMIFE, ingeniero Gelacio Carreño. No obstante, la dependencia gubernamental no ha hecho nada para poner fin a esta riesgosa situación.

c. El jardín de niños Julián Carriel, ubicado en la Unidad Habitacional El Molino, en la cabecera municipal, fue uno de las escuelas afectadas por el sismo. Aquí el IMIFE sí realizó arreglos, pero con materiales de tan mala calidad que ahora las puertas y ventanas se están cayendo a pedazos. En la Primaria Libertad, también está mal hecha la construcción: los castillos están muy débiles y la loza está colgada.

d. En el jardín de niños Isidro Fabela colapsó la barda perimetral que construyó el IMIFE y ahora hay un socavón en progreso, el cual se encuentra exactamente debajo de un aula y un módulo sanitario.

e. La preparatoria Oficial No. 75 ubicada en San Lorenzo, también fue afectada por la tromba de cola de culebra y también ahí se está formando un socavón. El IMIFE tampoco ha hecho nada para remediar esta situación.

La situación no es diferente en el caso de Ixtapaluca: hay un total de 66 centros educativos de diferentes niveles en espera de algún tipo de rehabilitación dentro de las cuales se requieren reparaciones de manera urgente en 88 aulas, 51 bardas perimetrales, 17 módulos sanitarios, 9 oficinas y 3 explanadas, lo que representa serios peligros para más de 18 mil niños y jóvenes que todos los días asisten a estos centros a educarse.

Son dos los casos más graves en este municipio:

1) La primaria “Andrés Quintana Roo”, ubicada en la colonia el Molino: aquí, por el sismo 19S se cayeron la barda perimetral y el zaguán. Es la hora en que el IMIFE no se ha tomado la molestia para reparar la construcción.

2) Otro centro educativo gravemente afectado es el preescolar “Niños Héroes” ubicado en la calle Edgardo Amilcar, colonia Cerro del Tejolote: toda la barda perimetral fue afectada, lo cual representa un grave riesgo para las niñas y niños.

¿El IMIFE espera que haya un accidente para empezar a reparar todos esos daños?

Señor gobernador Alfredo del Mazo Maza: en Chimalhuacán también estamos bastante preocupados por la deficiente atención médica que brinda el Hospital General de Chimalhuacán mejor conocido como 90 camas. Aquí, los familiares de los enfermos se ven obligados a comprar los medicamentos que requieren sus pacientes debido a que en el hospital hay desabasto; la gente que acude a urgencias por haber sufrido algún percance -sea accidente cerebro vascular, automovilístico o de cualquier tipo-, constantemente es canalizada a otros hospitales debido a que el hospital solo tiene un quirófano para realizar cirugías urgentes, además de que no tiene material para realizar dichas cirugías. La situación del 90 camas es grave porque ha habido quien pierde la vida porque el hospital no está en condiciones de diagnosticar y aplicar tratamientos de manera inmediata, lo cual es responsabilidad absoluta del Gobierno del Estado de México en tanto la jurisdicción de dicha institución de salud es estatal.

En un municipio dormitorio como es el de Chimalhuacán, en el que la mayoría de su población es de muy bajos recursos económicos, es indispensable tener servicios públicos de salud pues por los bajos salarios, la mala alimentación, la movilidad a otros lugares para encontrar trabajo y todo el estrés que eso generan, provocan enfermedades graves que difícilmente pueden solventar con sus propios recursos los enfermos y sus familiares.

En el caso de Ixtapaluca contamos solo con 19 centros de Salud, un hospital general de segundo nivel y un hospital materno infantil, los cuales resultan insuficientes para los casi 500 mil habitantes. Lamentablemente tenemos más de 30% de rezago en mantenimiento e infraestructura de salud, toda vez que el 42% de los centros de salud no cuentan con personal médico; además, el hospital general está saturado debido a que está obligado a atender a más de 100 mil habitantes pese a que no cuenta con médicos suficientes.

Pese a todas estas complicaciones y falta de apoyo del nivel estatal, el Ayuntamiento realizó la construcción y equipamiento de tres centros de salud, además de que ha absorbido el pago de 39 médicos pese a que no son los gobiernos locales quienes deben hacerlo y en cambio sí es atribución y responsabilidad del gobierno del estado.

Por ello, señor Gobernador Alfredo del Mazo Maza, una vez más apelamos a su sensibilidad y humanismo a fin de que sean resueltos los problemas tanto de infraestructura educativa como los que presenta el Hospital 90 camas.

Miles de habitantes de Ixtapaluca y Chimalhuacán creímos en Usted y por eso lo elegimos como nuestro Gobernador; sin embargo, al ver que problemas tan sensibles como los aquí descritos no son resueltos por el director del IMIFE ni por el secretario general de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivera, nos vemos obligados a buscar una entrevista con Usted a fin de encontrar solución a los mismos.

Por todas esas razones, el día de hoy, martes 18 de junio, seis mil mexiquenses provenientes de los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca, a quienes encabezaremos los presidentes muncipales de estos lugares, nos manifestamos en las calles de Toluca para denunciar ante la opinión pública los incumplimientos a lo prometido por parte de los titulares de esas dependencias estatales.

Atentamente

Maricela Serrano Hernández

Presidenta municipal de Ixtapaluca

Jesús Tolentino Román Bojórquez

Presidente municipal de Chimalhuacán

