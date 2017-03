Secretaría de Educación se compromete a resolver peticiones de Antorcha

** “La lucha organizada con el Movimiento Antorchista puede lograr muchos objetivos que se propone la organización, en este caso, llevar educación a la gente que menos tiene”.

La Crónica de Chihuahua

8 de marzo, 14:12 pm

Chihuahua, Chih.-Tras una serie de reuniones del Movimiento Antorchista con la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), esta oficina se comprometió a resolver las demandas que en materia educativa expuso al Secretario de Educación en Chihuahua, licenciado Pablo Cuarón Galindo, informó el dirigente en el estado, el ingeniero Lenin Nelson Rosales Córdova, “una vez más se demuestra que la lucha organizada con el Movimiento Antorchista se pueden lograr muchos objetivos que se propone la organización, y que en este caso es llevar educación a la gente que menos tiene”.

En la última reunión encabezada por el Comité Estatal de Antorcha y profesores con el Subsecretario de Planeación y Evaluación Carlos González Herrera de la SEyD, el Oficial Mayor de la citada oficina estatal Alfredo Attolini Pesqueira, y el jefe del Departamento de Recursos Materiales Jorge Iván Campos Aragón, los funcionarios reconocieron y se comprometieron a hacer realidad las gestiones realizadas por los integrantes de esta organización, padres de familia, activistas, líderes, así como estudiantes, que durante casi 3 años han reclamado espacios educativos dignos y accesibles.

Estos compromisos son, facilitar la conversión de los Telebachilleratos Lázaro Cárdenas del Río y Heriberto Frías Alcocer en los municipios de Delicias y Chihuahua, así como las condiciones para que funcionen con lo necesario Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTECh) también en estos dos municipios, la escuela secundaria Clara Córdova en la colonia 11 de Febrero en la ciudad de Chihuahua, una primaria en la colonia Esperanza en Aldama, un preescolar en Jiménez, así como impulsar la creación de la Universidad de Bocoyna, esta última, para la que ejidatarios del Seccional de San Juanito donaron a esta organización un terreno de 4 hectáreas de dimensión.

Así también, los subsidios para las Casas del Estudiante Antonio Sosa Perdomo en Chihuahua y Delicias, “pudimos obtener salida a nuestras demandas, también aplicarán los exámenes de oposición a nuestros maestros cosa a la que nosotros nunca nos hemos negado. Con voluntad todo se puede; una vez más se demuestra que la lucha organizada con el Movimiento Antorchista y gracias en esta ocasión a la disposición del Gobierno del Estado a través del Subsecretario de Planeación, puede lograr muchos objetivos que se propone la organización, y que en este caso es llevar educación a la gente que menos tiene, como la que vive en las colonias donde están las escuelas que hemos gestionado”.

Para concluir Rosales Córdova abundó sobre lo que dijo es el propósito educador de Antorcha, “nosotros creemos que esa es la única alternativa para que muchos de los jóvenes tengan la oportunidad de seguirse preparando, de seguir estudiando y poder tener otro tipo de país, porque ante la situación actual, ante la situación económica en que nos encontramos”.

“Creemos que una forma de superarla es educando a la gente para que podamos por ejemplo, ser creadores de tecnología, se explica así, sino somos creadores de nuestras propias tecnologías difícilmente vamos a poder salir del bache en el que estamos, porque, o bien, o nuestros jóvenes se quedan en las maquilas como la mejor opción que tienen o se fugan los cerebros, se fugan muchas de nuestras mentes, se van a otras partes, a otros países porque aquí no se les da el seguimiento ni el impulso que debe y que necesitan. Si toda esa inteligencia se capitalizara aquí en nuestro país, qué no podríamos hacer o qué no haríamos, y a eso es a lo que le está apostando Antorcha”.

