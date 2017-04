Se tiran a un barranco para evitar a un camión de carga que se les iba encima

**Lo que no se sabe es si se va a tener que pronunciar con acento británico, con el acento arrastrado de los sureños de EEUU, o como mejor le salga a cada quién. Y por cierto, los choferes fueron uniformados en un precioso color azul panista.

Niega Instituto Chihuahuense del Deporte apoyo a jugadores de voleibol

**Discriminan, y tratando de argumentar su incongruencia, dijeron que si no es un concurso auspiciado por Conade, no apoyan. “Entonces ¿de qué sirve la política del gobernador de impulsar el deporte, si sus subalternos no lo hacen?”.