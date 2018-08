Se reúne dirigente de Antorcha en BCS con vecinos de Ampliación Vista Hermosa

**La propaganda turística muestra a Baja California Sur como un paraíso terrenal, pero no muestra la otra cara de la moneda: hay asentamientos que no cuentan con agua, luz, drenaje, pavimento, etc. Antorcha, en tres años, ha logrado avances importantes.

La Crónica de Chihuahua

10 de agosto, 16:00 pm

La Paz, Baja California Sur.- La profesora Celia Torres Varela, responsable del trabajo antorchista en Baja California Sur, se reunió con habitantes de la colonia Ampliación Vista Hermosa, ubicada en la zona oriente de la capital del estado, para revisar el avance en la obra de agua potable, obra que se realizará con un monto de 2.5 millones de pesos gestionados por los H. Diputados Federales Antorchistas ante la Federación.

En su participación, la profesora mencionó que durante mucho tiempo a nuestro estado se la ha considerado como un paraíso terrenal por sus playas y hoteles y poco muestran la otra cara de la moneda. Hay asentamientos humanos que no cuentan con servicios básicos de primera necesidad como agua, luz, drenaje y pavimentaciones. Añadió que Antorcha es una organización fundada con el objetivo de reducir la brecha social entre unos cuantos que lo tienen todo y la gran mayoría que nada tienen, siendo que son estos segundos quiénes con su trabajo producen la riqueza de los primeros.

El trabajo de gestión antorchista en esta zona lleva cerca de tres años, -«hemos logrado apoyar a las familias con obras como las guarniciones y banquetas, gestión de piso firme, y demás, pero la gestión más importante, por ser la más sentida por la colonia, es la de la ampliación del agua potable, que fue posible conseguir los recursos para su ejecución gracias a la participación tenaz de varios vecinos», añadió.

«La única manera para lograr que la colonia mejore y que ofrezca mejores espacios para los niños, jóvenes y demás ciudadanos, es que todos se unan y aquí está Antorcha para encabezar la lucha», concluyó.

Por su parte, Rogelio Jiménez Santiago, responsable del trabajo antorchista en la zona mencionó que se han realizado recorridos por las calles junto con personal del SAPA para verificar el número de tomas de agua que incluirá el proyecto en la parte media-baja de la colonia, así como el diseño del proyecto para que las familias de la zona alta también sean beneficiadas.

Por último, el ingeniero invitó a todos los vecinos a seguir trabajando en favor de la colonia y a sumar esfuerzos para construir una organización más fuerte y vigorosa en todas las colonias aledañas que luche en beneficio de la población.

