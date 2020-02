Se preparan 100 mil Antorchistas para marchar contra Miguel Barbosa en Puebla

**Más de 100 mil antorchistas marcharemos si hay detenciones ilegales contra nosotros.

Puebla, Puebla.- Los líderes de Antorcha en Veracruz, Samuel Aguirre, Oaxaca, Dimas Romero, Guerrero, José Juan Bautista, Tlaxcala, Orlando Isidro, y Puebla, Juan Celis, y el vocero nacional de la organización, Homero Aguirre Enríquez, denunciaron las agresiones que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, ha emprendido en contra del Movimiento Antorchista y anunciaron que la detención ilegal de un líder provocará una manifestación de 100 mil mexicanos en la capital del estado.

Después de que Barbosa afirmara a los medios de comunicación que su gobierno no fabrica trajes a la medida, pero que Antorcha tiene que revisar sus taxis, corralones, grúas y terrenos ilegales, Homero Aguirre aseguró que el gobernador está equivocado y, además, está haciendo uso del linchamiento mediático contra Antorcha, abusando de su poder.

Aguirre Enríquez aseguró que, como organización, no poseen taxis, terrenos o corralones, sino que todo es de la “gente organizada, que en uso de su legítimo derecho y muchas veces motivada por la necesidad, buscan cómo sobrevivir”. En este contexto, dijo que la gente debería preguntarle al gobierno en dónde están las fuentes de trabajo que Morena prometió crear. “Si no quieren que haya taxistas piratas, denles trabajo, no quieren que haya gente que se meta irregularmente a un predio, que le den terrenos y vivienda digna”.

El vocero nacional aseguró que el gobernador morenista inició el hostigamiento contra Antorcha luego de que ordenara al Instituto Electoral del Estado negarle el registro como partido político a la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano: “el propio gobernador sacó la problemática de los límites del litigio de un registro de un partido político y lo convirtió en un asunto de persecución política contra Antorcha. Ahora, está amenazando de cárcel a los antorchistas y a los líderes Juan Manuel Celis Aguirre, a Soraya Córdova, e incluso al líder nacional, a Aquiles Córdova Morán”.

“Antorcha no va a permitir que atropellen sus derechos, a sus dirigentes, ni a la gente humilde, por eso llamamos a la opinión pública a solidarizarse con nuestra lucha, que es una lucha en defensa de la ley. Es momento de que toda la gente que es agredida nos juntemos, nos sumemos, nos solidaricemos, condenemos lo que les hacen a otros, sintamos el dolor de otras personas, eso es lo correcto, eso es lo humano y eso es lo que necesita el país”, afirmó Homero Aguirre.

Por último, aseguró que esta persecución y campaña mediática que esta ocurriendo en Puebla con su organización, sumada a la violación de derechos de la Asociación Civil Movimiento Antorchista Poblano, “debiera ser muy preocupante para México, porque puede ser el laboratorio de los abusos a los que nos sometan en todo el país, por eso es grave, y nosotros sentimos que estamos defendiendo no solo la libertad y el derecho de los antorchistas, sino de muchos mexicanos que pueden estar eventualmente en estas circunstancias”.

Posponen marcha programada para este jueves

En relación a la marcha que el Movimiento Antorcha había anunciado con 30 mil militantes para este jueves, Juan Manuel Celis anunció que la pospondrán toda vez que el Tribunal electoral del Estado de Puebla (TEEP) está próximo a dar su veredicto acerca del fallo del Instituto Electoral y que, de concretarse la ilegalidad de encarcelar a los líderes lanzada por Barbosa Huerta, serán 100 mil los poblanos que marcharán en Puebla.

Afirmó que “estamos casi seguros que el TEEP se va a plegar, como lo hizo el IEE, a la voluntad de Barbosa, de ese señor que presume ser respetuoso de la ley, como también presume ser un experto en seguridad, pero Puebla se está ensangrentando, presume de respeto a la ley, pero es un hombre que persigue a las organizaciones que considera potencialmente peligrosas para su dominio político”. Y es que advirtió que si Antorcha se convierte en partido va a desplazar a Morena, pues “es un verdadero caos el que tiene Barbosa y solamente él no lo ve”.

No obstante, adelantó que “el llamado a todos los antorchistas del país para presentarnos en número de 100 mil si hay una detención abusiva, si hay una violación del derecho de nuestros compañeros, esa ni se pospone ni se retira”.

“Que nadie se vaya a confundir, no nos retiramos por las acusaciones de Barbosa, que no se confunda el mini emperador de Puebla, nosotros no nos retiramos, estamos simplemente evitando una manifestación adicional, porque estamos casi seguros de que el Tribunal se va a plegar a Barbosa, así que vamos a ir a denunciar al Tribunal y a Barbosa. Y si sigue calumniando o nos persigue, haremos lo que haría cualquier ser humano, defendernos. Nosotros no empezamos esta bronca, solo nos estamos defendiendo”.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---