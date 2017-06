Se pierde el 40% del agua por robos y tomas clandestinas

**El presidente de la Junta Municipal de Aguas de Chihuahua, Mario Mata Carrasco, anunció que el próximo lunes se habrá de hacer un recorrido por tomas clandestinas, «donde el recurso se usa no para consumo humano, sino con otros fines de lucro».

16 de junio, 20:00 pm

Chihuahua, Chih.- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento dio a conocer los principales motivos que llevaron al reciente fallo en el servicio, donde principalmente se señala que alrededor del 40% del caudal se pierde por tomas clandestinas, acusando incluso de complicidad de la autoridad porque son instalaciones de hace muchos años.

El presidente de la JMAS, Mario Mata Carrasco, dijo que ya se están tomando acciones para poner en orden la situación actual, para lo cual se arrancarán dos pozos, puerta Sabona y Puerto Saúz, en próximos días, pero aún se mantiene el tema de sobredemanda y habilitación de nuevas tomas.

Aquí aseguró que son cosas puntuales, pues no estamos hablando de que se desplomó el sistema hidráulico, son cosas que se pueden resolver, pero que a todo esto se le debe sumar, porque se siguen robando millones de litros de agua, es decir alrededor de un 40% de caudal extraído, y que la autoridad nunca hizo nada al respecto.

El próximo lunes se habrá de hacer un recorrido por tomas clandestinas, donde el recurso se usa no para consumo humano, sino con otros fines de lucro, lo que calificaron como una verdadera pena y más a sabiendas de que esas tomas existen desde hace mucho.

Por medio de fotografías, demostró la forma en que se extrae de las principales tuberías, en donde las mangueras van a corrales, a tierras de cultivo, con canales de hasta cuatro pulgadas por las cuales se extrae el líquido de manera ilegal, afirmando que es imposible que las autoridades no hayan visto anteriormente.

Afirmó que se va a regularizar y que reestableciendo estos asuntos, se podrá reducir el tandeo y mejorar el suministro de agua potable, pues por este problema se genera un desperdicio muy grande, y es alrededor de 600 o 700 litros por segundo los que se pierden por estos motivos.

En el caso de la empresa Bafar, esta se encontraba usando de manera ilegal agua del subsuelo y por ello urgieron a regularizarse, pues es una lástima que un empresario de una compañía como esta, se esté prestando para hacer esta acción ilegal; ya se están tomando acciones legales al respecto.

“No hay ningún niño deshidratado ni en el hospital por problemas de la red hidráulica, no tenemos colonias con 3 meses sin agua, lo que pasamos no es nada que no podamos solucionar, tenemos la capacidad técnica, humana y la voluntad para hacerlo y lo vamos a hacer”, expresó Mata Carrasco.

Por último recordó a los chihuahuenses que la responsabilidad de cuidar el agua es compartida, pero aquí lo principal es tomar conciencia y que no se siga permitiendo ese robo que continúa ocurriendo.

Por lo pronto, se seguirán enviando pipas a todas las colonias que así lo soliciten, en especial en las escuelas, pero que es necesario que llamen a la JMAS para pedir este apoyo.

