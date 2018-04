Se pagarán salarios retenidos a maestros entre hoy y mañana: Corral

**El mandatario estatal informó que giró instrucciones para que la Secretaría de Hacienda pague entre hoy o mañana a más tardar, pues «más vale pagar de más y después ver alguna solución al problema».

La Crónica de Chihuahua

19 de abril, 12:20 pm

Ciudad Juárez, Chih.- Javier Corral afirmó que entre hoy y mañana pagarán salarios a maestros y que en cuanto a las prestaciones, «que sean los jueces quienes decidan su legalidad».

En conferencia de prensa que ofreció en Juárez, el mandatario informó que giró instrucciones para que la Secretaría de Hacienda pague entre hoy o mañana a más tardar el pago de salario para aquellos maestros interinos y noveles, pues más vale pagar de más y después ver alguna solución al problema.

Sin embargo, en las prestaciones que piden los profesores, dijo no las pagarán, pues "la reforma educativa prohibe darles a los maestros estas prestaciones!, por lo que solicitó a los maestros ir a los mecanismos jurídicos correspondientes y que sean los jueces quienes determinen si es legal que los profesores reciban estas prestaciones o no.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, son alrededor de 170 maestros a los que sí les deben parte de su sueldo y otros 130 a los que están en revisión.

Corral reprochó la manifestación por parte de los maestros, pues consideró que no deben de utilizar a los niños para presionar políticamente y que con el exgobernador César Duarte, no reclamaron estas prestaciones, las cuales no pueden pagarse desde la aprobación de la Reforma Educativa en el 2013.

“Conforme a las prestaciones, quiero ser muy claro, no es asunto de ayer, viene desde la administración anterior, desde la aplicación de la Reforma Educativa en Chihuahua, lo que pasa es que decidieron radicalizarse con nosotros, al gobernador Duarte, ni cartulina, y a nosotros nos pararon todas las escuelas primarias en el estado como medida excesiva de presión política”, dijo el Gobernador.

Corral adelantó que el cumplimiento de los salarios pendientes y que sí son responsabilidad del Gobierno Estatal servirá para aclarar las intenciones de la manifestación y ver, si es realmente por la lucha en el pago de las prestaciones o es de los embates de la Federación para su gobierno por la lucha anticorrupción.

