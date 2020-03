Se manifiestan en Chihuahua por el Día Internacional de la Mujer

**Diversos grupos y colectivos se congregaron en el Monumento a la División del Norte, marcharon por la avenida Universidad y desembocaron en el Palacio de Gobierno.

Chihuahua, Chih.- Miles de mujeres llegaron a la plaza del Ángel tras una marcha iniciada hace poco más de una hora y anunciaron que van a tomar el Palacio de Gobierno.

A lo largo de la marcha, las pintas se han quedado grabadas en edificios, estaciones de la ruta troncal y en la fuente del monumento a Francisco Villa.

Colectivas feministas renombraron la estación del Vivebús División del Norte con el nombre de la niña Camila Cobos, niña víctima de homicidio en esta ciudad. La niña Camila Cobos de apenas siete años fue agredida sexualmente y asesinada presuntamente por un chofer de Uber identificado como Juan Manuel Villalobos. Como parte de esta manifestación, las mujeres pusieron su nombre como forma de protesta y para recordar el terrible crimen.

Con consignas como “el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas”, las mujeres que participan en la marcha conmemorativa del 8 de Marzo se concentraron en la plaza de Armas.

Desde ahí, tras un recorrido en el que bloquearon la avenida Universidad, haciendo a su paso diversas pintas, las mujeres se situaron en la plaza Mayor, donde explicaron los motivos que originan la protesta, mencionando a mujeres que han sido asesinadas en la entidad y que no han encontrado justicia.

Tras una agitada manifestación, las mujeres se sentaron en la plaza y guardaron silencio mientras se expresaba el discurso.

