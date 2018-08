Se hundirá más el Gobierno de Sonora por sus incumplimientos reiterados: Antorcha

**La organización anuncia el reinicio de protestas en Hermosillo, por los incumplimientos de las demandas de pueblos y colonias populares en materia de obra pública.

La Crónica de Chihuahua

31 de julio, 18:00 pm

Hermosillo, Chih.- El reiterado incumplimiento de los compromisos del Gobierno de Sonora no contribuirá a resarcirlo de los golpes que el desprecio popular le propinó en los recientes comicios y, por el contrario, terminará por hundirlo más, denunció Bernardino Domínguez Cruz, dirigente estatal del Movimiento Antorchista de Sonora.

Lo anterior, al convocar a protestar el 1 de agosto entrante en esta capital por la falta de cumplimiento y de soluciones a innumerables asuntos de primera necesidad planteados por numerosos grupos populares sonorenses organizados en el antorchismo. “Entre otros se encuentran los de la Casa del Estudiante Sonorense, a los que por años les ha dado la espalda, con los resultados indicados; los de maestros cuya idoneidad fue despreciada por el Estado y de nada les valió; los de grupos de colonos y campesinos hermosillenses desesperados que esperaban que se hicieran realidad tantas promesas”.

Luego de señalar que las denuncias al Gobierno de Pavlovich se reanudarán en agosto y que abarcarán todo el territorio estatal, Domínguez Cruz dijo que “ya no se puede esperar que con migajas se contentará el pueblo sonorense, los resultados del 1 de julio están a la vista de una manera contundente; no se puede defraudar impunemente la confianza de humildes maestros sin que haya graves consecuencias sociales y no se puede engañar o pretender engañar con promesas falsas al pueblo más humilde porque cuando se cobra se las cobra todas: y no lo dice Antorcha, es la realidad misma es la que habla”, explicó el líder social.

Señaló que en un primer paso acudirán en mitin frente a Palacio de Gobierno el primer miércoles del mes entrante a partir de las 8:30 am y será un contingente de 300 comisionados antorchistas los que atestiguarán a sus compañeros en sus lugares de origen las palabras o el silencio que hayan recibido de las autoridades estatales.

Concluyó: “De la respuesta gubernamental dependerá el tipo de movilización que los antorchistas realizaremos: si para ponernos a trabajar y ser productivos en bien de Sonora o si para trabajar y denunciar malos gobernantes, también en pro de Sonora: cualquiera de las dos no nos quitará a los antorchistas nuestra principal ocupación: ser trabajadores”.

