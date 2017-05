Se está prostituyendo la ley en Baja California; Antorcha exige castigo para criminales

**Piden a Gobernador evitar conflicto político con Antorcha.

La Crónica de Chihuahua

2 de mayo, 20:00 pm

**Fiscalía de Baja California libera, con maniobra legal, a los agresores de las familias de Ojo de Agua detenidos en flagrancia.

Mexicali, BC.- En Baja California se está prostituyendo la Ley al dejar en libertad a los que agredieron brutalmente a tijuanenses el pasado sábado 29 de abril, en donde perdió la vida una persona, denunciaron Homero Aguirre Enríquez, integrante del Comité Ejecutivo Antorchista, Telésforo García Carreón, diputado federal y la Coordinadora Antorchista del Regional Noroeste. Exigieron castigo para los agresores y solicitan al gobernador del estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, evite escalar un conflicto político con Antorcha por este atropello contra familias pobres.

En rueda de prensa en Mexicali, Homero Aguirre Enríquez dejó en claro que la agresión que sufrieron los antorchistas de Tijuana fue precedida de una campaña mediática para justificar un crimen, entre ellas las declaraciones de la presidenta de la Barra de Abogados de Tijuana, Erika Santana.

“Ante la gravedad de los hechos, nosotros exigimos que se investiguen los nexos entre quienes crearon el clima de linchamiento mediático y quienes cometieron el homicidio. Que se investigue cuáles son los lazos que unen a las autoridades judiciales con la gente que operó todo esto para hacerse de un predio en Tijuana que no tiene más dueño que las autoridades ejidales” pidió el también vocero antorchista.

Asimismo, señaló que desde ayer el Antorchismo nacional ha solicitado una reunión con autoridades de gobierno pero hasta el momento no han logrado diálogo ni con el secretario de gobierno Francisco Rueda Gómez. “Es inaudito que las autoridades se estén comportando de esta manera ante uno de los hechos más graves de los últimos meses en Tijuana. Le hacemos un llamado al gobernador para que intervenga, que nos reciba y evite un conflicto nacional con Antorcha, porque nosotros no nos vamos a retirar dejando las cosas así” remarcó Aguirre Enríquez.

De la misma forma enfatizó que la presencia de las familias en el Polígono 6 no se trata de una invasión. “Hasta antes del 29 de abril no había ningún conflicto, ahora no sólo hay una persona muerta o gente que perdió sus propiedades, sino que se intenta correr la versión de que los agredidos son invasores y, además, se dice que el compañero muerto se disparó en el abdomen; no hay duda de que se está prostituyendo la Justicia en Baja California”, denunció.

El llamado fue respaldado por el diputado federal Telésforo García Carreón quien dijo que hubo gente detenida pero que se ha puesto en libertad con una maniobra política. “Hay contubernio del grupo de abogados que se dice representar a los supuestos propietarios, Seis de los sicarios detenidos y consignados ya fueron liberados, pedimos que se reaprehendan y que se determine quién hizo los disparos y castigue a los agresores” expresó a nombre de los 6 diputados federales antorchistas.

Ambos líderes afirmaron que buscarán a la SEDATU para que se acelere el proceso de regularización del predio mencionado y cuenten con las garantías jurídicas cuando concluya el plan de regularización en marcha a cargo del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, instancia federal facultada por ley para tal efecto, por lo que negó que sean invasores.

Por último, Homero Aguirre dijo que el Movimiento Antorchista acudirá a la Secretaría de Gobernación federal porque es un tema de importancia en ese ámbito, y que si no hay respuesta, se iniciarán movilizaciones simultáneas en Baja California y en la Ciudad de México, porque esto “es algo muy grave, una ofensa terrible y un agravio a las leyes y a los ciudadanos”.

