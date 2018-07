Se deslindan Taibo II y Poniatowska de haber malversado fondos para damnificados

**Elena Poniatowska: “Les dije que no quería tener relación con el dinero”. No me involucré en repartición, afirma Paco Ignacio Taibo II. Ambos fueron mencionados por AMLO en el video en el cual presentó el fideicomiso, el 25 de septiembre del 2017.

20 de julio, 17:03 pm

Ciudad de México.- Elena Poniatowska y Paco Ignacio Taibo II se desmarcaron del fideicomiso promovido por Morena para ayudar a damnificados de los sismos del año pasado, y por cuyos fondos malversados y desviados, el INE acaba de aplicar una multa millonaria y una tremenda «quemada» al partido y a los dirigentes del recién electo nuevo presidente de la república.

“Desde un principio les dije que no quería tener ninguna relación con el dinero”, resaltó Poniatowska en charla con Crónica.

“Evidentemente no me involucré en la repartición, tenía otras tareas: más en el rollo mío que es la cultura”, expresó Paco Ignacio a este diario.

Ambos fueron mencionados por Andrés Manuel López Obrador en el video en el cual presentó el fideicomiso de manera pública, el 25 de septiembre del 2017.

“Decidimos recaudar estos fondos mediante un fideicomiso que ya se constituyó en el Banco Afirme, se llama Por los Demás… Este fideicomiso está integrado por Laura Esquivel, el abogado Julio Scherer, la artista Jesusa Rodríguez, por el escritor Pedro Miguel, Bertha Maldonado Chaneca, también periodista, Paco Ignacio Taibo, escritor, Elena Poniatowska, escritora, y el padre Solalinde, ésta es la forma más segura de aportar a los damnificados”, aseguró entonces el hoy Presidente electo.

“No tengo nada que ver”, atajó Poniatowska ayer, con cierto temor.

“Sólo estuve en la primera reunión y después ya no, no he participado para nada”.

—¿Por qué se deslindó?

—Yo desde un principio dije que no quería tener nada que ver con el dinero, porque no sé manejar dinero, y puse muy claro que no contaran conmigo para eso.

—¿Respaldó la creación del fideicomiso?

—Mi respaldo fue moral para los damnificados.

—¿Tiene usted la certeza de que ese dinero llegó a los damnificados?

—No, yo no tengo ninguna certeza, me salí y no asistí a las reuniones. Ellos se hicieron bolas con lo del dinero –y señaló que recordaba el nombre de Pedro Miguel como uno de los que manejarían el tema.

—¿Y Jesusa?

—Ella tampoco, fue una vez nada más a la reunión, porque vive en San Miguel de Allende.

—¿Dónde se hacían esas reuniones?

—En aquella primera reunión acudieron a mi casa, pero después ya no, porque yo me salí de ese grupo.

— ¿Conoció a todos los que asistían?

— Fueron a mi casa a desayunar, iban otros, pero no me sabía los nombres de todos.

— ¿Se está manchando el trabajo en beneficio de los afectados?

— Yo no tengo ninguna preocupación, tampoco podría acusar a nadie, porque le perdí la pista al dinero.

Por su parte, Paco Ignacio Taibo II aclaró: “Mi relación fue en el momento original, cuando se discutió cuáles eran los mecanismos de la entrega y punto, a partir de ese momento me dediqué a otras tareas; en esa primera reunión se produjo la discusión de cómo se iba a entregar el dinero, di mi opinión y hasta ahí llegó”.

— ¿No se involucró en la repartición?

— Evidentemente no, tenía otras tareas: más del rollo mío de cultura.

— ¿Quién sí estuvo inmerso?

— Gente del partido, pero no recuerdo detalles.

— ¿Y de parte del grupo intelectual mencionado por AMLO?

— No hay que tirar del hilo, no tengo interés ni ganas de hablar del tema.

— ¿Es un tema incómodo?

— Para mí no es incómodo, es un no tema.

— Se le ha mencionado en redes como parte del fideicomiso, el propio Andrés Manuel lo hizo…

— Me mencionan en redes un día sí y un día no, sobre todo para perseguirme, pero me divierto mucho.

