Se comprometen a dar respuesta hoy a pliego de PF inconformes

**La coordinadora operativa de la Guardia Nacional, que funge como enlace con la PF dio a conocer que darán respuesta hoy mismo al pliego petitorio de 9 puntos.

La Crónica de Chihuahua

3 de julio, 13:07 pm

Ciudad de México.- Patricia Rosalinda Trujillo, coordinadora operativa de la Guardia Nacional, que funge como enlace con la Policía Federal, dio a conocer que la instrucción del presidente de la República y del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo es dar respuesta hoy mismo el pliego petitorio de nueve puntos, presentada por la comisión de elementos inconformes.

Destacó que las mesas de diálogo quedaron instaladas y permanecerán abiertas de manera permanente para atender todas las inquietudes de los efectivos que desde la madrugada de este miércoles tomaron las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal, CONTEL, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa.

En un breve mensaje a medios de comunicación, Patricia Rosalinda Trujillo leyó el listado de peticiones que le entregó la comisión de elementos de la Policía Federal, en su primer encuentro a puerta cerrada.

“1.- No les llegó la información del Proceso de Transferencia.

2.- La exigencia de respeto al mando civil de la Guardia Nacional.

3.- Llevar a efecto la conciliación, entre la relación de los elementos que ahora integran la Guardia Nacional.

4.- Que se genere una valoración, en cuanto al sobrepeso y a los tatuajes. Que no exista discriminación.

5.- Que se respete la antigüedad y los grados.

6.- Todos aceptan pasar a la Guardia Nacional, sin ser fragmentada por evaluaciones, por sobrepesos o tatuajes, y que se respeten sus condiciones laborales.

7.- Que se respete a aquellas personas que tienen riesgo de trabajo

8.- Que no se va a obligar a nadie a pasar a la Guardia Nacional, eso es una manifestación total y directa de nosotros y aquí me atrevo a hacer un paréntesis.

Nosotros queremos el bienestar y no podemos querer o aspirar al bienestar si no lo propiciamos, y el bienestar de las y los compañeros de la Policía Federal es el punto principal tanto del presidente de la República como del secretario. De ahí que se aperturara esta mesa permanente.

Y finalmente 9, uno de los puntos más inquietantes, para las y los compañeros es el pago de su operatividad completa y sus franquicias”, enlistó.

Por su parte, Jesús Valencia, titular de la Unidad de Estados y Regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dejó abierta la posibilidad de que Alfonso Durazo se reúna en breve con los inconformes, una vez que se alcancen los acuerdos necesarios.

