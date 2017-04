Hay 50 expedientes por corrupción, incluido César Duarte: Javier Corral

Por Pascal Beltrán del Río/ Excelsior, Imagen

La Crónica de Chihuahua

7 de abril, 10:45 am

En entrevista con Pascal Beltrán del Río habla Javier Corral Jurado sobre los 6 meses que lleva al frente del Gobierno de Chihuahua y la presentación del informe correspondiente. También se refirió al exgobernador César Duarte, exgobernador del estado, que continúa prófugo, de lo que opinó:

Iniciamos la operación que tiene que ver con captura a toda la red de corrupción política que el exgobernador había encabezado. Se utilizaron distintas funciones, cargos, para desviar recursos públicos para licitaciones de obra, contratos a modo y enriquecerse de manera personal. Trabajamos durante 6 meses para dar seguimiento durante una serie de denuncias ciudadanos y pesquisas. Hicimos un trabajo muy riguroso en términos de investigación, donde encontramos archivos, equipo de cómputo y que fruto de la colaboración de exfuncionarios y actuales trabajadores pudimos hacerlo. Abrimos más de 50 expedientes en torno de hechos de corrupción de distintos funcionarios y por supuesto del gobernador. Hemos venido documentando fraudes, peculados, enriquecimiento ilícito y empezamos con una serie de aprehensiones, toda vez que nos dieron las órdenes en todos los casos que lo solicitamos y ahora están en prisión 3 de los actores relevantes del exgobernador del estado.

Y destacó la labor como una primicia nacional contra la corrupción:

Pensamos que es un precedente para todo el país: simplemente en los primeros 3 expedientes de los casi 50, documentamos una afectación patrimonial de casi mil millones de pesos. Se desató una fiebre de amparos pero esperada por nosotros, toda vez que se ha hecho del amparo un instrumento de salvaguarda también de delincuentes. Estamos en una estrategia para que no importando que sean amparados, podamos continuar con las investigaciones. Hay un número increíble de amparados que se elevó a 62 el día de ayer. De manera sorprendente apareció el mapa de quienes han participado en estos hechos o se sienten vulnerables, no hemos confirmado que se trate de las personas amparadas, al contrario, nos han requerido información y hemos señalado que no se tienen investigaciones sobre varios de ellos.

