Sale AMLO del Covid-19 y sigue repudiando el uso del cubrebocas

**Al mismo tiempo, México se convirtió en el país con la más alta mortalidad en el mundo por la infección del coronavirus SARS-Cov 2, reveló un estudio científico de la Universidad Johns Hopkins, que monitorea el desarrollo de la pandemia.

Luego de recuperarse de COVID-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en su conferencia matutina donde además señaló que el uso de cubrebocas no será obligatorio en el país. Asimismo, y a pregunta expresa durante la "mañanera", el mandatario dijo "no" tres veces sobre si ahora ya usaría el cubrebocas.

Ayer mismo, se dio a conocer que México se convirtió en el país con la más alta mortalidad en el mundo por la infección del coronavirus SARS-Cov 2, según reveló un estudio científico de la Universidad Johns Hopkins, que monitorea el desarrollo de la pandemia a nivel global.

López Obrador dijo que él, a diferencia de otros mandatarios en el mundo, que sí utilizan el aditamento protector y preventivo como un ejemplo a sus ciudadanos y representados, no lo consideraba como indispensable. "No (usaré el cubrebocas), no. Ahora, de acuerdo a lo que plantearon los médicos, ya no contagio", expresó López Obrador, quien desde el inicio de la pandemia ha cuestionado sin argumentos científicos la utilidad de la mascarilla.

Esta postura contrasta con la instaurada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encargada de dar las ruedas de prensa las dos semanas pasadas, en las que el cubrebocas era obligatorio.

EN MÉXICO MUEREN 86 CONTAGIADOS POR CADA MIL,

8.6 INFECTADOS POR CADA 100

México se colocó como el país con mayor letalidad por el Covid-19 entre las 20 naciones más afectadas por la pandemia en el mundo, de acuerdo con un análisis de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos.

De acuerdo con el centro educativo que realiza un seguimiento a nivel mundial del avance de la epidemia, hasta ayer, en México, por cada 100 contagiados de coronavirus se registraban 8.6 muertes en promedio.

Este indicador colocó al país como el de mayor letalidad en comparación con las otras 19 naciones más afectadas por la pandemia, y que de acuerdo con Hopkins son: Perú (3.6 muertes por cada 100 contagios); Italia (3.5); Sudáfrica (3.1); Reino Unido (2.8); e Indonesia (2.7).

