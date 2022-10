Sabotaje con explosiones al gasoducto Nord Stream: más difícil probar que no fueron los EEUU

**Agresión a Alemania y a Rusia: ¿Qué hay detrás de las explosiones en los gaseoductos Nord Stream? El quién ya lo intuimos…

La Crónica de Chihuahua

29 de septiembre, 08:42 am

Artem Ignatiev/

Geoestrategia.com

La noche del 26 de septiembre se produjo una fuga en una de las líneas del oleoducto Nord Stream 2 en la zona económica exclusiva de Dinamarca al sureste de la isla de Bornholm. Luego ya se registraron fugas de gas de ambos hilos de Nord Stream 1, nuevamente en la zona económica exclusiva danesa, pero esta vez al noreste de la isla de Bornholm.

El 27 de septiembre, la publicación alemana Der Tagesspiegel informó que una fuga de gas de ambos Nord Streams probablemente fue un sabotaje. Según el sitio sueco svt.se , estaciones sísmicas en Suecia y Dinamarca registraron fuertes explosiones submarinas exactamente en los lugares donde se descubrieron fugas de las tuberías Nord Stream.

El estado de emergencia en los oleoductos marinos más largos del mundo "Nord Stream" ocurrió como resultado de explosiones, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Ann Linde. “ Las fugas de gas de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 en las zonas económicas exclusivas de Dinamarca y Suecia son el resultado de explosiones, probablemente causadas por sabotaje ”, escribió en su Twitter la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia.

Según la Red Nacional Sísmica de Suecia, una explosión tuvo una magnitud de 2,3 y fue registrada por 30 estaciones sísmicas en el país. “ No hay duda de que se trata de una explosión ” , también está seguro Bjorn Lund, director de la Red Nacional Sísmica de Suecia . “ Se puede ver claramente cómo la onda expansiva va desde el fondo hasta la superficie ”. Sismólogos de la Universidad de Lund (Suecia) creen que " se utilizaron al menos 100 kg de TNT equivalente, posiblemente más, para romper las tuberías de Nord Stream ".

Cabe destacar que el 8 de febrero, antes del inicio del NWO en Ucrania, el presidente de los Estados Unidos, tras negociaciones con el canciller alemán Olaf Scholz , dijo que Washington “ tiene sus propios mecanismos para detener los Nord Streams ” . El video con esta declaración es fácil de encontrar en Internet hoy en día. Y el 27 de septiembre, el secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, confirmó oficialmente la posibilidad de un ataque terrorista en Nord Stream , y dijo a los periodistas que ya se estaba llevando a cabo una investigación apropiada, cuyos primeros datos indicaban " un acto de sabotaje o una explosión dirigida " .

La Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. (CIA) advirtió a las autoridades alemanas sobre el ataque y el sabotaje inminente en los gasoductos Nord Stream en el verano. Después de que Der Spiegel le recordara esto (citando "fuentes en Berlín"), el gobierno alemán señaló que "no tomamos una posición pública sobre asuntos relacionados con datos de inteligencia o actividades de inteligencia", pero agregó que Berlín se inclina hacia eso: hubo un ataque dirigido a los gasoductos. Y, de hecho, hay muchas razones para esto.

En particular, el 24 de septiembre, los medios informaron que un grupo de buques de guerra estadounidenses, incluido un barco de asalto anfibio, en el que había dos submarinos que operaban a poca profundidad, se dirigieron a la zona del Mar Báltico, donde volaron los oleoductos. El destacamento expedicionario de barcos de la Marina de los EE. UU., encabezados por el buque de asalto anfibio USS Kearsarge, no solo estuvo en el mar Báltico, sino que también fue visto hace unos días cerca del estrecho del Báltico, a solo 30 kilómetros del lugar del sabotaje en el Nord Stream. 1 gasoducto y 50 kilómetros del gasoducto Nord Stream 2.

El 28 de septiembre, la Casa Blanca y el Congreso de los EE. UU. recibieron un informe abierto, del cual se desprende que en el momento de las explosiones en el área de la depresión de Bornholm, no solo los estadounidenses, sino también los buzos del Royal La Armada de Gran Bretaña había estado realizando ejercicios por tercer día. El mismo día a las 19:00 en Gran Bretaña se llevó a cabo una ceremonia para premiar a dos marineros de la Armada de Su Majestad por mérito militar y celebración de importantes eventos en aguas territoriales extranjeras, y el británico The Telegraph logró acusar a Rusia de sabotaje ¡a su propio gaseoducto!

Los anglosajones, con su descaro habitual, están imponiendo al mundo entero la opinión de que la propia Rusia destruyó miles de millones de dólares gastados en la construcción de un extenso sistema de transmisión de gas (GTS) y los ingresos potenciales derivados de él, pero ahora Alemania, la principal potencia industrial europea, no tiene a dónde ir: los alemanes tendrán que comprar GNL estadounidense, pagando más por él que por el gasoducto ruso.

Al mismo tiempo, es obvio para cualquier investigador imparcial lo poco rentable que les sucedió a Rusia y Alemania. Y, por el contrario, qué beneficioso es para los anglosajones y sus satélites en la región báltica: los países escandinavos y Polonia. Los medios ya son incluso irónicos sobre esto en el espíritu: " Nord Streams" fueron gaseados: los "pescadores polacos" abandonaron la UE sin ninguna posibilidad ". Recordando que Gran Bretaña tiene algunos de los mejores saboteadores de submarinos del mundo, escriben: “Este sabotaje es beneficioso para Estados Unidos, que necesita enterrar la cooperación germano-rusa, que duró más de 50 años. Y en consecuencia, no dar la oportunidad de restablecer las relaciones y encadenar a la UE al mercado de GNL. Finalmente separan a Rusia de Europa en términos de interacción gaseosa. Esta zona es muy popular entre los pescadores polacos y la profundidad del mar Báltico no supera los 50 metros. Docenas de barcos polacos pescan alrededor de la isla y bien podrían haber sido utilizados por saboteadores”.

Prestemos atención a la gran inauguración del gasoducto del Báltico, sincronizada con la neutralización de Nord Streams, que se anuncia para reemplazar al Nord Stream ruso. A la ceremonia solemne, que tuvo lugar en Goleniew, Voivodato de Pomerania Occidental de Polonia, asistieron el presidente y primer ministro de Polonia, Andrzej Duda y Mateusz Morawiecki, así como el primer ministro de Dinamarca, Matte Frederiksen.

El nuevo gasoducto polaco-escandinavo, a través del cual el gas de Noruega atravesará Dinamarca y el mar Báltico hasta Polonia, alcanza su plena capacidad antes de lo previsto. Además, a finales de año su capacidad se duplicará respecto a lo previsto anteriormente. Baltic Pipe se considera un elemento clave de la independencia de Polonia de las fuentes rusas y comenzará a transportar gas el sábado 1 de octubre con una capacidad inicial de 2 a 3 mil millones de metros cúbicos por año. Tal "coincidencia" con el sabotaje en los gasoductos rusos...

Mientras tanto, el operador de gasoductos ruso Nord Stream informa: “La destrucción que ocurrió el mismo día simultáneamente en tres cadenas de gasoductos en alta mar del sistema Nord Stream no tiene precedentes. Aún no es posible estimar el momento de la restauración de la infraestructura de transmisión de gas. Los servicios de seguridad alemanes no descartan en absoluto que ambos tramos del gasoducto Nord Stream 1 no vuelvan a ser utilizables nunca más. Tagesspiegel informó esto el 28 de septiembre, citando fuentes gubernamentales. La reparación, si es posible en principio, podría llevar varios años, lo que significa que Europa tendrá garantizada la escasez de gas al menos durante todo el invierno y la mayor parte de 2023.

Y durante todo este tiempo, el único gasoducto que conectará el oeste y el este del continente europeo transitará por el territorio controlado por los anglosajones de Ucrania.

En estos momentos, Gazprom está bombeando 42 millones de metros cúbicos diarios a través del GTS ucraniano, y este es el último flujo de gas que Europa recibe de Rusia. El oleoducto Yamal - Europa, que conectaba consumidores en Alemania y yacimientos en Siberia Occidental, se detuvo en mayo debido a sanciones contra EuRoPol GAZ (el operador de la sección polaca del oleoducto). Y en agosto, Nord Stream se detuvo después de que Gazprom se negara a llevarse la turbina Siemens reparada de Alemania ...

En condiciones en que el giro de los flujos de hidrocarburos desde la Federación Rusa hacia el Este es lento y con obstáculos, el Occidente colectivo usa esto como argumento en las negociaciones con el Kremlin: "Negociar con Kyiv y congelar la conexión de los territorios ocupados, de lo contrario, no garantizará la seguridad del oleoducto ucraniano". Según algunos investigadores rusos, dado que los oleoductos restantes representados por los gasoductos TurkStream (con sus bajos volúmenes) y Yamal - Europa, a través de los cuales se congelaron los suministros en marzo, también son vulnerables, surgen las siguientes metas de los anglosajones .

Primero, convencer a los líderes de la Federación Rusa de que ha comenzado la liquidación irreversible de rutas hacia Occidente, lo que creará una situación extremadamente incómoda para las élites rusas. Sí, el conjunto de Occidente está jugando peligrosamente con todo, pero eso no elimina los riesgos a largo plazo para Moscú, dada la ambigüedad de China como socio estratégico y su renuencia a entablar relaciones aliadas reales.

En segundo lugar, el peligro de esta herramienta diplomática es que, si no funciona en el marco de la negociación política, se convierta en catalizador de una escalada aún mayor del “no rules” que Rusia intenta evitar desde hace más de siete meses. Aquí Rusia está lidiando con un evento más grande que el anuncio de la movilización e incluso el interminablemente discutido uso de armas nucleares tácticas.

En tercer lugar, lo sucedido no solo se dirige a Rusia, sino también a Europa, cuya seguridad energética ahora está en entredicho. En la Unión Europea, esto ha sido realmente reconocido. El 28 de septiembre, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell , dijo que los daños en los gasoductos de Nord Stream " no fueron accidentales y nos afectan a todos ". " Toda la información disponible indica que las fugas son el resultado de acciones deliberadas”.

En cuarto lugar, los ataques a los gasoductos submarinos rusos podrían provocar la mayor crisis en la historia de la Unión Europea. Su resultado directo será una compleja desorientación y desintegración de la UE. El resultado probable es la liquidación de una Europa unida como entidad geopolítica independiente y su transición bajo el control integral de los anglosajones con la consolidación de Estados Unidos en el papel de hegemonía mundial.

En quinto lugar, la destrucción de los gasoductos es un obstáculo tecnológico difícil para que Europa supere las diferencias con Rusia. Europa ya se enfrenta a la amenaza de "saboteadores submarinos desconocidos" y otros terroristas internacionales, que a partir de ahora pueden declarar como proveedores a cualquiera indeseable para Europa: Azerbaiyán (donde se celebrará el XIV Foro Económico Euroasiático, conocido como Foro de Verona el 28-29 de octubre), Argelia, Qatar, cuyos oleoductos y camiones cisterna estallan de la misma forma que los oleoductos del Nord Stream.

Y Washington ya ha declarado que está dispuesto a ayudar a los aliados europeos tras las “fugas de gas” del Nord Stream. Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses no confirman oficialmente la versión de sabotaje en el Nord Stream, con la que el jefe del Departamento de Estado parecía estar de acuerdo. Según Anthony Blinken, el cierre de los gasoductos "no interesa a nadie", pero la investigación del incidente continuará. La Casa Blanca se negó a discutir la versión de lo sucedido y se ofreció a centrarse en la investigación.

En última instancia, todo este acto de equilibrio verbal tiene como objetivo hacer que sea lo más difícil posible para las empresas europeas construir un negocio sostenible en casa, en Europa. Si antes de las explosiones en los gasoductos rusos todavía podían esperar sobrevivir a las dificultades con el suministro de energía, etc., ahora la situación está cambiando drásticamente. Y Londres y Washington están literalmente presionando a las empresas europeas para que consideren trasladar sus instalaciones productivas a territorios que, por un lado, estén provistos de sus propios recursos energéticos, y, por otro lado, no tengan los riesgos políticos del viejo continente y fronteras directas con él. Como los EE. UU. en el extranjero y la Gran Bretaña insular.

Explosiones en Nord Stream: hay tantas pruebas contra Estados Unidos que es más difícil probar su no implicación -Kirill Solok

Readovka decidió reunir todos los hechos y explicar por qué nos enfrentamos al comienzo de una guerra de infraestructura global y no a provocaciones ordinarias en el fondo del mar.

De hecho, esta historia comenzó mucho antes del 24 de febrero de 2022, y los proyectos Nord Stream y Nord Stream 2 han sido durante mucho tiempo un hueso en la garganta tanto para Londres y Washington, como para sus satélites más fieles en Polonia y los países bálticos. . Las repetidas declaraciones sobre la violación de la independencia energética de Europa, la presión de las sanciones y otros métodos de guerra económica se han convertido en compañeros constantes de estos proyectos. Pero, claro, conviene prestar atención a la declaración de Joseph Biden , realizada unas semanas antes del inicio del NWO.

“Si Rusia invade, quiero decir, si sus tanques y tropas vuelven a cruzar la frontera de Ucrania, entonces no habrá más Nord Stream 2, le pondremos fin”, dijo el presidente estadounidense durante su comunicación con los periodistas . En respuesta a la pregunta de un periodista sobre cómo es esto posible si Nord Stream 2 está controlado por Alemania y no por Estados Unidos, Biden respondió: “Te lo prometo, podemos hacerlo ” . Se puede ver una prueba en video de esta declaración fechada el 7 de febrero aquí .

En la histeria colectiva del flujo de información anterior a la guerra, esta declaración fue, por supuesto, rápidamente olvidada, pero fue en vano. Porque entonces ya se estaba desarrollando en las oficinas del Pentágono el plan para el desmantelamiento explosivo del gasoducto. Antes de pasar al siguiente capítulo de esta historia, volvamos un poco a la geografía y miremos el mapa de las tuberías de Nord Stream:

El mapa muestra que todas las ramas del Nord Stream pasan muy cerca de la isla de Bornholm, que pertenece a Dinamarca, mientras que la tubería también pasa por aguas territoriales danesas. Es de destacar que el nombre de esta isla apareció en los medios mucho antes de las explosiones en el Nord Stream.

Todos los años, los países de la OTAN realizan ejercicios BALTOPS en el Mar Báltico, este año las maniobras se realizaron del 5 al 17 de junio. A ellos asistieron las fuerzas de Estados Unidos, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Letonia, Lituania, Gran Bretaña, Países Bajos, Noruega, Polonia, Turquía, además de Suecia y Finlandia, que en ese momento comenzó a dar pasos activos para unirse a la OTAN. Es de destacar que la escala de los ejercicios fue sin precedentes, y los Estados Unidos presentaron los barcos de desembarco universales USS Gunston Hall y USS Kearsarge en la zona de su conducta. La isla de Bornholm se convirtió en el área para realizar estos ejercicios a gran escala. Y, como escribiría más tarde Sea Power, una de las principales tareas de los aliados era probar los vehículos submarinos no tripulados, para los cuales el terreno de esta isla es el más adecuado .

Sorprendentemente, después de completar los ejercicios, el USS Kearsarge no abandona el Mar Báltico y pasa el rato entre las capitales bálticas durante todo el verano, aparentemente para "demostrar" la bandera y apoyar a los aliados. Al mismo tiempo, los observadores notan una extraña tendencia. El grupo de helicópteros del buque, formado por helicópteros antisubmarinos MH-60, comienza a patrullar sistemáticamente la zona de la isla de Bornholm, y la trayectoria de su vuelo coincide sorprendentemente con la ruta de los oleoductos.

Extraña actividad comienza a observarse a fines de agosto - principios de septiembre, con helicópteros volando fuera de las aguas territoriales de Dinamarca, pero prácticamente en sus fronteras, y los waypoints extrañamente coinciden con los lugares de futuros accidentes en el oleoducto, que también "completamente accidentalmente" ocurrido fuera de las aguas danesas, pero literalmente junto a sus fronteras.

Es de destacar que fue en este mismo momento que la tesis sobre la necesidad de desmantelar Nord Stream también fue expresada por la "principal hiena europea ", el Sr. Duda, quien afirma directamente en el foro rusofóbico "Plataforma de Crimea" :

“Cuando Rusia está en guerra contra Ucrania, cuando ataca, ocupa, un cambio de política en Occidente implica no solo la suspensión del Nord Stream 2, sino también la liquidación, el desmantelamiento completo del gasoducto”.

Aparentemente, para ese momento se habían completado todos los experimentos con drones submarinos operados desde el USS Kearsarge y su grupo de helicópteros, y ya había confianza en los resultados necesarios de su uso. Pero lo más interesante es que incluso en el momento de los “accidentes” en los oleoductos, el grupo naval estadounidense seguía estando en la zona, no apagó sus transpondedores y su ubicación era visible para cualquiera.

Es decir, Estados Unidos no ocultó su presencia en la zona, no apagó los transmisores de los barcos y helicópteros, todo el grupo quedó a la vista de cualquier internauta. Todo se hizo de manera ostentosa y deliberada. Además, ningún otro saboteador podría pasar desapercibido entre este grupo. Y la guinda del pastel fue la publicación en Twitter del exministro de Defensa de Polonia, y ahora eurodiputado Radek Sikorsky , quien escribió "¡Gracias, EE.UU.!" y publicó una foto del lugar del accidente en la tubería. Para información, este personaje fue ciudadano británico hasta 2006, prácticamente no ocultó sus vínculos con el Mi-6, y su mensaje fue sancionado sin ambigüedades.

Por lo tanto, ni Gran Bretaña ni los Estados Unidos están tratando de ocultar quién está detrás de este ataque terrorista, por el contrario, todo se está haciendo de la manera más abierta y desafiante posible. Mientras tanto, esta historia en realidad marca el comienzo de una nueva ronda del conflicto global entre Occidente y Rusia, en la que una de las partes ya no evita los ataques abiertos a la infraestructura de la otra. Y ya hemos escrito sobre el significado geopolítico de esta huelga, sus objetivos y posibles consecuencias.

Alemania nacionaliza el monopolio gasista Uniper, principal cliente de Gazprom

El Ministerio de Economía alemán ha anunciado que el Estado adquirirá el 98,5 por cien de las acciones del monopolio gasista Uniper. La empresa tiene muchas dificultades a causa de la crisis energética y la operación pretende salvarla porque está en el centro del suministro de gas a Alemania.

Uniper suministra gas a cientos de municipios alemanes y la nacionalización sustituye al plan de ayuda inicial dado a conocer el pasado mes de julio, que preveía que Berlín tomara una participación del 30 por cien del monopolio, primer importador de gas de Alemania. En concreto, Alemania comprará todas las acciones de Fortum a un precio de 1,70 euros por acción por un total de 500 millones de euros.

Berlín también llevará a cabo una ampliación de capital de 8.000 millones de euros. El acuerdo también prevé el reembolso, por parte de Alemania, de un préstamo de 8.000 millones de euros que Fortum había concedido a su filial.

El monopolio necesitaba una intervención para hacer frente a la crisis del gas. Al ser el mayor importador del país, la reducción de las entregas y la interrupción de los suministros del gasoducto principal hundieron a la empresa. Era el principal cliente del grupo ruso Gazprom en Alemania. Para cumplir sus contratos, ahora tiene que comprar gas en el mercado internacional al contado, donde los precios se han disparado. En total, las pérdidas sufridas ascienden a 8.500 millones de euros, ha reconocido Fortum. La situación empeoró cuando Gazprom cerró temporalmente su gasoducto Nord Stream 1, principal proveedor de gas ruso a Alemania, a principios de septiembre.

El gobierno alemán ha advertido repetidamente en los últimos meses del “efecto Lehman Brothers”: la quiebra de Uniper tendría consecuencias dramáticas en el mercado energético. Dada la importancia de Uniper, su quiebra sacudiría el suministro de gas y provocaría la escasez de energía para miles de clientes.

Tiempos desesperados, medidas desesperadas. -Andrey Martyanov

Saker lo clava:

El ataque terrorista a NS1 y NS2, combinado con todas las amenazas y la histeria, prueban que todo el liderazgo de Occidente sufre un gran golpe Y está en modo de pánico total. El retroceso de toda esta crasa estupidez será nada menos que absolutamente enorme. Y si los anglosionistas son lo suficientemente tontos como para querer una guerra de disparos, Rusia los complacerá, NO tengo absolutamente ninguna duda al respecto.

La realidad es que EE. UU. estuvo en modo de control de daños durante mucho tiempo, y el terrorismo contra los oleoductos es una clara señal de desesperación y es principalmente una reacción a los resultados decisivos de los referéndums. Simplemente no se puede seguir dando vueltas al hecho de que Rusia se devolvió a sí misma un territorio una vez y media más grande que el de todo el Benelux , que también es el productor del 80% del (antiguo) PIB de Ucrania. Simplemente no se puede hacer girar esto obstruyendo los medios con minucias tácticas inútiles y sin sentido de VSU "capturando" algún pueblo o ciudad, o dos, sin ninguna perspectiva real de retenerlos por mucho tiempo. Entonces, atacas con desesperación, frustración y pánico. Y, por supuesto, uno tiene que seguir arrojando fakes.

Como ya señalé, volar las tuberías no debería oscurecer la situación real:

Las exportaciones rusas de gas natural a Europa han caído más de un 82% en un año, según la ministra de Transición Energética de España, Teresa Ribera. “En solo un año, el flujo de gas procedente de Rusia cayó más de un 82%. De hecho, en enero de 2021, los suministros desde Rusia supusieron cerca del 40% del gas consumido en Europa. De momento, esta cifra no alcanza 10%", dijo Ribera a una cadena española el viernes. España, que no depende de Rusia para el suministro de gas, tiene recursos suficientes para ayudar a sus vecinos más cercanos, Francia e Italia, agregó el ministro español.

La dinámica fue obvia por un tiempo. Rusia simplemente está cerrando la UE porque la UE es un enemigo abierto de Rusia, además de que robó dinero ruso. Entonces, en términos económicos generales, no es inesperado para Rusia y se han tomado las medidas necesarias. Ahora la UE tendrá que vivir sin el gas ruso y eso significa un golpe final para la economía de Alemania, extremadamente sobrevalorada y sobrevaluada, y tampoco producirá ningún beneficio tangible para la economía de EE. UU., ya que EE. UU. económicamente en este momento es un completo desastre. Vivimos tiempos interesantes. Por puro efecto geopolítico y militar: espere los acontecimientos en Ucrania y creo que fue Scott Ritter quien describió el resultado para EE. UU. en Ucrania como Afganistán 1.0 pero con esteroides. Yo, sinceramente, no espero menos, pero algo me dice que será más.

Nord Stream 1 y 2: explosiones con enorme eco geopolítico

Tres explosiones en las cuerdas de los gasoductos rusos en el Báltico han abierto una caja de Pandora. Mientras los medios occidentales compiten en las acusaciones contra Rusia, las partes afectadas negocian a través de los canales de comunicación preservados e intentan identificar de manera confiable al culpable.

La evidencia apunta a los anglosajones con casi un 100% de probabilidad. Con la aclaración posterior, cuyo plan era - los Estados Unidos o Gran Bretaña. ¿Y cómo podemos ahora considerar las amenazas de febrero de Biden de destruir el SP-2: reconocimiento o autoincriminación?

Sin embargo, el juego "romper la tubería" se puede jugar de forma colectiva.

No solo los gasoductos recorren el fondo de los mares y océanos, también existen cables eléctricos. Por ejemplo, según IFA-1 e IFA-2, la electricidad llega a Gran Bretaña desde Francia, solo 3 GW.

Por cierto, hace un año, París usó este argumento para contrarrestar a Londres regateando los detalles del Brexit. Ahora que la crisis energética se ha intensificado, la dependencia del reino de la electricidad del continente no ha hecho más que aumentar.

Por supuesto, esta no es una llamada para estropear algo. Pero el desarrollo de las tecnologías UAV avanza a tal ritmo que algunos herederos de los pueblos oprimidos por Gran Bretaña bien podrían tener a su disposición el equipo necesario. Y vengar siglos de humillación.

Pero hay varias docenas más de cables de Internet a través de los cuales el reino se mantiene en contacto con el continente. Algunos antiglobalistas pueden atacar, por ejemplo, el cable estratégico Grace Hopper: pertenece a Google y garantiza el funcionamiento de sus servicios en Gran Bretaña.

Muy cerca se encuentran los cables de Vodafone y otras compañías de telecomunicaciones. Pero qué decir: los vengadores potenciales de la corona británica pueden estudiar los mapas necesarios por sí mismos.

Me pregunto qué pasará con la Bolsa de Valores de Londres si Gran Bretaña pierde la electricidad y la comunicación con el mundo exterior a la vez.

Los siguientes artículos respaldan nuestra afirmación de que la política estadounidense hacia Rusia y Alemania es matar dos pájaros de un tiro. El desvío de todos los recursos naturales rusos, como el petróleo, el gas natural, etc., hacia China conducirá a la destrucción de Alemania y la Unión Europea, ya que el costo de la energía, incluso si se reemplaza con fuentes extranjeras, será demasiado costoso para ser competitivo. . El apalancamiento energético del gas natural solo en Alemania es 100-1 en relación con la relación producción industrial-gas natural.

"Los momentos Minsky se desencadenan por un apalancamiento financiero excesivo y, en el contexto de las cadenas de suministro, el apalancamiento significa un apalancamiento operativo excesivo: en Alemania, $2 billones de valor agregado dependen de $20 mil millones de gas de Rusia... eso es 100 veces más apalancamiento que el de Lehman. Y el concepto de apalancamiento operativo también se aplica en el ámbito militar: si Taiwán fabrica los chips para los misiles, EE.UU.

Quién se beneficia con la voladura de gasoductos SP-1 y SP- 2 - análisis de Rybar

Los principales beneficiarios de la interrupción del suministro de gas ruso a Europa son EE. UU. y el Reino Unido por las siguientes razones:

▪️El GTS ucraniano se está convirtiendo en la ruta principal para el tránsito de gas desde Rusia a Europa.

▪️El gobierno alemán, incluso con un fuerte deseo, no podrá lanzar Nord Stream 2. Y como sabemos, Alemania no tenía prisa por llevar a la quiebra al operador del oleoducto Nord Stream-2, a pesar del anuncio del cierre del proyecto, manteniendo así margen de maniobra y seguro en caso de un invierno duro. Este seguro ya no está disponible. Las reparaciones pueden tardar varios años.

Es beneficioso para Gran Bretaña y Estados Unidos debilitar a Alemania no solo al cortarle los suministros rusos, sino también al provocar conflictos económicos dentro de la UE.

En concreto, el 27 de septiembre tuvo lugar la inauguración del gasoducto Baltic Pipe en el noroeste de Polonia. Su capacidad es de solo 10 mil millones de metros cúbicos, que es 10 veces menor que el volumen suministrado por SP-1 y SP-2.

Sin embargo, los suministros de gas de Noruega permitirán a Polonia controlar el volumen de recursos energéticos enviados a los países bálticos y Alemania, lo que inevitablemente conducirá a un aumento de las tensiones con Alemania.

▪️Estados Unidos está interesado en la creciente dependencia de Europa de los suministros de GNL, y el Reino Unido recibió un pequeño porcentaje del gas ruso del consumo total y, por lo tanto, su reducción no afectará en gran medida el balance energético del país: en junio, Gran Bretaña redujo volúmenes de importaciones de gas ruso en ¾ de los volúmenes suministrados en 2021 - 4% de las importaciones totales de gas.

El Reino Unido también está experimentando una crisis energética. Los precios de la electricidad aumentarán a partir del 1 de octubre) en un 80%.

La importación de electricidad de Noruega a través de un cable submarino es difícil debido a la sequía de los ríos y la reducción de la generación de electricidad de las centrales hidroeléctricas. Los suministros de energía de las centrales térmicas y nucleares en Francia también han disminuido debido a la crisis energética en Francia.

En julio se informó (que el Reino Unido pagó de más el 5000 % por electricidad importaciones de Bélgica, porque había un calor anormal y un clima sin viento, lo que significa que las turbinas eólicas no funcionaban.

Por lo tanto, el Reino Unido ya comenzará a desarrollar sus propios campos de gas en el Mar del Norte y está explorando activamente la posibilidad de extraer gas de esquisto.

La producción de su propio gas permitirá a Gran Bretaña competir con otros proveedores en el mercado de la UE en el futuro.

Pero hasta entonces, los cables eléctricos siguen siendo de gran importancia para un Reino Unido con escasez de energía, lo que significa que un daño accidental en uno (o quizás varios) de ellos al menos causará muchos problemas a la oficina del Primer Ministro Truss, y como máximo, corregir el equilibrio de poder en el mercado energético europeo, donde Alemania se encuentra ahora en una posición bastante vulnerable

Un precedente: Cómo la CIA hizo estallar el gasoducto siberiano en su operación antirrusa más exitosa

Las explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 de Rusia en el Mar Báltico tienen precedentes. La historia recuerda otro incidente similar que, según datos desclasificados de la CIA, se considera una de las operaciones más exitosas de la inteligencia estadounidense contra la infraestructura crítica rusa: el sabotaje del gasoducto siberiano durante la Guerra Fría.

Thomas Reid, exsecretario de la Fuerza Aérea de EE. UU. y miembro del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Ronald Reagan, revela la complicidad de la CIA en la explosión del oleoducto. Describió el sabotaje como solo un ejemplo de la "guerra económica fría" de la CIA contra Moscú en una memoria publicada, dijo, con el consentimiento de la CIA.

Según datos desclasificados, la operación provocó "la explosión no nuclear y el incendio más monumental jamás visto desde el espacio" en el verano de 1982.

Reed escribió que la CIA engañó a los rusos para que robaran un software que "estaba programado para restablecer las velocidades de la bomba y la configuración de las válvulas de las tuberías para producir presiones muy superiores a las aceptables para las juntas y soldaduras de las tuberías".

La CIA se enteró de los intentos de los rusos de robar el software a través de un agente doble reclutado por la inteligencia francesa, el coronel Vladimir Vetrov, cuyo nombre en código es "Adiós". Su trabajo consistía en evaluar la inteligencia recopilada por una rama especial de la KGB que había creado una red de espías industriales para robar tecnología de Occidente.

"El avance se produjo cuando Vetrov le dijo a la CIA sobre una ’lista de compras’ específica de tecnología de software que Moscú quería actualizar para su gasoducto mientras buscaba exportar gas natural a Europa occidental", escribió el asesor presidencial en sus memorias. "Washington quería bloquear el trato y, después de obtener la aprobación del presidente Reagan en enero de 1982, la CIA engañó a la Unión Soviética para que adquiriera software con fallas integradas.

En su libro, Reed afirma que Estados Unidos agregó un caballo de Troya al software de gestión de oleoductos que la Unión Soviética obtuvo de una empresa en Canadá. "El software de la tubería que se suponía que debía controlar las bombas, las turbinas y las válvulas fue programado para fallar, restableciendo las velocidades de la bomba y la configuración de las válvulas para producir presiones muy por encima de las aceptables para las soldaduras de la tubería. El resultado fue la explosión y el incendio no nuclear más monumental jamás visto desde el espacio.”

La operación superó los sueños más salvajes de la CIA. No hubo víctimas en la explosión, pero fue tan poderosa que los primeros informes alarmaron a Washington.

Los informes iniciales plantearon preocupaciones de que la Unión Soviética había disparado un misil desde un lugar donde no se sabía que estaban basados, o incluso detonado un "pequeño dispositivo nuclear", escribió Reed en su libro.