SLP: Despidos masivos en la zona industrial; la Secretaría del Trabajo, indiferente

** “A mí me despidieron de la empresa Unes, que se dedica a la fabricación de refrigeradores, y también a todas mis compañeras, y nos dijeron que si queríamos regresar a trabajar allí, que volviéramos en tres meses".

La Crónica de Chihuahua

2 de abril, 11:00 am

San Luis Potosí, S.L.P.- Pese a los llamados del ejecutivo federal de que los patrones se abstengan de despedir a sus trabajadores con pretexto de la contingencia sanitaria de la pandemia del Covid-19, decenas de empresas de la rama de automotriz en la entidad, están arrojando a la calle a miles de trabajadores.

Al momento, son decenas de empresas que han mandado a miles de trabajadores a sus casas, pero no por motivo de la contingencia sanitaria, sino porque los paros técnicos tienen que ver con que sus productos que producen, “ahorita no se están consumiendo en los mercados a donde regularmente los mandan, que es Europa o Asia, entonces más bien a eso obedecen los paros técnicos, más que a un tema estrictamente de contingencia”, como lo aseguró hace unos días Manuel Lozano Nieto, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“A mí me despidieron de la empresa Unes, que se dedica a la fabricación de refrigeradores, y también a todas mis compañeras, y nos dijeron que se queríamos regresar a trabajar allí, que volviéramos en tres meses, que ya no tenía caso mantenernos en la fábrica porque ya no estaban vendiendo refrigeradores”, comenta la señora Rocío Maldonado, obrera despedida.

Agregó que acudió a la Secretaría del Trabajo a poner su demanda por despido, pero no encontró a ningún funcionario de guardia que atienda las quejas de los trabajadores “está cerrada la STPS, no hay nadie quien de razón, y pues mi situación económicamente es difícil dado que yo soy el sostén de la familia, tengo tres hijos, uno de ellos, es mi niña y tiene glaucoma en su ojito y mi esposo tiene discapacidad y no puede trabajar”.

Acudió a las oficinas del Movimiento Antorchista a solicitar apoyo, y se le ofreció auxilio de inmediato y se analizará la defensa jurídica respecto a su situación laboral.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---