Revelan al verdadero culpable del error histórico en los Oscar

**La firma de consultoría Pricewaterhouse Coopers ha salido a asumir públicamente toda la responsabilidad acerca de un desliz que no tiene precedentes en los casi 90 años de la estatuilla.

La Crónica de Chihuahua

27 de febrero, 09:00 am

Poco después de que la pareja de actores formada por Warren Beatty y Faye Dunaway protagonizara la que ya ha sido descrita como la confusión más catastrófica en toda la historia de los premios Oscar, al anunciar que ’La La Land’ se había llevado el galardón a la mejor película del año cuando en realidad la estatuilla iba dirigida a la cinta ’Moonlight’, en las redes sociales no han dejado de circular toda clase de teorías sobre el origen y los motivos que explicarían un error de tal magnitud.

Por ello, la firma de consultoría Pricewaterhouse Coopers ha salido a asumir públicamente toda la responsabilidad acerca de un desliz que no tiene precedentes en los casi 90 años que lleva celebrándose la gala más importante de la industria cinematográfica estadounidense, reconociendo que entregaron a la pareja de presentadores el sobre equivocado -concretamente uno repetido de la categoría de mejor actriz protagonista- en lugar del que contenía el nombre de ’Moonlight’ como gran triunfadora de la noche.

«Queremos transmitir nuestras más sinceras disculpas a ’Moonlight’, ’La La Land’, Warren Beatty, Faye Dunaway y a todos los espectadores de los Oscar por el error que tuvo lugar durante la presentación del premio en la categoría de Mejor Película. A los presentadores se les entregó el sobre de la categoría equivocada y, tan pronto como se descubrió el fallo, se corrigió inmediatamente. Seguimos investigando las causas de lo ocurrido, y lo sentimos profundamente. Apreciamos por otro lado la elegancia con la que la Academia, ABC [el canal encargado de retransmitir el evento] y Jimmy Kimmel [maestro de ceremonias] manejaron la situación», reza el comunicado emitido por la compañía.

Con esta aclaración se resuelve finalmente un misterio que no hizo otra cosa que ganar en complejidad cuando la actriz Emma Stone, poco después del evento, aseguraba que ella no había soltado en ningún momento el sobre que la acreditaba como mejor actriz protagonista, el mismo que, como explicó el propio Warren Beatty sobre el escenario, le había sido entregado a él por error poco antes de poner el broche de oro -o de la vergüenza, en este caso- a la ceremonia.

En cualquier caso, el sobre repetido y la confusión que generó supusieron un desafortunado episodio que, lejos de constituir una mera anécdota, terminó empañando una edición que debería haberse destacado, entre otras cosas, por la reconciliación entre la Academia y la comunidad afroamericana, teniendo en cuenta que, además de la victoria del drama ’Moonlight’ como mejor filme del año, dos intérpretes de raza negra, Mahershala Ali y Viola Davis, hicieron historia: el primero por ser el primer intérprete musulmán en ganar un Óscar y la segunda por tener ya en su haber la triple corona que forman la combinación de Oscar, Emmy y Tony.

Como testigo del momento que ha pasado ya a la historia de los galardones más prestigiosos del cine estadounidense, el director español Álex de la Iglesia quiso ofrecer su versión de los hechos a través de Twitter para defender a los protagonistas de la confusión, alegando que a los dos veteranos intérpretes les habían entregado la tarjeta equivocada, tal y como posteriormente ha confirmado la firma de consultoría Pricewaterhouse Coopers.

«Warren está agobiadísimo. Se dio cuenta, pero no podía hacer nada. Le pasaron el sobre de Emma», aclaraba en una serie de tuits el realizador. «Se veía a los técnicos con el sobre correcto haciendo señas en la esquina: ’Warren, no, es éste’».

Al igual que gran parte de los espectadores y los invitados a la gala, De la Iglesia no puedo evitar sentir lástima del veterano actor por el mal trago que le tocó afrontar debido a un error ajeno.

«Todavía no me he recuperado del disgusto de Warren con el sobre. #pobre», añadió poco después, incluyendo el hashtag #Salvad a Warren en su tablón virtual.

«Momento ’Venga, Warren, anímate, que no fue culpa tuya’», bromeó posteriormente durante uno de los números musicales, que grabó en video para todos sus seguidores.

