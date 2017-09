Respalda Antorcha protesta de más 20 mil hidalguenses

**Exige a Omar Fayad no reprimir manifestación programada para mañana en Pachuca.

La Crónica de Chihuahua

4 de septiembre, 08:30 am

Ciudad de México.- El Movimiento Antorchista Nacional anunció el respaldo nacional a la protesta de más 20 mil antorchistas hidalguenses que se realizará mañana 5 de septiembre para demandar y exigir al gobierno priista de Omar Fayad Meneses cumpla con obras y servicios para miles de hidalguenses y abandone su política de oídos sordos ante las demandas ciudadanas; además, el vocero nacional y los dirigentes antorchistas de los 32 estados, exigieron que no se vaya a reprimir la manifestación.

En conferencias de prensa realizadas en las capitales de todo el país, los dirigentes estatales del antorchismo informaron que la protesta de mañana tienen el objetivo de exigir, una vez más, al gobierno hidalguense atienda las necesidades de miles de familias en materia de vivienda, educación, salud y apoyos para el campo; además pidieron el cese definitivo al hostigamiento contra el antorchismo de ese estado.

En este sentido recordaron que en días pasados el gobierno estatal encarceló al líder social Andrés Pérez y a dos activistas, mismos que fueron liberados dos días después, ya que no se les encontró delito qué perseguir, pues su detención fue arbitraria y sin ninguna orden de aprehensión “lo que comprobó que era parte de la campaña de represión política que ha orquestado Omar Fayad”, señaló Homero Aguirre Enríquez.

Además al antorchismo nacional refirió que en la última protesta de 5 mil personas, el pasado 23 de agosto, la Policía Estatal retuvo a un centenar de unidades de transporte, agredieron a los manifestantes y se les obligó a descender de los vehículos con la finalidad de impedir que la población demandara sus derechos y participara en la marcha que se había programado.

Por estos dos antecedentes y dado que al gobierno estatal parece no importarle la inestabilidad social que reina en Hidalgo, la organización antorchista comenzará una campaña para denunciar la política de cerrazón y represión contra el pueblo que está organizado. “Exigimos al gobernador Omar Fayad que mañana no vaya a reprimir la protesta de nuestros compañeros hidalguenses; pedimos también la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal para que se garantice el derecho a la libre manifestación y organización, derechos que están protegidos por nuestra Constitución, pero que en Hidalgo es letra muerta”.

Antorcha representa a más de 2 millones y medio de mexicanos y está preocupada por la situación de pobreza e injusticia que impera en Hidalgo y en otros estados del país, donde a los gobiernos ya no les importa qué suceda con la población y ésta no se siente representada por esos políticos que usan la política del garrote y de oídos sordos para gobernar. “En Hidalgo el 80 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema y la postura del ejecutivo estatal ha sido la de no atender la miseria que padecen sus gobernados”, agregó.

La situación es tan grave y crítica que por ejemplo en Hidalgo sólo 6 de cada 10 viviendas tienen agua entubada, 2 de cada 10 no tienen drenaje, el 54 por ciento de la población está en pobreza, y hay más de 350 mil hidalguenses en pobreza extrema. “Sólo a una gente muy cegada por el poder le puede extrañar que las familias quieran agua, luz, drenaje, caminos, clínicas, albergues y becas para que estudien sus hijos, e incluso en muchos lugares serranos la gente solicita, con urgencia, maíz para comer, necesidad que se demuestra con sólo verles la cara y los cuerpos atormentados por el hambre”, puntualizó el vocero antorchista.

Antorcha siempre ha mostrado disposición al diálogo para encontrar respuesta favorable a los problemas sociales pero en Hidalgo, por lo menos en tres ocasiones, se han pactado reuniones con Fayad Meneses, en donde se tomaría acuerdos concretos para la atención de las obras que se realizarían en este año; “sin embargo, ninguna se han concretado. Por el contrario, en un evidente desinterés por resolver, han sido retenidas unidades del transporte y se les ha amenazado con retirar concesiones si prestan sus servicios a Antorcha”.

El Movimiento Antorchista hace responsable al gobierno de Hidalgo de lo que pueda sucederles a nuestros compañeros del Comité Estatal y de cualquier hidalguense que milite en nuestras filas; además de que el gobernador será culpable de que la problemática se escale a otros niveles de gobierno y de la denuncia que se haga en todo el territorio nacional para exhibir a los malos gobernantes, que sólo les importó el pueblo cuando estaban en campaña; y, ahora que ya están en el poder, no cumplen con lo que prometieron a los campesinos, colonos, profesionistas, amas de casa y estudiantes pobres.

La manifestación de mañana será enteramente pacífica y si hay represión policíaca se podría meter un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exigir la destitución del gobierno de Hidalgo; además el próximo martes 12 de septiembre Antorcha realizará una protesta a la Segob federal para demandar su intervención.

