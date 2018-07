Reprueba Antorcha desalojo violento de colonos en Huejutla, Hidalgo

**“Si se permite una acción represora y sin ofrecer ninguna solución al problema, nos estamos condenando a sufrir la misma represión cuando en un momento dado tengamos la necesidad de manifestarnos”: Evelia Bautista.

La Crónica de Chihuahua

18 de julio, 15:50 pm

Huejutla, Hidalgo.- El Movimiento Antorchista reprobó severamente las acciones realizadas por los gobiernos estatal y municipal durante el desalojo de los vecinos de la colonia Parque de Poblamiento, en el municipio de Huejutla, quienes se manifestaban en el acceso principal a dicha colonia.

La dirigente regional de Antorcha Campesina, Evelia Bautista Gómez, dijo que las acciones conjuntas del ayuntamiento y del Gobierno Estatal son condenables debido a que sin convocar a un diálogo y sin dar soluciones a las demandas de los manifestantes, “utilizaron la fuerza, violentando el derecho y violando las garantías individuales de las personas que exigen solución y atención a sus demandas”.

Subrayó que Antorcha Campesina siempre condenará el uso de la fuerza y la violencia contra aquellos ciudadanos que “cometen el delito de exigir a las autoridades que atiendan y resuelvan sus problemas”.

“Nuestra organización se ha caracterizado por realizar manifestaciones pacíficas, pero vemos con tristeza que el estado y el gobierno municipal de Raúl Badillo, lejos de darle solución a las demandas, sólo firman minutas que no se cumplen, toman acuerdos que se quedan en el olvido y desde el inicio de su administración no ha dado respuestas a las peticiones, no sólo de los antorchistas, sino no de varias comunidades y grupos que se han manifestado por problemas de obras y servicios en el municipio de Huejutla”.

Evelia Bautista ofreció públicamente el apoyo a las personas que han sido víctimas de esta violación de sus derechos; “aunque hay gente que muestra simpatía a estas acciones, olvidan que quienes se manifiestan lo hacen porque no encuentran atención a las necesidades que han planteado por los problemas a los que se enfrentan”.

Asimismo, aseveró que Antorcha Campesina ha acudido frecuentemente a la presidencia municipal y sin encontrar respuestas a las demandas “creemos que si se permite una acción represora como la que se ejecutó en Parque de Poblamiento; sin ofrecer solución al problema ni respeto a los derechos y garantías, entonces; nos estamos condenando a sufrir la misma represión cuando en un momento dado tengamos la necesidad de manifestarnos para exigir reclamo a obras y servicios”.

Finalmente, expuso que el pueblo no debe alegrarse de estas situaciones, por el contrario, debería de condenarlos unánimemente, porque esto es un abuso de poder tanto del gobierno del estado, como del municipal; “ya que sin ofrecer resultados se utilizó la fuerza pública y se encarceló a personas a las cuales bien se les pudo haber ofrecido alguna solución a su problemática”.

