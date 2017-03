Renegociar el TLC tardará un año, dice Wilbur Ross

**El secretario de Comercio de Estados Unidos dijo que probablemente las pláticas sobre el Tratado de Libre Comercio serán en «la última parte de este año». México no tiene prisa, ya que piensa negociar el paquete completo.

9 de marzo, 11:18 am

La renegociación del TLCAN podría empezar hasta finales de este año, estimó Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos en una entrevista concedida a Bloomberg.

Mencionó que su país apenas se encuentra en los procesos internos para iniciar la renegociación por medio de la Autoridad de Promoción de Comercio (TPA, por sus siglas en inglés), que es un procedimiento legislativo para definir los objetivos de las negociaciones de aquel país y describen el proceso detallado de supervisión que estas deben llevar.

“Ese proceso (el TPA), por su propia naturaleza, tiene un punto de arranque de dos meses antes de que cualquier cosa seria suceda. Entonces, estás hablando de que probablemente no será antes de la última parte del año cuando las negociaciones reales empiecen”, dijo Ross.

Además, dejó ver que quieren prontitud debido a la incertidumbre que el tiempo de negociación puede generar.

“La incertidumbre es la gran maldición de cualquier negocio, pero, francamente, también es una gran maldición para el gobierno. Al gobierno no le gusta la incertidumbre más que a los líderes empresariales, por lo que intentaremos resolver esto lo más rápido que podamos”, dijo Ross.

MÉXICO SIN PRISA

“México no tiene prisa y no forzará la renegociación del TLC con Estados Unidos”, aseguró Carlos Sada Sulana, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Dijo que “hasta el momento no se ha negociado nada porque la negociación será de manera integral. No se negociará por un lado el TLC, por otro el tema de migración, el de seguridad o el de las aguas. Se negociará un paquete completo”.

En reunión con legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el ex embajador de México en Estados Unidos explicó que el hecho de que se negocie hacia finales de año no afectarán a México porque “la relación comercial sigue, las cosas siguen como están y nosotros no tenemos prisa en cambiarlas”.

DESCONOCEN LO QUE BUSCAN

En menos de una semana Ross da ha dado tres entrevistas en las que deja ver claras intenciones de mantener el tratado; sin embargo, para David Shirk, investigador de la Universidad de San Diego, la administración Trump no tiene idea de lo que busca, lo que genera mucha incertidumbre a las empresas.

“Si yo fuera empresario estaría muy preocupado porque ni siquiera ellos saben dónde empezar a renegociar, no tienen la menor idea y están básicamente inventando cosas”, dijo.

Para Thomas Tunstall, de la Universidad de Texas en San Antonio, las declaraciones de Ross son buenas noticias porque comienzan a definirse tiempos al proceso.

“Me entusiasmó ver que están optando por un acercamiento aparentemente metódico y sistemático para renegociar el tratado (...) Parece que la administración y Ross mantienen un enfoque reflexivo a la hora de evaluar el tratado”, dijo Tunstall.

Carlos Hermosillo, de Actinver, señaló que se puede esperar que las inversiones se demoren, pues las empresas pensarán dos veces en hacerlo antes de que cambien la estructura de su plataforma operativa en la región del TLCAN.

“Se planeaba iniciar (la renegociación) a mediados de este año, entonces, es un desfase de seis meses. ¿Cuánto tiempo pueden durar? al menos un año”, dijo Hermosillo.

Por último, sobre la estrategia de negociación, Ross aseguró que “no va a ser una guerra de disparos, si la gente sabe que tienes una gran bazuca probablemente no necesites usarla”.

