Renegociación del TLC debe ser “de igual a igual”: Pérez Zamorano

** (...) pero, claro, para eso necesitamos un gobierno que tenga respaldo popular, un gobierno fuerte, nacionalista, que pueda decirle a Estados Unidos, ‘me vas a tratar como tu igual’”.

23 de mayo, 20:00 pm

Por Laura Elizabeth Trejo/ elindependientedehidalgo.com

Pachuca.- La renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), entre México y Estados Unidos, deberá partir de un principio básico: “Del respeto de una nación a otra, de igual a igual”, señaló en entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo Abel Pérez Zamorano, director de la división de ciencias económico administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo.

Al finalizar su ponencia “TLCAN y el sector agrícola mexicano” impartida ante estudiantes del Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA) de la UAEH en el marco del Congreso Nacional de Estudiantes de Comercio Exterior expresó: “Debemos ponernos con Estados Unidos de igual a igual, con eso diría yo todo lo que tengo que decir, de igual a igual, por qué lo aseguró, porque en la firma de los tratados, su clausulado siempre lo han hecho a favor de ellos y en desventaja para nosotros”.

Lo anterior, señaló, en el contexto actual en que México y Estados Unidos revisan el calendario de renegociación del TLCAN. Apenas esta semana, el secretario de Economía mexicano Idelfonso Guajardo, y su homólogo estadunidense Wilbur Ross, se reunieron en Washington, sin embargo, no precisaron fechas en que tendría lugar la revisión.

¿Pero cómo lograr igualarse ante Estados Unidos con la fuerte dependencia económica que México tiene ante esa nación? El doctor en economía aseguró que México debería asumir lo que se llama políticas espejo.

“Tú haces algo, yo hago lo mismo de aquí para allá, pero claro para eso necesitamos un gobierno que tenga respaldo popular, un gobierno fuerte, nacionalista, que pueda decirle a Estados Unidos, ‘me vas a tratar como tu igual’”.

Durante su ponencia, el especialista afirmó que el TLCAN, que el presidente norteamericano Donald Trump desprecia por considerarlo como la causa de las desgracias de la economía de su país, realmente ha beneficiado más a Estados Unidos, “yo sostengo y acabo de dar estadísticas que sí hay un beneficiario es Estados Unidos, ¿y por qué la inconformidad de Trump? Porque quiere más”.

Prueba de esto es que EU exporta al país el maíz y arroz; México también recibe fructuosa por abajo del precio real. Estas prácticas, dijo, tienen el fin de que los americanos se deshagan de sus excesos de producción.

“Donald Trump está cuestionando al TLC como la causa de las desgracias de Estados Unidos, yo afirmo que esta es una tesis falsa, no es cierto que México ni su agricultura sean causa de los padecimientos de la economía americana, la economía americana está estancada, todos lo sabemos, desde la crisis 2007/2008 que fue muy cercana dicen a la gran depresión del 29, EU no se ha recuperado y esto tiene causas al interior de la economía americana, nosotros como país no es cierto que seamos la causa.”

Cuestionado sobre cuál es el panorama actual por el que atraviesa el TLC, en lo que refiere al sector agrícola, expuso que Hidalgo es uno de los estados del país que padecen rezago. Situación compleja debido a que la mitad de la entidad se dedica a esas actividades.

“Es muy importante el sector agrícola para Hidalgo, además no se caracteriza por tener grandes unidades productivas a escala comercial como podemos encontrar en Sinaloa o Sonora, sino propiedades más pequeñas y por otro lado, una agricultura de subsistencia por ejemplo cafetalera, la caída en los precios mundiales del café viene a golpear severamente a los productores de la entidad.”

Hizo notar, como otro ejemplo, que México importa buena parte de los insumos necesarios para la preparación de barbacoa, “y en la medida que esto crezca y se acumulen importaciones de ovinos, esto le pega a los pequeños productores, sobre todo en el Valle del Mezquital, esto está afectando severamente a los productores de Hidalgo y más a los más desprotegidos, los más pobres”.

En ese tema, indicó, la alternativa es desarrollar la tecnología para volver más competitivo al campo y bajar sus costos de producción, así como apoyar a los productores con créditos; no obstante, dijo, la banca de desarrollo prácticamente desapareció, en tanto que la comercial está dominada por bancos extranjeros.

Pérez Zamorano se refirió también al tema del sector automotriz para echar abajo la tesis de que México le roba empleo a EU. “Trump dice que México le roba empleo a EU, en concreto en la industria automotriz, o en las maquilas, en la manufactura que hacemos aquí, lo que él deja de lado es que el capital se desplaza de un lugar a otro en la búsqueda de la mayor ganancia posible, ¿qué hace el inversionista norteamericano?, en EU pagar a un trabajador cuesta 11 veces más que pagar un trabajador aquí, mismo tiempo, mismo trabajo, de modo que si vamos a ensamblar coches en EU tenemos que pagar 11 veces más, con lo que se paga a un trabajador allá, aquí se pagan a 11, esto lo hace el capital en su propio beneficio, al contrario, México es una víctima con Donald Trump.”

Finalmente, Abel Pérez Zamorano también habló de la necesidad de reactivar el mercado interno como medida para hacer frente a los cambios derivados por las políticas del presidente Trump.

