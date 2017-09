Relaciones Exteriores negó pasaporte a hija de matrimonio homosexual

** “La subdelegada me comenta que no puede proceder la expedición del pasaporte porque tiene que verificar con el Registro Civil por qué me registró a la bebé. Yo explico lo del amparo y la suspensión y muestro el acta de nacimiento".

La Crónica de Chihuahua

13 de septiembre, 09:26 am

El Diario de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- La Secretaría de Relaciones Exteriores negó otorgar el pasaporte a la hija de un matrimonio lesboparental a pesar de que presentaron todos los documentos requeridos para el trámite.

No obstante, el argumento dado por la subdelegada Norma Edith Márquez, para tomar dicha decisión fue que en el acta de nacimiento, la niña, de apenas dos meses de edad, está registrada con dos madres, lo que “le llamó la atención ante la falta de legislación sobre el tema en el estado”.

Ante ello, el actuar de la dependencia federal fue considerado por Pamela González, madre de la menor, como un acto flagrante de discriminación, por lo que presentó una denuncia ante Derechos Humanos.

El caso de discriminación, señaló la afectada, no es el primero que enfrentan como familia. Para obtener su acta de matrimonio, así como el acta de nacimiento de la niña en el Registro Civil, tuvieron que presentar amparos federales. En el segundo caso, se otorgó una suspensión provisional para que se registrara a la menor y se “interrumpiera el estado de inseguridad jurídica que se le ocasionó a la infante”, ante la negativa de registro.

“Mi esposa y yo nos casamos en el 2015 a través de un amparo ante la negativa del Registro Civil a aceptar nuestra solicitud de matrimonio. La cual ingresamos en el 2013, hasta que se desahogó el amparo en 2015 fue que logramos contraer nupcias.

Un año después, con el fin de hacer crecer nuestra familia, nos sometimos a un proceso de inseminación artificial, lo que dio como resultado un embarazo y tuvimos a la niña el 8 de julio de este año, fuimos a solicitar el registro de la niña con maternidad compartida y, de nuevo nos fue negado, solicité la negativa por escrito y nos amparamos, yo como abogada llevé el caso, que nos otorgó una suspensión provisional”, explicó.

Cabe destacar que, a decir de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en casos precedentes, negar el registro de nacimiento “viola el derecho humano a la identidad (derecho llave para el ejercicio de otros derechos humanos como el de la salud y seguridad social); lo que incurre en un acto de discriminación al no existir razones jurídicas que justificaran su negativa”.

Sin embargo, la expedición del acta de nacimiento, no fue suficiente para que la familia pudiera obtener el pasaporte de su hija. Tras horas de espera en las oficinas de la SRE, el pasado lunes, con su cita y papeles en orden su trámite se fue a dictamen, lo que derivó en la negación del documento.

“La subdelegada me comenta que no puede proceder la expedición del pasaporte porque tiene que verificar con el Registro Civil por qué me registró a la bebé. Yo explico lo del amparo y la suspensión y muestro el acta de nacimiento. Le señalo que me lo está negando, yo traigo mi cita, traigo mis documentos y yo me voy sin pasaporte, para mí eso constituye una negativa. Y además se niega también a darme por escrito este dictamen”, comentó la madre de familia.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---