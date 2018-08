Recibe reconocimiento mundial la doctora Leticia Corral

**Su estudio sobre agujeros negros y la simultaneidad, fue aprobada por el Comité Científico de la 20ª Conferencia Internacional sobre Relatividad General y Agujeros Negros 2018, en Singapur, con la que obtuvo el Premio a La Mejor Presentación.

3 de agosto, 17:56 pm

Por su ponencia sobre los agujeros negros

Edna Martínez

Cuauhtémoc, Chih.- Su propuesta fue reconocida y galardonada por sus iguales, por autoridades científicas especializadas en el estudio de los fenómenos de la relatividad. Recientemente, la doctora Leticia Corral Bustamante presentó la conferencia “Modelo de un agujero negro que deforma una superficie de simultaneidad”, en Singapur.

Su propuesta fue aprobada por el Comité Científico de la 20th International Conference on General Relativity and Black Holes, ICGRBH 2018 (Conferencia Internacional sobre Relatividad General y Agujeros Negros, ICGRBH 20188) obteniendo el Premio de La Mejor Presentación, y también el Comité de la World Academy of Science, Engineering and Technology, WASET (Academia Mundial de Ciencia, Ingeniería y Tecnología, WASET), de la cual es miembro y que la nombró presidente de la Session Chair II (Sesión II).

Como tal, estuvo dirigiendo y presentando a todas las personalidades de los distintos países que estuvieron presentes con sus trabajos de investigación y al mismo tiempo fungió como jueza evaluadora de dichos trabajos; esto por ser reviewer de WASET (crítico de WASET), tiene tres certificados de Sessión Chair, de Trabajo Presentado y de Premio.

Su trabajo fue presentado en los Proceedings del ICGRBH 2018 (Procedimientos del ICGRBH 2018), contiene muchas indexaciones, entre ellas la del ISI (Instituto para la Información Científica).

Leticia Corral Bustamante es catedrática del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, pero a la par de la docencia desarrolla diversas teorías científicas, lo que le ha llevado a ser una de las figuras más reconocidas en el mundo de la ciencia internacional, donde ha estado a la par del extinto físico teórico británico Stephen Hawking.

