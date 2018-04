Rechazan camioneros nueva ley de transporte

La Crónica de Chihuahua

4 de abril, 12:31 pm

Chihuahua, Chih.- No hubo acuerdos, al finalizar la reunión entre concesionarios del transporte público y la diputada Laura Marín por reforma a la Ley de Transporte.

En esta reunión estuvieron la diputada Laura Marín, iniciadora de la reforma a la Ley de Transporte, y la diputada Nadia Siqueiros. Los camioneros reclamaron que la reforma no implica beneficios y alegaron que no es necesaria.

“Nuestra Ley esta completamente vigente y clara, no necesitamos esta reforma, nosotros la rechazamos y aquí presentamos el documento en donde no aceptamos los nuevos cambios que desea imponer” comentó transportista.

Desde el momento de iniciar no pudieron entrar todos los representantes y no querían comenzar la reunión, esta situación tomo bastantes tiempo, posteriormente comenzaron a dialogar pero otros representantes que no estaban en la mesa comenzaron a abuchear cualquier comentario que hacia la diputado lo que provocó más discrepancia.

La diputada Marín reitero que seria mejor otra reunión con únicamente los representantes y no todos los. Integrantes de los grupos para tener orden, además reitero que los acuerdos eran que querían cambiar cosas y no rechazar toda la reforma.

Cabe destacar que transportistas principalmente de Ciudad Juárez, quedaron afuera del Congreso al no caber en el salón donde era la reunión, porque eran 200 concesionarios.

