Rechaza Antorcha difamaciones del secretario de Gobernación de Puebla capital

**Ventura Rodríguez Verdín afirmó sin pruebas que la organización se apoderó y rellenó algunas barrancas de la capital para fraccionarlas. Está mintiendo y no muestra pruebas.

La Crónica de Chihuahua

29 de mayo, 21:00 pm

Puebla, Puebla.- El Movimiento Antorchista desmintió al titular de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), José Ventura Rodríguez Verdín, quien afirmó sin pruebas que la organización se apoderó y rellenó algunas barrancas de la capital para fraccionarlas, hecho que los antorchistas han denunciado ante el secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad de la capital.

La nota publicada en algunos medios electrónicos sostiene que las barrancas están ubicadas en La Resurrección, Canoa y San Miguel Aparicio.

«Es falso lo que dice Rodríguez Verdín; el secretario del ayuntamiento capitalino está mintiendo. No presenta pruebas porque no las tiene. Pero nosotros sí tenemos documentos que demuestran que desde hace tiempo le hemos dicho al gobierno que hay barrancas que alguien está rellenando; metimos la denuncia por escrito y nadie hizo absolutamente nada. Ahora resulta que los denunciadores salimos denunciados; es absurdo», afirmó el vocero de Antorcha en Puebla, Aquiles Montaño Brito.

Durante el mes de junio de 2016, los pobladores de diferentes colonias antorchistas del norte de la ciudad de Puebla urgieron la intervención del gobierno municipal ante la existencia de un basurero clandestino.

Entonces, acudieron a una mesa de diálogo con Juan Carlos Morales Páez, quien se comprometió a intervenir; sin embargo, prevaleció la misma situación de insalubridad generada en este lugar.

Para el 26 de abril de 2017, los vecinos entregaron un oficio con número SGG/SG/0369/2017 al secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Gabriel Navarrete Guerrero, en el que se exigía la intervención de esta dependencia intervenir en la contaminación generada por este basurero clandestino que se ubica en un terreno aledaño a las colonias Jorge Obispo, 12 de Diciembre y 6 de Junio.

“Nosotros hemos denunciado a las autoridades responsables esta problemática desde hace un año, pero en vez de dar soluciones tal parece que el gobierno pretende abatir la pobreza a periodicazos, y nosotros no estamos de acuerdo, esto no es más que una campaña mediática para frenar nuestra lucha por demandas justas y necesarias para el pueblo pobre de México, y no nos vamos a dejar”, sostuvo Rosario Sánchez Hernández, líder de la organización en la zona.

