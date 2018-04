¿Razones para protestar? Ocho meses sin salario, cancelación del escalafón...

16 de abril, 12:38 pm

Chihuahua, Chih.- «Tenemos aquí compañeras a las que no les han pagado su salario desde el mes de agosto del año pasado, es decir, casi ocho meses, y esto ya para ellas es insoportable... se entiende, cualquiera lo puede entender, que para vivir se necesitan recursos, y ellas no han dejado de cumplir puntualmente con sus deberes en la enseñanza. ¡Yo francamente, no sé si yo hubiera podido aguantar tanto!».

Los profesores del sistema estatal se encuentran en una mala situación, muchos trabajan sin salario. A los nuevos los contratan sin base, otros alcanzan licenciaturas y maestrías, y ya no les respetan el derecho a tener mejor ingreso... por eso protestan. Tan mal está la cosa, que hasta el sindicato, que ha sido tradicionalmente un sindicato agachón, colaborador con el gobierno, está encabezando ahora el descontento de sus agremiados, y este martes 17 de abril van a salir a la calle a protestar de manera masiva.

EL APOYO DE PADRES DE FAMILIA

"Es inaceptable que desde la administración estatal algunos funcionarios pretendan vulnerar la unidad que como gremio nos caracteriza... algunos funcionarios que lejos de resolver los problemas del magisterio estatal incumplen compromisos y contraponen su desempeño”, dijo al respecto el secretario general de la Sección 42, Ever Enrique Avitia Estrada.

Acá en la colonia Granjas Cerro Grande, a los profesores de la escuela primaria Chihuahua 2037 y del jardín de Niños Estefanía Castañeda, los apoyaron los padres de familia, quienes el jueves de la semana pasada, cerraron la avenida Nueva España en dos horarios: los del kínder de 8:00 a 9:00 y los de la primaria, de 9::00 a 10::00 de la mañana.

SIN ESCALAFÓN, Y EL SERVICIO MÉDICO «EN PICADA»

«Tenemos el caso de una maestra con 16 años de interina, y eso es una irregularidad, porque desde hace ya muchos años le debieron de haber entregado una plaza», relató la profesora Ivette Romero, a nombre de los inconformes. A los nuevos, agregó, los contratan sin base, lo que les afecta porque están en el mismo puesto que otros pero con un sueldo menor.

Y hablando de sueldos, «tenemos compañeros con dos licenciaturas a los que el nuevo estatus académico no les repercute, o sea, no reciben un mayor sueldo, como debería ser, porque era un acuerdo -estaba en las normas de escalafón- que te recibías de licenciado, y el aumento era en automático». Pues ya no.

Ellos tienen allá a ocho compañeros profesores con dos licenciaturas a quienes el nivel superior de estudios no les repercute en un mejor ingreso. Es la famosa Clave L, que la actual administración en la Secretaría de Educación y Deporte no está respetando.

Además, el servicio de Pensiones Civiles del Estado, que históricamente era famoso por su buena calidad, «ha desmejorado mucho, va en picada, y batallamos mucho hasta para conseguir las consultas médicas, ya no se diga para conseguir cita con especialistas, que te las postergan hasta seis meses, y no hay medicamento».

