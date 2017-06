¿Quién hace guerra sucia?

**Mauricio Kuri, alcalde de Corregidora, a quien defiende el autor de la columna «Bajo Reserva» de El Universal Querétaro, es un redomado incumplidor de obras. Se robó -por ejemplo- los recursos obtenidos por diputados antorchistas para pavimentar calles.

La Crónica de Chihuahua

1ro de junio, 10:31 am

Por Jerónimo Gurrola Grave/ Dirigente antorchista en Querétaro

Efectivamente, tan pronto como algún gobernante electo asume el poder, empieza a preparar las condiciones para escalar a otro puesto de mayor trascendencia o, dicho en términos más mexicanos “a otro hueso con más carnita”. Pero como no se trata de trabajar honestamente, hay muchos aspirantes a ocupar el mismo cargo, y a medida en que se acerca la elección de nuevos gobernantes arrecia la guerra sucia, principalmente con audios y videos “anónimos” entre los aspirantes, que siempre inicia en el partido al que pertenecen. Ejemplos hay por montones.

Nada los detiene para lograr su objetivo. Como entre ellos se conocen bastante bien, puesto que practican los mismos hábitos y costumbres, se descalifican unos a otros de sus mismas fechorías. Así tenemos por ejemplo los ya famosos videos en los que se evidencia la calidad moral de la Diputada local de Veracruz y candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Eva Cadena y su partido MORENA, “el partido de la Honestidad Valiente”, llenando “a dos manos” bolsas de dinero para la campaña del eterno candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.

O el video donde se ve al ahora ex director de obras públicas del municipio de Colón, Oscar Retana Rivera, donde al tiempo de manipular un polvo junto con otras personas, al parecer cocaína, se jacta de haber financiado la campaña del alcalde panista, Alejandro Ochoa Valencia a cambio de permitirle hacer negocios con la obra pública municipal, cobrando a contratistas cercanos, el 20 por ciento por cada obra y de ser buen anfitrión al ofrecerles “pisto”, drogas y mujeres por instrucciones de Ochoa Valencia, con cargo al erario de los colonenses.

Comento lo anterior porque el pasado martes 16 de mayo, la columna “Bajo Reserva” del muy importante medio, El Universal Querétaro, dice lo siguiente: “Nos dicen que la guerra sucia contra posibles candidatos del PAN arrecia. Anoche, aparecieron pegados en los postes de varias colonias de Querétaro y otros municipios carteles en llamativo color rojo en donde se asegura que Mauricio Kuri “ha incumplido con sus promesas de campaña” y, además, se desacreditan sus acciones al frente del gobierno de Corregidora. Nos comentan que aunque el mensaje no está firmado por ningún organismo o partido, detrás de este se encuentra Antorcha Campesina, organización de muy dudosa reputación”.

Al respecto, como dirigente de la organización aludida, manifiesto que efectivamente, en postes y en todos los lugares públicos donde es legal, los antorchistas han colocado carteles, no para desacreditar sino para informar que Mauricio Kuri, como otros alcaldes, ha incumplido sus promesas de campaña no sólo a los antorchistas sino a todos los corregidorenses. Pruebas: a casi dos años de su administración y en abierta campaña a ocupar otro puesto, no ha construido 12 obras de electrificación para colonias pobres, acordadas y firmadas en minuta desde el anterior gobierno estatal y confirmadas por Kuri.

No cumplió su compromiso de entregar proyectos de pavimentación de calles de varias colonias con recursos del Proyecto de Egresos de la Federación 2017, conseguidos por Diputados Federales antorchistas, lo que evidencia que lo que menos le importa a Mauricio Kuri es el bienestar de la gente; que las muy pocas obras de agua potable y drenaje inauguradas en su administración en colonias de La Negreta, son parte del proyecto San Francisco Arroyo Hondo, gestionadas por Antorcha Campesina e iniciadas con recursos federales por el gobierno estatal anterior. Nada más.

Agrego tres pequeños comentarios: Antorcha Campesina no es una organización de medrosos, por lo que toda nuestra propaganda está debidamente firmada; que la reputación de Antorcha es intachable, y es a juicio de cada quien, buena o mala según sus intereses personales; y, finalmente, que los únicos que hacen guerra y no sucia sino repugnante, son los malos políticos que le mienten al pueblo al empeñar su palabra sin cumplirla.

