Querétaro: pide gobernador tiempo a Antorcha para analizar obras

**Así como hay obras fondeadas con recursos federales que obtuvieron con su gestión los propios antorchistas y que solamente deben ser ejecutadas por el gobierno local, hay también otras que son de la responsabilidad del estado.

La Crónica de Chihuahua

18 de abril, 17:29 pm

Querétaro, Qro.- “Espero que la actitud que tiene el gobernador Francisco Domínguez Servién, se traduzca en hechos, en obras para los queretanos”, dijo el vocero nacional del Movimiento Antorchista, Homero Aguirre Enríquez, tras indicar que el ejecutivo local solicitó hasta el mes de mayo para analizar las peticiones de la organización que representa al pueblo que menos tiene.

“El gobernador pidió un tiempo para evaluar el costo de cada una de las obras y que se le dé tiempo de hablar con sus funcionarios para que nos dé alguna respuesta concreta, precisa, de cuáles obras harán en este 2018, no hay una negativa del gobernador, él estuvo revisando una a una las peticiones, leyó la lista de obras que le entregamos, que es una reducción del pliego petitorio en general, una selección tratando de apoyar equitativamente a algunos municipios pero no pudimos llegar más que a eso, a que el gobernador dijera les voy a dar una respuesta, denme un poco más de tiempo y nos volveremos a reunir en mayo”.

Acompañado del dirigente estatal en el Estado, el profesor Jerónimo Gurrola Grave, Guadalupe Orona, dirigente antorchista en Hidalgo e integrantes del Comité Estatal, dijo que el llamado es para la autoridad, para que se resuelva el tema que está basado en la liberación y aplicación de recursos federales gestionados por diputados antorchistas, la invitación a los alcaldes para dar cabalidad a los temas que son de su ingerencia “ dado que estamos hablando de cuestiones que van a beneficiar a todos los queretanos”.

Aguirre Enríquez agregó que “si bien el dinero proveniente de la federación con los que se realizarían obras como drenaje y planta de tratamiento en Pie de Gallo, en Santa Rosa Jáuregui, drenaje y planta de tratamiento para la comunidad del Saucillo en Colón, agua potable para la comunidad de Agua Fría en el municipio de Peñamiller, la construcción de un puente peatonal en Huimilpan, obras de pavimento en el Ahorcado en Pedro Escobedo, obras para la escuela secundaria “Reforma Agraria” en la Negreta, Corregidora, entre otras, ya está liberado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se tiene pendiente las obras fondeadas con recursos locales”.

“Respecto al monto que nosotros solicitamos que se asigne a obras por parte del Gobierno del Estado, lo que hicimos fue entregarle una relación de obras y pedirle que nos dijera de esas obras cuáles va a hacer”.

Finalmente el Vocero consideró si existe un avance en las negociaciones, “no vemos una actitud hostil, no salimos de la reunión diciendo que no valió la pena o no tuvo sentido, la organización tiene que ser persistente en decirle a la opinión pública y a los gobernante que, lo que nosotros estamos buscando es solucionar problemas de la gente que acude a la organización porque no hay otros canales que resuelvan sus problemas, el gobernador sí nos escuchó, tuvimos un diálogo cordial, pero lo que nosotros pedimos que se tenga una respuesta concreta”, dijo.

