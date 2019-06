Que los padres nos ayuden a arreglar las escuelas: AMLO

**Ah, pero mientras se destinan sumas millonarias, por ejemplo, a la Guardia Nacional que continúa la militarización del país o al pago de la deuda externa, y se mantiene en pie la reforma energética generando beneficios para la iniciativa privada.

La Crónica de Chihuahua

6 de junio, 15:58 pm

La Izquierda Diario México/

@LaIzqDiarioMX

Entre los temas abordados en la conferencia mañanera de hoy, López Obrador se refirió a las reuniones que ha tenido con los maestros de la CNTE y los dirigentes del SNTE, para después hablar de un programa para construcción de aulas y mantenimiento de escuelas.

En cada escuela del país se elegirán comités con la participación de padres de familia, maestros y alumnos a partir de cuarto de primaria. Una vez constituidos los cerca de 300 mil comités que se tienen previstos, desde la tesorería de la federación se destinarán directamente los recursos a cada escuelas de acuerdo con sus necesidades, para mejorar sus instalaciones y para mantenimiento. De esta manera, el presupuesto ya no pasará por instancias gubernamentales.

Según las palabras de AMLO, el objetivo es que “nos ayuden los padres de familia y que se encarguen de construir el aula si hace falta, de repararla, de tener los muebles, los mesabancos, de la pintura, de que estén bien los baños, de que no falte agua, de arreglar las escuelas”.

Pareciera entonces que, con este programa, se pretende que las necesidades de las escuelas sean subsanadas, sí con recursos públicos, pero empleando gratuitamente la mano de obra de los padres y madres de familia, cuando se trata de trabajadores muchas veces con jornadas extenuantes y que ganan salarios de miseria o viven al día con su labor.

Lo anterior, mientras se destinan sumas millonarias, por ejemplo, a la Guardia Nacional que continúa la militarización del país o al pago de la deuda externa, y se mantiene en pie la reforma energética generando beneficios para la iniciativa privada, no para las necesidades sociales.

En otros temas, el Presidente aseguró que no hay desabasto de energía eléctrica y que no habrá aumentos en el precio de la luz, ni del gas ni de las gasolinas. Aprovechó para ensalzar a los trabajadores mexicanos, como los maestros, los petroleros y los electricistas, pero refiriéndose también a los marinos y a los soldados como trabajadores, como pueblo uniformado, como continuidad de su operación ideológica de limpiar el nombre de las fuerzas armadas, tantas veces señaladas por sus violaciones a derechos humanos, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, etc.

Y remató planteando que no va a haber despidos de trabajadores, como si no fuera ya una realidad el despido de miles de trabajadores estatales precarizados, como en el DIF, el sector salud, o como se dio a conocer recientemente en el Instituto Mora.

