¡Qué lejos están de conocer a Antorcha y a los antorchistas!

** Antorcha no es un producto de una ocurrencia, ni del capricho de alguien, sino de la profunda necesidad histórica de nuestra patria.

La Crónica de Chihuahua

7 de abril, 11:16 am

Por Donato Márquez

No es la primera vez ni será la última en que se acusa y calumnia por consigna al Movimiento Antorchista Nacional. Para estrenar el mes de abril, el diario El Sol de México publicó en su portaba una nota del periodista Gabriel Xantomila con el título “Estalla crisis en el partido de AMLO”, no interesa aquí desarrollar la división que existe en Morena (donde todo indica que la luna de miel está por terminar en el partido) pero sí sobre lo que dice en el antepenúltimo párrafo: Raúl Salinas de Gortari, “el hermano incómodo", tiene su origen ideológico en el maoísmo más radical y violento; creador y promotor del grupo de choque ANTORCHA CAMPESINA. (Sic), se trata de una declaración de un subordinado morenista, Alejandro Rojas Díaz Durán, ex militante del PRI y del PRD que busca ahora la dirigencia nacional de Morena, apoyado por el grupo político que encabeza el senador, Ricardo Monreal.

Y en la noche, el programa “Bloomberg” de El Financiero hace eco del ataque, Alejandro Rojas vuelve a la carga como loro repitiendo el guión memorizado para decir en entrevista ante Javier Risco que, “Raúl Salinas tiene un origen ideológico en el maoísmo revolucionario, él inclusive es promotor de este grupo de choque priísta Antorcha Campesina” … ¡Vaya cinismo! De Alejandro Rojas. El ex asesor morenista es un ejemplo de conducta irresponsable. Raúl Salinas de Gortari, ¿creador y promotor de Antorcha Campesina? Para doblarse de risa. ¿Algún antorchista sabe y conoce la trayectoria académica y política de este ingeniero civil, hermano de Carlos Salinas de Gortari? ¿Qué busca Díaz Durán con este antediluviano ataque de que Antorcha Campesina es un grupo de choque?

Lo hemos dicho, con orgullo además que, el constructor y promotor, creador e ideólogo de Antorcha Campesina, hoy Movimiento Antorchista Nacional es el ingeniero y maestro de maestros, Aquiles Córdova Morán que junto con 32 campesinos en Tecomatlán, funda en 1974 la organización política mejor organizada y estructurada a lo largo y ancho del país. Antorcha no es un producto de una ocurrencia, ni del capricho de alguien, sino de la profunda necesidad histórica de nuestra patria. Hemos sostenido también que, frente a la decadencia de los partidos políticos como el PRI, PAN, el PRD y ahora Morena con su anunciada fragmentación, Antorcha se convierte en la única salida, la única alternativa para los pobres de este país, quienes ven en Antorcha la respuesta a los problemas que los aquejan, problemas que además se agudizarán conforme se siga la política de engañifas por la que ha optado la denominada cuarta transformación.

Antorcha no es un grupo de choque como afirma Díaz Durán. No pretendo cuestionar la inteligencia del politólogo, ni de su capacidad para el trabajo que desempeña en su partido, pero quisiera preguntar, aunque no espero respuesta, únicamente consignarlas.

¿Es correcto que un asesor, politólogo y escritor ataque y calumnie sin fundamento al Movimiento Antorchista, sea cual fuere el pretexto? ¿es ético que Alejandro Rojas use su tribuna mediática y acuse de grupo de choque a Antorcha? ¿es el desprestigio político, un instrumento de los políticos morenistas para haya democracia verdadera como tanto pregonan? ¿es justo atacar sorpresiva y preventivamente a una organización que cuenta con casi tres millones de afiliados? Usted debiera conocer antes de juzgar a un movimiento muy amplio de mexicanos que se han decidido organizar libremente en ese faro llamado antorchismo.

El país se desangra, en los primeros tres meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador suman ya más de 13 mil asesinatos, masacres y secuestros colectivos, etc., México es un horror. Por otro lado, en enero de este año, la plataforma de producción de petróleo crudo de Pemex fue de solo 1.6 millones de barriles diarios. Es decir, se produjo 15% menos crudo que en enero de 2018. En una encuesta reciente del Banxico dice que, en el primer trimestre del año habría un crecimiento de 1.38 por ciento, como promedio de las expectativas seguirá en 1.40 por ciento en el segundo trimestre, números rojos en economía para la 4T.

Los problemas se agravan en México. Inseguridad, desempleo, migración, freno a la economía, recorte a los programas, nula entrega de “apoyos directos”, bajo apoyo a la educación, a la cultura y a la ciencia. Los mexicanos empiezan a preocuparse, la esperanza con Morena poco a poco se diluye y frente a ellos la gran interrogante ¿qué queda?

A los antorchistas poco nos interesa la política de componendas entre las cúpulas de Morena, ni los famosos cabildeos y acuerdos que pacten en sus oficinas, no nos interesa tampoco su afán enfermizo de poder político y económico. Nos importa eso sí, que sus “líderes” como Alejandro Rojas dejen de calumniar al Movimiento Antorchista. El diluvio de discurso y mentiras se han enfilado contra Antorcha, que nadie enloquezca ante la indoblegable resistencia de nuestra organización y su avance modesto hacia una patria más justa y más equitativa.

Las groseras mentiras de los morenistas, de sus “intelectuales” que su suman afanosamente a la campaña de desprestigio y personajes cegadas por su vanidad y prepotencia constituyen el camino único para no obtener absolutamente nada del antorchismo nacional que durante 45 años ha sabido enfrentar la política liquidacionista, porque tiene de su lado a los mexicanos más conscientes y resueltos a cambiar este país, con inteligencia y con el principal mecanismo, el pueblo organizado. ¡Qué lejos están de conocer a Antorcha y a los antorchistas! Yo me apego a los versos de Nicolás Guillén:

MIRE LA CALLE

¿Cómo puede usted ver

indiferente a ese gran río

de huesos, a ese gran río

de sueños, a ese gran río

de sangre, a ese gran río?

